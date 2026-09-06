México

Piratas FC rinde homenaje a Gael Uscanga en el Estadio Luis Pirata Fuente: aplausos y recuerdos conmovieron en Veracruz

Jugadores, árbitros y aficionados de la Liga de Expansión Mx despidieron al futbolista mexicano que perdió la vida a sus 16 años el viernes 4 de septiembre

El club no ha dado ninguna declaración al momento.
El club no ha dado ninguna declaración al momento. (IG Piratas FC)
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Esta sábado el estadio Luis Pirata de la Fuente recibió a miles de fanáticos de Veracruz para albergar un acto emotivo, en memoria del jugador fallecido Gabriel Gael Uscanga Carranza, de 16 años, antes y durante el encuentro de la Liga de Expansión Mx entre los clubes: Piratas FC y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (AUT).

Los futbolistas y cuerpos técnicos de ambos equipos, al igual que los árbitros del torneo, se unieron en un abrazo fraternal para luego otorgar un minuto de aplausos para Gael Uscanga, víctima de un infarto al miocardio tras presentar un malestar general segundos antes de iniciar el entrenamiento con el club Piratas FC el día viernes.

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El homenaje continúo al medio tiempo, tal como lo anunció Piratas FC al extenar sus condolencias a la familia del jugador. La afición se levantó de su asiento y guardó un momento de silencio, mientras los futbolistas de la categoría sub-15 elevaron globos de color blanco hacia el cielo para despedir a Gael Uscanga Carranza.

¿Qué pasó con Gabriel Uscanga, menor de edad que murió previo al entrenamiento de Piratas FC?

El viernes por la mañana, reportes desde el estado de Veracruz informaron sobre el deceso de un joven talentoso y con mucho futuro en el balompié mexicano, al presentar un malestar general durante los estiramientos previos a la práctica matutina que Piratas FC programó para sus Fuerzas Básicas.

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Después de confirmar el fallecimiento de Gabriel Gael Uscanga Carranza, el periodista, Ignacio Suárez, destapó en sus redes sociales que el jugador de Piratas FC murió por un infarto al miocardio, una semana después de someterse a los exámenes de rigor para ser parte del programa piloto del club veracruzano.

En tanto, David Faitelson, comentarista de TUDN, dio a conocer la información proporcionada por el Director Deportivo de Piratas FC para explicar qué ocurrió con el futbolista juvenil después de mostrar signos de debilidad antes del entrenamiento.

  • Gael Uscanga pasó por exámenes médicos el 25 de agosto del 2026.
  • El suceso ocurrió alrededor de las 8:30 am. En Veracruz se registró una temperatura de 28 grados centígrados.
  • No había comenzado el entrenamiento. Apenas estaban en estiramientos.
  • Gael Uscanga fue atendido por el médico del primer equipo. Había un desfibrilador y también un oxígeno de tanque disponible. .
  • Fue trasladado, por instrucciones de su mamá presente, en una camioneta del club a la Cruz Roja.
  • En la camioneta, se le suministró oxígeno a Gael Uscanga Carranza.
  • El trayecto habría sido de 13 minutos, desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente hasta la Cruz Roja de Díaz Mirón.
  • Cuando llegó a la Cruz Roja, el jugador ya no tenía signos vitales.

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