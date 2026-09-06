Estefanía Villarreal comparte que atraviesa una crisis de salud mental por ansiedad y depresión. (Instagram: Estefanía Villarreal)

Guardar

Estefanía Villarreal, actriz conocida por interpretar a Celina Ferrer en Rebelde, preocupó a sus seguidores después de compartir un mensaje sobre la crisis emocional que atraviesa. La intérprete habló de forma abierta sobre su salud mental y reconoció una lucha contra la depresión y la ansiedad.

Por medio de su cuenta de Instagram, Villarreal dirigió unas palabras a sus seguidores, familiares y personas cercanas. En el mensaje reconoció la vulnerabilidad que enfrenta en este momento:

PUBLICIDAD

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiera que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena humana”.

La actriz también se dirigió de manera directa a su madre, a quien expresó parte de los sentimientos que enfrenta. La publicación generó muestras de apoyo de personas que recuerdan su trayectoria desde sus primeros trabajos en televisión.

Una publicación de Instagram de la actriz Estefanía Villarreal difunde un mensaje sobre sus problemas de depresión y ansiedad. (Instagram: Estefanía Villarreal)

¿Quién es Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal alcanzó popularidad con Rebelde, telenovela de Televisa que llegó a la televisión en 2004. Su personaje, Celina Ferrer, era una estudiante del Elite Way School y una de las amigas más cercanas de Mía Colucci, interpretada por Anahí.

Antes de ese papel, Villarreal tuvo una participación secundaria en Carita de ángel, cuando tenía 13 años. Después de Rebelde, mantuvo su carrera en televisión con producciones como Cuidado con el ángel, Un refugio para el amor, Yo no creo en los hombres, Monteverde y Doménica Montero.

PUBLICIDAD

Su vínculo con Rebelde también se mantuvo fuera de la pantalla. La actriz conservó una amistad cercana con Karla Cossío, quien interpretó a Pilar Gandía, hija del director del Elite Way School.

¡‘Celina’ de ‘Rebelde’ abre su OnlyFans! Estefanía Villarreal ahora vende fotos de sus pies por casi 4 mil pesos (Fotos: Televisa/ Instagram/@Estefanía Villarreal )

En 2022, Villarreal regresó a la franquicia para la versión de Netflix, protagonizada por Azul Guaita y Sergio Mayer Mori. Su incorporación tuvo un significado especial, pues pudo participar en la construcción de la nueva Celina.

Su lucha contra los estereotipos

En la versión original de Rebelde, Celina era una adolescente que sufría bullying por su aspecto físico. La historia colocó su peso y las burlas de sus compañeros como parte importante de sus conflictos.

PUBLICIDAD

Para Villarreal, regresar al personaje casi dos décadas después representó la oportunidad de mostrar una mujer distinta. En entrevista con EFE, explicó:

“Celina iba a ser una mujer totalmente distinta a lo que era la ‘chavita’ (jovencita) de antes”.

La actriz también tuvo participación en el desarrollo de esta versión. Según explicó, estuvo cerca del proyecto desde la etapa del guion y aportó información para construir la personalidad de su personaje.

“Fui parte del proyecto desde el guion, aporté muchas ideas, di mucha información que no estaba tan fresca y que sirvió mucho para la formación de mi personaje”, indicó.

Villarreal consideró que la nueva historia permitió una representación distinta de las mujeres frente a la producción de 2004.

“Creo que el plan era poner a la mujer a la par del hombre, en un mejor lugar del que habían tenido tiempo atrás, y creo que es un trabajo que en el mundo también se está haciendo”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Además de la actuación, Estefanía ha desarrollado intereses en la moda y el canto. Su proyecto musical Reinas de Corazones quedó en pausa tras las dificultades que provocó la pandemia, mientras su carrera frente a las cámaras continuó con nuevos proyectos.

Esta versión amplía el contexto sin convertir la publicación de Estefanía en una especulación sobre su estado de salud más allá de lo que ella misma hizo público.