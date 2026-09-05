Rockdrigo, del “Metro Balderas” a víctima del sismo del 85: a 41 años de su muerte, el “profeta del nopal” tendrá homenajes

El homenaje reunirá a las bandas Los Gatos Místicos y El Clan-Destino, quienes interpretarán el repertorio del llamado “profeta del nopal”, cronista urbano que marcó al rock nacional independiente antes de morir en el terremoto de 1985. (Wikimedia Commons)

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A 41 años de la muerte de Rockdrigo González, el rock rupestre mexicano vuelve a las calles del Centro Histórico. El jueves 17 de septiembre de 2026, a las 19 horas, el Centro Cultural José Martí albergará el concierto “Asfalto Chido: Tributo al Profeta del Nopal”, con entrada libre, en el marco de su 50 aniversario.

El homenaje reunirá a las bandas Los Gatos Místicos y El Clan-Destino, quienes interpretarán el repertorio del llamado “profeta del nopal”, cronista urbano que marcó al rock nacional independiente antes de morir en el terremoto de 1985.

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Gobierno de Tampico realizó una réplica de su icónica escultura (Facebook)

¿Quién estará en el homenaje?

Las bandas convocadas son Los Gatos Místicos y El Clan-Destino, encargadas de dar vida a las canciones que Rockdrigo compuso durante su breve pero influyente carrera en la escena del rock urbano mexicano.

Un evento oficial organizado por la red de faros de la Secretaría de Cultura de la CDMX.

El concierto gratuito en el Centro Cultural José Martí

Un cartel promocional anuncia el concierto de homenaje a Rockdrigo González en el Centro Cultural José Martí de la Ciudad de México el 17 de septiembre de 2026. (Cartel promocional/Gob CDMX)

El evento se presentará en el recinto ubicado en Doctor Mora 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a escasos pasos de la Alameda Central y de la estación Hidalgo del Metro.

La cita es a las 19 horas del jueves 17 de septiembre de 2026, con acceso libre para todo público, según se detalla en la difusión oficial del recinto.

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Quién fue Rockdrigo González

El artista murió bajo los escombros de su departamento, el 19 de septiembre de 1985 (Especial)

Rodrigo Eduardo González Guzmán, conocido como Rockdrigo, nació en Tampico, Tamaulipas, el 25 de diciembre de 1950. Se convirtió en una de las figuras centrales del llamado movimiento rupestre, corriente que en la década de los setenta reunió a cantautores mexicanos alejados tanto de la nueva trova latinoamericana como del rock de los hoyos fonquis.

Con guitarra acústica, armónica y voz, González retrató la vida cotidiana de la Ciudad de México en canciones como “Estación del Metro Balderas”, “Distante instante” y “No tengo tiempo de cambiar mi vida”, piezas que consolidaron su apodo de “profeta del nopal”.

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El primer colectivo rupestre, según registros históricos, estuvo integrado por el propio Rockdrigo junto a Rafael Catana, Roberto González, Eblén Macari, Roberto Ponce, el grupo Cuál del compositor Fausto Arellín y Nina Galindo.

Rockdrigo murió el 19 de septiembre de 1985, a los 34 años, tras el derrumbe de su vivienda en la calle Bruselas número 8, colonia Juárez, provocado por el terremoto que sacudió la capital ese año. En el mismo suceso falleció su pareja, la docente francesa Françoise Bardinet.

Tras su muerte, otros músicos se sumaron a las presentaciones rupestres, entre ellos Arturo Meza, Gerardo Enciso con su banda El Poder Ejecutivo, Cecilia Toussaint al frente de Arpía, y Carlos Arellano junto a Armando Rosas en el proyecto Escape.

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El recinto que cumple 50 años

El Centro Cultural José Martí abrió sus puertas el 27 de mayo de 1976, con el objetivo de hermanar a los pueblos latinoamericanos a través del arte, el pensamiento y la vida comunitaria. Su nombre rinde homenaje al poeta, ensayista y patriota cubano José Martí.

El inmueble, ubicado en Doctor Mora 1 esquina con Avenida Hidalgo, cuenta con una arquitectura de espacios abiertos que incluye biblioteca especializada, galería de arte contemporáneo, teatro polivalente y el llamado “Callejón del Arte”. Al fondo del salón principal se conserva el mural “Canto a Martí”.

A lo largo de casi cinco décadas, el recinto se integró a la Red de FAROS y Centros Culturales de la Secretaría de Cultura capitalina, convirtiéndose en un espacio de producción donde se imparten talleres de fotografía, lenguas indígenas, teatro y artes visuales, además de programación permanente de cine, danza y música.

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Este 2026, el centro celebra su medio siglo de existencia con una serie de actividades conmemorativas. En mayo pasado se inauguró la exposición fotográfica “50 años creando cultura”, integrada por 28 imágenes que recorren distintos momentos del recinto desde finales de los años setenta hasta la actualidad.

Como parte de esas mismas celebraciones, el 29 de mayo se realizó una jornada musical gratuita con agrupaciones como Ensamble Todos Somos Ruido, Rockafilia, Golden Times y Espectros de tu Jefa, entre otras propuestas emergentes.

El recinto también forma parte de la programación gratuita de Shorts México durante septiembre, con funciones de cortometrajes mexicanos, internacionales y temáticas específicas programadas los días 18, 23 y 25 del mes.

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El horario habitual del Centro Cultural José Martí es de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas, y domingos de 10:00 a 16:00 horas.

Los homenajes de pago que completan la agenda

El acceso al recinto está programado para las 20:00 horas, con inicio del espectáculo a las 21:30 horas. Los boletos tienen un costo de $420 pesos mexicanos en modalidad general y $730 pesos mexicanos para el área VIP con asientos (AdobeStock)

Además del concierto gratuito del 17 de septiembre, la agenda capitalina incluye otro tributo a Rockdrigo González con boletaje, programado para el viernes 18 de septiembre en el foro La Maraka, en la colonia Narvarte Poniente.

Ese evento, encabezado por la banda Heavy Nopal, reunirá en el escenario a integrantes del histórico Colectivo Rupestre: Nina Galindo, Rafael Catana, Fausto Arrellín y Pedro Sandoval, además de José de Jesús Alvarado. Como invitado especial se presentará Toño Lira, fundador de la banda Liran’ Roll.

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El acceso al recinto está programado para las 20:00 horas, con inicio del espectáculo a las 21:30 horas. Los boletos tienen un costo de $420 pesos mexicanos en modalidad general y $730 pesos mexicanos para el área VIP con asientos, según el sistema de venta del recinto. El evento está restringido a mayores de edad.

Durante la velada se hará un recorrido por los tres primeros discos de Heavy Nopal, inspirados en la obra del músico tamaulipeco, además de un repaso por los temas más representativos de su catálogo.

Ambos eventos, el gratuito en el Centro Cultural José Martí y el de pago en La Maraka, se suman a la tradición de conmemorar cada septiembre la memoria de Rockdrigo González, coincidiendo con el aniversario del sismo de 1985 que le arrebató la vida.

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