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Heerenveen vs Az Alkmaar: a qué hora y dónde ver desde México EN VIVO a Mateo Chávez en la Eredivisie de los Países Bajos

El defensor azteca se ha convertido en un elemento esencial para el equipo rojiblanco

El defensor mexicano busca ganar más minutos en el terreno de juego.
El defensor mexicano busca ganar más minutos en el terreno de juego. (IG Mateo Chávez)
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La emoción del fútbol europeo continúa su marcha este fin de semana en la Eredivisie de los Países Bajos. En el marco de la quinta jornada de la temporada 2026-2027, el SC Heerenveen recibirá en la cancha del Abe Lenstra Stadion al poderoso e invicto AZ Alkmaar. Este duelo genera particular expectación entre la afición mexicana debido a la presencia del lateral izquierdo azteca Mateo Chávez, quien sigue consolidando su paso por el balompié del viejo continente tras dar el salto al conjunto visitante.

El encuentro promete emociones al por mayor: por un lado, una escuadra local necesitada de afianzar su regularidad ante su gente y, por el otro, el líder indiscutible del certamen que busca mantener la marcha perfecta.

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A continuación, te presentamos el panorama completo de cómo llegan ambos conjuntos, su historial reciente, las figuras a seguir y los detalles de transmisión para no perderte las acciones en vivo desde México.

El mexicano puso el cuarto gol de la cuenta para los locales.
El mexicano ha logrado aportar a su equipo con goles. (IG AZ Alkmaar)

¿Cómo llega el AZ Alkmaar a esta fecha?

El AZ Alkmaar atraviesa por un momento dulce en el arranque de la competición doméstica. Dirigidos con solvencia táctica y una contundencia letal, los apodados Cheeseheads se ubican en la 1.ª posición de la tabla general con 12 puntos perfectos tras cuatro jornadas disputadas. Su balance marcha impecable con cuatro victorias consecutivas, registrando una imponente cuota goleadora de 13 tantos a favor y únicamente 3 en contra.

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En su compromiso más reciente de la fecha 4, el AZ Alkmaar dio una exhibición de contundencia en casa al golear 5-2 al Go Ahead Eagles en el AFAS Stadion. La escuadra de Alkmaar presume un juego dinámico, transiciones verticales de alta velocidad y una solvencia defensiva en la que Mateo Chávez ha ido sumando minutos de valor.

Con el objetivo de mantenerse en el liderato absoluto por encima de gigantes como PSV y Feyenoord, el cuadro visitante viaja con la misión de extender su racha triunfal.

El AZ Alkmaar continúa como líder de la Eredivisie. (REUTERS/Maurice Van Steen)
El AZ Alkmaar continúa como líder de la Eredivisie. (REUTERS/Maurice Van Steen)

¿Cómo llega el Heerenveen y cuál es su lugar en la tabla general?

Por su parte, el SC Heerenveen se sitúa en la 11.ª posición de la tabla general con 4 puntos cosechados en sus primeros encuentros. El equipo de Frisia registra un saldo irregular de una victoria, un empate y una derrota, con 3 goles a favor y 4 recibidos.

En la cuarta jornada, el Heerenveen logró rescatar una unidad como visitante al empatar 2-2 frente al Willem II Tilburg en un duelo repleto de alternativas. Sin embargo, jugar en el Abe Lenstra Stadion ante uno de los planteles más encendidos del torneo representa una prueba de fuego para los dirigidos por su cuerpo técnico.

Sumar en casa resulta fundamental si aspiran a escalar posiciones hacia la zona media-alta de la clasificación y pelear por puestos de competiciones europeas.

El equipo azul tiene problemas para obtener resultados positivos en la temporada. (EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN)
El equipo azul tiene problemas para obtener resultados positivos en la temporada. (EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN)

Así han sido los últimos cinco encuentros entre los equipos

El duelo entre el SC Heerenveen y el AZ Alkmaar suele caracterizarse por marcadores abultados y un trámite abierto. El dominio reciente se inclina favorablemente hacia la escuadra de Alkmaar:

  • 12 de abril de 2026 (Eredivisie): AZ Alkmaar 3-0 SC Heerenveen365Scores
  • 23 de noviembre de 2025 (Eredivisie): AZ Alkmaar 4-1 SC Heerenveen365Scores
  • 22 de mayo de 2025 (Eredivisie): SC Heerenveen 3-1 AZ Alkmaar365Scores
  • 2 de marzo de 2025 (Eredivisie): AZ Alkmaar 9-1 SC Heerenveen365Scores
  • 14 de septiembre de 2024 (Eredivisie): AZ Alkmaar 9-1 SC Heerenveen365Scores

Jugadores a seguir para este fin de semana

AZ Alkmaar: la mirilla sobre Mateo Chávez

El canterano rojiblanco, Mateo Chávez, se ha convertido en una de las historias a seguir para el balompié mexicano en Europa. Ocupando la posición de lateral por la banda izquierda, el zurdo de 22 años destaca por su desgaste físico, agresividad en la marca y criterio para incorporarse al frente de ataque como una opción clara de desborde. Chávez busca afianzarse en el XI titular y consolidar su proceso de adaptación al fútbol neerlandés.

Acompañando al mexicano, el AZ Alkmaar cuenta con elementos de alto impacto:

  • Sven Mijnans: El mediocampista creativo que orquesta el juego ofensivo y cuenta con una gran llegada desde segunda línea.
  • Troy Parrott: Delantero centro letal en el área chica que marcha como la principal referencia de gol de la institución.
  • Jordy Clasie: El experimentado capitán que le otorga balance, contención y distribución al medio campo.

SC Heerenveen: argumentos para dar la sorpresa

La escuadra local dependerá del rendimiento de sus figuras clave para romper los pronósticos:

  • Jacob Trenskow: Extremo desequilibrante por las bandas con capacidad para desbordar y enviar centros al área.
  • Luuk Brouwers: Mediocampista de recuperación con buena lectura táctica para cortar los circuitos del rival.
  • Vasilios Zagaritis: Lateral heleno llamado a tener un duelo directo e intenso por las bandas.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

Para seguir las acciones de Mateo Chávez y el duelo de la Eredivisie en vivo y en directo desde territorio mexicano, toma nota de los detalles oficiales de la programación:

  • Partido: SC Heerenveen vs. AZ Alkmaar365Scores+ 1
  • Torneo: Eredivisie de los Países Bajos (Jornada 5)
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 06:30 horas (Tiempo del Centro de México, CST) / 14:30 horas (Tiempo local de Países Bajos)
  • Estadio: Abe Lenstra Stadion (Heerenveen, Países Bajos)
  • Canal de TV en México: ESPN
  • Streaming Online en México: Disney+

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