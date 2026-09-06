México

Asesinan en emboscada a subdirector de la Policía Municipal de Guerrero ligado al PRD

En el lugar murieron el subdirector Gilberto Dorantes Basurto y un agente; un tercer policía resultó herido de gravedad

Una patrulla policial sobre una carretera mojada junto a un retrato circular en blanco y negro de un hombre con bigote y camisa blanca
Gilberto Dorantes Basurto fue asesinado a balazos la noche del sábado tras una emboscada sobre la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas. (Facebook: Zihua en la crítica / PRD)
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El subdirector de la Policía Municipal de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, Gilberto Dorantes Basurto, fue asesinado a balazos la noche de este sábado tras una emboscada sobre la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas.

El ataque ocurrió después de las 20:00 horas, entre la localidad de Chutla y el entronque a La Unión. Dorantes Basurto viajaba en una patrulla junto con otros dos policías municipales cuando personas armadas interceptaron la unidad.

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En el lugar murieron el subdirector y el agente identificado como Silvano Peñaloza Peñaloza. Un tercer policía resultó herido de gravedad y recibió atención médica.

Elementos de seguridad acordonaron la zona, mientras personal ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron las diligencias correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

El crimen ocurre semanas después de un operativo en La Unión. El pasado 18 de agosto, siete policías municipales fueron requeridos por autoridades para presentarlos ante el Ministerio Público, como parte de una investigación relacionada con la posible privación de la libertad de una persona localizada dentro de instalaciones municipales.

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Esquela digital con la foto de Gilberto Dorantes Basurto, el logotipo del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero y un moño negro
El Partido de la Revolución Democrática de Guerrero difunde un comunicado por el asesinato de Gilberto Dorantes Basurto, expresidente municipal de Coahuayutla. (facebook: PRD)

Gilberto Dorantes Basurto, ligado al PRD

Además de su trayectoria dentro de la Policía Municipal, Dorantes Basurto tuvo participación política en Guerrero. Fue dirigente del PRD en Coahuayutla y contendió por ese partido como candidato a la presidencia municipal en las elecciones de 2024.

Tras conocerse el asesinato, la dirigencia estatal del PRD Guerrero condenó el ataque mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook y exigió a las autoridades federales y estatales esclarecer el caso.

“No es posible, ni tolerable, que todos los días tengamos que despedirnos de personas valiosas. No podemos normalizar que la violencia le siga arrebatando la vida a quienes luchan honestamente por el bienestar de nuestras comunidades. Guerrero no puede seguir atrapado en el miedo y la impunidad”.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por el homicidio ni se ha establecido de forma oficial el móvil del ataque.

En 2015, su hijo fue asesinado

La familia de Gilberto Dorantes Basurto ya había enfrentado una tragedia relacionada con la violencia criminal.

En 2015, el político acudió a Petaquillas, en Chilpancingo, para recibir los restos de su hijo Junior Dorantes, quien había sido asesinado por una célula delictiva.

Los restos fueron recuperados a partir del testimonio de Edwin Esteban Mendoza, de 21 años, señalado como presunto integrante del grupo responsable. De acuerdo con la información de aquel momento, Junior era amigo de Mendoza, quien lo llevó con engaños hasta El Calvario y después informó a su familia que estaba secuestrado.

El presunto secuestrador habría exigido un millón de pesos por su liberación. Sin embargo, la intervención de la Policía Ministerial impidió el cobro del rescate. Posteriormente, el joven fue asesinado y sepultado de forma clandestina.

El hallazgo puso fin a más de un año de incertidumbre para la familia de Dorantes Basurto. El perredista agradeció entonces a los integrantes del Frente Único por la Seguridad y el Desarrollo Social (FUSDEG) por la recuperación de los restos de su hijo.

Años después, Gilberto Dorantes Basurto murió en circunstancias violentas, esta vez como subdirector de la Policía Municipal de La Unión.

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