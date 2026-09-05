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Armando “Hormiga” González releva a su compañero tras terrible lesión: Olympiacos empata 1-1 con Volos

El delantero marroquí tuvo que abandonar el terreno de juego después de una desafortunada acción dentro del área que encendió las alarmas en el conjunto griego

Un futbolista tendido sobre el césped sujetándose la pierna junto a un árbitro, con un recuadro circular de otro jugador.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El partido de este sábado 5 de septiembre entre Volos y Olympiacos quedó marcado por un dramático momento cerca del final del primer tiempo, cuando El Kaabi, compañero de Armando “Hormiga” González, sufrió una fuerte lesión tras un choque con el portero rival.

La jugada ocurrió después del minuto 40, cuando el delantero de Olympiacos disputó una pelota dentro del área. En el intento por quedarse con el balón, el arquero de Volos cayó sobre la pierna de El Kaabi, quien quedó tendido sobre el terreno de juego.

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La gravedad de la acción fue evidente para los futbolistas, quienes solicitaron rápidamente la entrada de las asistencias médicas. El delantero recibió atención durante varios minutos y posteriormente abandonó la cancha en camilla.

Hormiga González entró por El Kaabi

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Ante la lesión de su compañero, Armando “Hormiga” González tuvo que acelerar su calentamiento para ingresar al terreno de juego y ocupar su lugar en el ataque de Olympiacos.

El mexicano entró en un momento complicado para su equipo, pues el incidente con El Kaabi generó preocupación entre los jugadores mientras las asistencias médicas atendían al delantero.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El árbitro señaló penal a favor de Olympiacos y Jota fue el encargado de cobrarlo. El futbolista convirtió desde los once pasos para poner en ventaja al conjunto visitante.

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Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano por algunos instantes debido a la lesión de El Kaabi.

Volos rescata el empate ante Olympiacos

Volos reaccionó en la segunda mitad y consiguió igualar el marcador al minuto 76.

Maximiliano Comba apareció para marcar el 1-1 después de un error en la defensa de Olympiacos, resultado con el que terminó el encuentro.

¿Cuántos goles lleva Hormiga González con Olympiacos?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Con su ingreso ante Volos, Hormiga González sumó minutos en la Superliga de Grecia, aunque todavía no consigue marcar en el campeonato.

El mexicano registra un gol con Olympiacos, conseguido ante AEL Larissa en un partido de Copa de Grecia. Ese tanto fue el primero que marcó desde su llegada al futbol europeo.

Ahora, González deberá asumir un papel importante en el ataque del conjunto griego tras la salida de El Kaabi por lesión, aunque todavía habrá que esperar el parte médico oficial para conocer el alcance de la dolencia del delantero.

Calendario completo del Olympiacos en la Super Liga de Grecia

  • Jornada 1 | 22 de agosto: Olympiacos vs Atromitos
  • Jornada 2 | 29 de agosto: Asteras Tripolis vs Olympiacos
  • Jornada 3 | 5 de septiembre: Volos NFC vs Olympiacos
  • Jornada 4 | 12 de septiembre: Olympiacos vs OFI Creta
  • Jornada 5 | 19 de septiembre: Levadiakos vs Olympiacos
  • Jornada 6 | 10 de octubre: Olympiacos vs Panathinaikos
  • Jornada 7 | 17 de octubre: Panetolikos vs Olympiacos
  • Jornada 8 | 24 de octubre: Olympiacos vs Kalamata
  • Jornada 9 | 31 de octubre: Kifisia vs Olympiacos
  • Jornada 10 | 7 de noviembre: Olympiacos vs PAOK
  • Jornada 11 | 21 de noviembre: Olympiacos vs Iraklis
  • Jornada 12 | 28 de noviembre: Aris Salónica vs Olympiacos
  • Jornada 13 | 5 de diciembre: Olympiacos vs AEK Atenas
  • Jornada 14 | 12 de diciembre: Atromitos vs Olympiacos
  • Jornada 15 | 19 de diciembre: Olympiacos vs Panetolikos
  • Jornada 16 | 9 de enero: Kalamata vs Olympiacos
  • Jornada 17 | 16 de enero: PAOK vs Olympiacos
  • Jornada 18 | 23 de enero: Olympiacos vs Levadiakos
  • Jornada 19 | 30 de enero: Panathinaikos vs Olympiacos
  • Jornada 20 | 6 de febrero: Olympiacos vs Asteras Tripolis
  • Jornada 21 | 13 de febrero: Olympiacos vs Volos NFC
  • Jornada 22 | 20 de febrero: Iraklis vs Olympiacos
  • Jornada 23 | 27 de febrero: Olympiacos vs Aris Salónica
  • Jornada 24 | 6 de marzo: AEK Atenas vs Olympiacos
  • Jornada 25 | 13 de marzo: Olympiacos vs Kifisia
  • Jornada 26 | 20 de marzo: OFI Creta vs Olympiacos

¿Dónde ver los partidos de la “Hormiga” González?

Tras varios días de suspenso, por fin el delantero mexicano pudo obtener su transferencia al futbol de Europa.
(Jesús Avilés / Infobae México)

Los partidos que Armando ‘Hormiga’ González dispute con el Olympiacos en la Super Liga de Grecia y la Copa de Grecia podrán seguirse a través de las plataformas de Claro Sports.

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