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Christian Martinoli llama “ladrones” a los americanistas en pleno pódcast con Luis García: “Deben saber correr”

El comentarista protagonizó un momento divertido en el podcast acompañado de Luis García

El cronista desató un intenso debate entre aficionados.
El cronista desató un intenso debate entre aficionados.
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La dupla de Christian Martinoli y Luis García volvió a generar conversación en redes sociales después de protagonizar un momento cargado de sarcasmo durante una de sus recientes emisiones.

En esta ocasión, el blanco de las bromas fue nuevamente el americanismo, una afición con la que el narrador de TV Azteca mantiene una conocida rivalidad mediática y a la que suele dedicar comentarios durante sus intervenciones.

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Martinoli vuelve a cargar contra los aficionados del América

El episodio ocurrió durante el pódcast Farsantes con Gloria, espacio que Martinoli comparte con Luis García y en el que ambos suelen llevar su estilo de televisión hacia un terreno más relajado.

La conversación tomó un giro particular cuando el narrador hizo referencia a una persona que no aparecía directamente en cámara y señaló que se trataba de un aficionado del América.

La frase inicial de Martinoli fue suficiente para que el comentario comenzara a tomar otro sentido.

El periodista aseguró, en tono irónico, que por tratarse de un americanista, aquella persona “debe saber correr”, expresión que inmediatamente llamó la atención del propio Luis García.

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Martinoli dio a entender eso sobre la afición del América (captura de pantalla)
Martinoli dio a entender eso sobre la afición del América (captura de pantalla)

El exfutbolista aprovechó la oportunidad para preguntarle a su compañero qué quería decir exactamente con aquella afirmación.

Lejos de abandonar la broma, Martinoli decidió llevarla a la representación física y tomó una bolsa de cartón que tenía cerca para escenificar a alguien que acababa de cometer un robo y debía salir rápidamente del lugar.

La actuación provocó las risas de García y de quienes se encontraban detrás de cámaras. Martinoli continuó con la explicación y describió al personaje como alguien de reacción rápida, al grado de compararlo con Romario, utilizando nuevamente el sarcasmo que caracteriza buena parte de sus intervenciones.

Aunque la escena ocurrió dentro de un contexto claramente humorístico, el fragmento rápidamente comenzó a circular entre aficionados, principalmente por la referencia directa al Club América y por la forma en que Martinoli construyó el chiste.

La rivalidad de Martinoli con el americanismo

Los comentarios de Christian Martinoli sobre América no son nuevos. Durante años, el narrador ha construido una personalidad pública marcada por sus críticas, bromas y provocaciones hacia distintos equipos de la Liga MX, aunque las dirigidas al conjunto azulcrema suelen generar una respuesta especialmente intensa entre los aficionados.

(X/Azteca Deportes)
(X/Azteca Deportes)

La situación también explica por qué este tipo de fragmentos suelen adquirir relevancia rápidamente en redes sociales.

La relación de Martinoli con Luis García permite que las bromas se desarrollen durante varios minutos, con el exfutbolista actuando muchas veces como contraparte o incluso como quien cuestiona las ocurrencias de su compañero.

La dupla lleva más de dos décadas trabajando junta y su estilo se consolidó precisamente a partir de la combinación entre análisis futbolístico, humor y comentarios espontáneos.

Su historia profesional comenzó en TV Azteca y con el paso del tiempo ambos trasladaron parte de esa dinámica a proyectos fuera de las transmisiones tradicionales.

De hecho, Farsantes con Gloria mantiene esa misma esencia: conversaciones en las que los dos personajes tienen mayor libertad para bromear y abordar distintos temas sin las restricciones propias de una narración deportiva.

En ese contexto surgió el comentario que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su contenido reciente.

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