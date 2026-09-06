El hombre más fuerte del mundo es mexicano: Raúl Flores levanta 511 kilos en peso muerto y rompe un récord mundial

El gigante de Tamaulipas realizó peso muerto con 511 kilogramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy México se quita el sombre ante Raúl Abraham Flores Castro, conocido como el Tayzon por consolidarse en el World Deadlift Championships 2026, llevado a cabo en Birmingham, Inglaterra este sábado 5 de septiembre al imponer un récord mundial en peso muerto tras cargar 511 kilogramos; 1124 libras.

Raúl Tayzon Flores, de 26 años, mostró cáracter, fuerza y disciplina en la competencia que decidió ir por todo para convertirse en el hombre más fuerte del planeta Tierra. Es así que apostó por un récord mundial realizando una repetición de peso muerto con 511 kilos, uno más de los 510 que tenía el islandés, Hafþór Júlíus Björnsson, desde 2025.

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El deportista mexicano quiso escuchar el ruido de la gente para tener un motivo de conseguir su objetivo. Al tomar la barra metálica y alinear sus manos con sus hombros, Tayzon Flores subió con mucha dificultad que la exigencia física pudo jugar en su contra.

Sin embargo, resistió al levantamiento y cuando mantuvo la vertical delante de los espectadores, aguantó varios segundos para sacar chispas y confirmar una nueva marca mundial en peso muerto, hazaña que toda nuestra nación le reconoce a Raúl Abraham Flores Castro por colocar en el alto el nombre de México.

“Obtener el récord mundial de peso muerto, 511 kilogramos y dar un buen espectáculo a todo el mundo”, fueron las palabras de Tayzon Flores antes de hacer historia hoy en el World Deadlift Championships, plataforma ideal al que muchos atletas participan con el fin de alcanzar una marca personal: Tayzon Flores es ahora el principal referente de esta prueba mortal y llena de fortaleza.

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Tayzon Flores comparte mensaje de agradecimiento

El atleta mexicano rompió el récord mundial al levantar 511 kilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al celebrar con su equipo de trabajo en Birmingham, Inglaterra, el tamaulipeco, Raúl Abraham Flores Castro, expresó su gratitud a todo el pueblo mexicano por estar al pendiente de su competencia y enviar buenas vibras para conseguir “el objetivo” de romper un récord mundial en peso muerto este fin de semana.

“Mi gente, que tal, ya estamos en el hotel, descansando, fue algo súper duro, pero se logró... rompimos el récord mundial de peso muerto, 511 kilogramos. Nos vemos gracias por el apoyo, los quiero mucho”, expresó Raúl Abraham Flores Castro en un video difundido entre sus historias de Instagram esta noche.

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Entre las figuras deportivas que celebraron el triunfo de Raúl Tayzon Flores aparece el nombre de Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), al igual que Vanessa Huppenkothen, periodista de la cadena TUDN.

Incluso, varios seguidores de Tayzon, al ver que Rommel Pacheco aplaudió el esfuerzo del deportista para imponer una marca global, le solicitaron que también apoye el powerlifting, levantamiento de pesas, por ser un deporte en el que Abraham Flores destaca como el máximo ejemplo para el pueblo de México.

Raúl Flores dedica su victoria a su perro Tayzon

Lo apodan Tayzon en honor a su masctora (Instagram / tayzonstrongman)

En otra publicación de su cuenta de Instagram, Raúl Flores subrayó que este sábado no solo cumplió un sueño en Europa, sino una promesa a su perro que se llamaba Tayzon, nombre que ahora todo mundo conoce y tras su coronación, el gigante de Tamaulipas adviertió que la historia “apenas comienza”.

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“Hace años, cuando mi perrito Tayzon se fue, le prometí que algún día su nombre sería conocido en todo el mundo. Que algún día, en algún evento de fuerza, habría personas que escucharían ese nombre y sabrían quién estaba detrás de él”, comienza el mensaje de Abraham Flores.

“Hoy, en el escenario de Giants Live Strongman, mientras levantaba los 511kilos que me convirtió oficialmente en el hombre más fuerte del mundo en el peso muerto, entendí que no estaba levantando solamente una barra, estaba levantando una promesa. Tayzon ya no está aquí para verlo, pero su nombre sí”.

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“Está en mi brazo, en mi historia, en cada entrenamiento, en cada sacrificio y desde hoy, en la historia mundial del Strongman.Gracias a todos los que creyeron en mí cuando todavía no había récords, títulos ni reflectores. Gracias a mi familia, a mi equipo y a cada persona que estuvo detrás de este camino. Y a ti. Tayzon te lo prometí. Te hice famoso. Lo logramos. Raúl Flores — Tayzon Strongman. El sueño terminó. La historia apenas comienza”, concluye su mensaje.

¿Qué es el peso muerto y para que sirve?

Esta ilustración de estilo Washington Post detalla la ejecución correcta del peso muerto en un gimnasio, mostrando una espalda recta, pies firmes y la barra cerca, con isquiotibiales, glúteos y lumbares resaltados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso muerto es un ejercicio de fuerza en el que una persona, hombre o mujer, levanta una barra con discos desde el suelo hasta quedar de pie, con las rodillas y la cadera extendidas. Después baja la barra de forma controlada.

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Sirve para trabajar principalmente:

Glúteos

Piernas , en especial isquiotibiales y cuádriceps

Espalda baja y alta

Abdomen y zona media

Antebrazos y agarre

En el deporte de exigencia, es una de las tres pruebas del powerlifting, junto con la sentadilla y el press de banca. En strongman también aparece en distintas variantes y con cargas mayores.

Hacer peso muerto es útil para desarrollar fuerza general y mejorar los movimientos cotidianos como cargar objetos pesados. Para una buena ejecución, requiere técnica y una progresión de peso adecuada, ya que una ejecución incorrecta puede provocar lesiones, en particular en la espalda baja.