México empieza a beber del mar

Ramiro López Aguirre, vicepresidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, “Agua en México”

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El pasado 17 de agosto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adjudicó a Cox la construcción de la planta desaladora de Rosarito, en Baja California. El contrato correspondiente a la primera etapa asciende a 5 mil 291 millones de pesos y contempla una capacidad inicial de 2.2 metros cúbicos de agua por segundo, equivalentes a unos 190 mil metros cúbicos diarios.

Este volumen sería suficiente para abastecer a cerca de un millón de habitantes de la región. Cuando el proyecto alcance su capacidad máxima, podrá producir el doble.

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No deja de ser significativo que la obra finalmente tenga un contratista, después de que dos concursos fueron declarados desiertos. Ante esa situación, Conagua invitó a tres empresas y Cox presentó la oferta económica más baja. De esta manera, un proyecto que durante años pareció condenado a permanecer en el papel comienza a convertirse en realidad.

Tampoco es menor la empresa que estará a cargo de construirla. Cox es un grupo español especializado en infraestructura de agua y energía, con operaciones en 16 países.

Entre sus proyectos destaca Taweelah, en Emiratos Árabes Unidos, una planta capaz de producir 909 mil 218 metros cúbicos diarios, casi cinco veces el volumen previsto para Rosarito durante su primera etapa.

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Un proyecto con más de una década de historia

La historia de la desaladora de Rosarito, sin embargo, no comenzó con esta adjudicación.

Los primeros intentos por construir una planta de este tipo en Baja California se remontan a la década pasada. Entre 2015 y 2016 se promovió un proyecto bajo un esquema de asociación público-privada, pero la iniciativa terminó por naufragar entre problemas financieros y jurídicos.

Casi una década después, la desaladora reapareció en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 como uno de los proyectos estratégicos del Gobierno federal. En septiembre de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó el convenio mediante el cual Conagua y el Gobierno de Baja California acordaron conjuntar recursos y acciones para ejecutar la obra.

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Rosarito representa una apuesta para garantizar el suministro de agua en Tijuana y Playas de Rosarito y, al mismo tiempo, disminuir la dependencia de una fuente que durante décadas ha sido fundamental para Baja California: el río Colorado.

Pero aquí comienza la parte verdaderamente interesante. México está descubriendo algo que otros países aprendieron hace décadas: el mar puede convertirse en una fuente de agua potable. El problema es que hacerlo no es gratuito.

Convertir energía en agua

Arabia Saudita es quizá el mejor ejemplo de una nación que ha recurrido a la desalinización para garantizar su abasto. De acuerdo con Saudipedia, la producción conjunta de las plantas desaladoras públicas y privadas de ese país alcanzó aproximadamente 11.1 millones de metros cúbicos diarios en 2024.

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La comparación no pretende sugerir que México deba seguir el mismo camino que Arabia Saudita, sino mostrar la dimensión del cambio que implica depender del mar para satisfacer las necesidades de agua de una población. Porque desalar no significa crear agua: significa utilizar energía para convertirla en agua potable. Y ese proceso tiene costos económicos, energéticos y ambientales.

La tecnología de ósmosis inversa ha permitido disminuir el consumo de energía frente a métodos anteriores, pero una desaladora todavía requiere enormes cantidades de electricidad. Además, junto con el agua potable produce otro desafío: la salmuera, un líquido con una elevada concentración de sales que debe ser tratado y descargado cuidadosamente para evitar daños en los ecosistemas marinos.

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Por ello, sería un error presentar la planta de Rosarito como la solución definitiva a la crisis hídrica de Baja California. Es, en todo caso, una herramienta que puede resultar útil para las regiones costeras sometidas a un fuerte estrés hídrico.

La desalinización, sin embargo, no sustituye la reparación de fugas, la recuperación de acuíferos sobreexplotados, el tratamiento y reúso de las aguas residuales ni la transformación de una agricultura que necesita ser mucho más eficiente en el aprovechamiento del recurso.

Una fuente nueva, no una solución definitiva

Rosarito puede marcar un antes y un después en la política hídrica mexicana. No porque el país haya descubierto que el mar contiene agua, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, parece existir la disposición de invertir seriamente en convertirla en agua potable.

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El reto será no confundir una nueva fuente de abastecimiento con una solución definitiva. La planta puede brindar mayor seguridad hídrica a una de las regiones más presionadas del país, pero su éxito dependerá de los costos de operación, del suministro energético, del manejo adecuado de la salmuera y de su integración con una política más amplia de conservación y aprovechamiento responsable del agua.

Quizá una parte del futuro hídrico de México sí se encuentre en el mar. Pero antes de comenzar a beber de él tendremos que responder una pregunta mucho más incómoda: ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por cada gota?

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