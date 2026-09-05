Tijuana y Reynosa, municipios con más reportes de personas desaparecidas en el país

Tijuana encabeza la lista nacional de municipios con más reportes de personas desaparecidas, con 3 mil 300 casos registrados hasta mayo pasado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tijuana, Baja California, encabeza la lista de municipios con más reportes de personas desaparecidas en México, con 3 mil 300 casos registrados, de acuerdo con un análisis elaborado por la Red Lupa, integrada por organizaciones civiles, con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El estudio, realizado sobre los 100 municipios de 24 estados con mayor número de registros y con corte a mayo pasado, revela que la problemática se concentra de manera importante en localidades del norte del país.

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Después de Tijuana, el municipio con mayor número de reportes es Reynosa, Tamaulipas, con 2 mil 903 casos, seguido de Nuevo Laredo, también en Tamaulipas, con 2 mil 764.

En cuarto lugar se encuentra Matamoros, con 2 mil 505 personas desaparecidas, mientras que Guadalajara, Jalisco, acumula 2 mil 344 casos.

La lista también incluye a Culiacán, Sinaloa, con 2 mil 242 reportes; Monterrey, Nuevo León, con 2 mil 164; Zapopan, Jalisco, con mil 985; Atlautla, Estado de México, con mil 839, y Mazatlán, Sinaloa, con mil 742.

Cien municipios concentran más de la mitad de los reportes

El análisis presentado por la Red Lupa dimensiona la concentración territorial de las desapariciones en México.

De acuerdo con Silvia Chica, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, el objetivo de este tipo de estudios es proporcionar información que permita a los colectivos realizar labores de incidencia política y contribuir a que las autoridades desarrollen políticas públicas focalizadas en los municipios donde la problemática presenta mayores niveles.

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Chica señaló que México cuenta con 2 mil 462 municipios, pero solamente 100 de ellos concentran 56 por ciento del total de reportes de personas desaparecidas.

Hasta la tarde del día de la presentación, el registro nacional superaba los 132 mil casos.

“La desaparición es un problema diario. Cada día hay más casos y esto está presente en todos los estados del país”, enfatizó.

Un análisis de la organización Red Lupa señala que Tijuana lidera los reportes de personas desaparecidas en México con 3 mil 300 casos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los 100 municipios incluidos en el análisis, la Red Lupa calculó una tasa promedio acumulada de 27 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.

En el extremo contrario de la lista aparecen municipios que registran menos casos, aunque también enfrentan el problema de desapariciones.

Entre ellos se encuentran Tultitlán, Estado de México, con 292 reportes; Miguel Alemán y El Mante, Tamaulipas, con 297 cada uno; Ciudad Madero, con 299; García, Nuevo León, con 301; San Nicolás de los Garza, con 303, y Cadereyta de Jiménez, también en Nuevo León, con 312.

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Organizaciones cuestionan estrategia contra desapariciones

La presentación del análisis ocurre mientras organizaciones civiles cuestionan las acciones emprendidas por el Gobierno federal para atender el fenómeno de las desapariciones.

Luego de que la Secretaría de Gobernación presentó 10 acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró que las medidas todavía están lejos de concretar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.

La Red Lupa identificó que 100 municipios concentran 56 por ciento de los reportes de personas desaparecidas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización sostuvo que las acciones anunciadas no cumplen con las recomendaciones formuladas desde 2021 por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED).

A estas críticas se sumaron organizaciones integrantes del Espacio OSC, quienes señalaron que, pese a la persistencia de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el segundo Informe de Gobierno carece de acciones sustantivas para fortalecer el mecanismo de protección destinado a estos sectores.

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La red, integrada por organizaciones como Serapaz, los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Zeferino Ladrillero y la Red TDT, advirtió que desde 2024 y hasta la fecha al menos 60 personas defensoras de derechos humanos y 17 periodistas han sido asesinados en México.

Los datos de la Red Lupa colocan así a Tijuana como el municipio con mayor número de reportes de personas desaparecidas del país, mientras que otras ciudades fronterizas y del norte concentran también una parte importante de los casos registrados.