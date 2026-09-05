Caen cuatro integrantes de una banda de Venustiano Carranza por el robo a la boutique Gucci de Masaryk

Tres hombres y una mujer identificados como integrantes de una célula delictiva con base en Venustiano Carranza fueron arrestados en la colonia Adolfo López Mateos. Crédito: Especial

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cuatro personas presuntamente responsables del robo a la boutique Gucci de avenida Presidente Masaryk, en Polanco, perpetrado el 27 de julio a las 19:00 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, los aprehendidos son Juan Pérez, Donovan Vega, Jafet López y Melany López, tres hombres y una mujer vinculados, según el periodista Carlos Jiménez de C4 Noticias, a una célula delictiva con base en la alcaldía Venustiano Carranza que opera robos en distintas zonas de la capital.

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El operativo de detención se concretó semanas después del asalto, en la avenida Elena Garro de la colonia Adolfo López Mateos. Los agentes localizaron a los cuatro sospechosos al interior de un automóvil amarillo cuyas placas coincidían con la unidad rastreada por los investigadores.

SSC detectó a los sospechosos en Venustiano Carranza con apoyo del C2 Poniente

Los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente fueron clave para ubicar la zona de movilidad del grupo. Con esa información, la SSC desplegó dispositivos de seguridad en la alcaldía Venustiano Carranza hasta dar con el vehículo.

Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al revisar el automóvil, los elementos policiales hallaron 24 bolsas con aparente mariguana, aproximadamente dos kilogramos de la misma hierba a granel y 12 bolsitas con un polvo rosa con apariencia de cocaína tussi. El hallazgo reforzó la hipótesis de que el grupo no se dedicaba únicamente a los robos.

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El asalto a Gucci: dos clientes falsos, un arma y una motocicleta sin placas

El robo ocurrió en el cruce de Presidente Masaryk y la calle Calderón de la Barca, en la colonia Polanco Tercera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con el comunicado de la SSC, dos hombres ingresaron a la tienda con la apariencia de clientes interesados en los productos.

Tras ganarse la confianza del personal, uno de ellos sacó un arma de fuego y amenazó a los trabajadores. El otro tomó bolsos y zapatos de los mostradores, los colocó en una bolsa blanca y ambos abandonaron el establecimiento.

Los dos asaltantes huyeron a bordo de una motocicleta sin placas de circulación conducida por un tercer hombre, según informó la SSC con base en los testimonios del gerente y los empleados. El medio especializado C4 Noticias precisó que los artículos sustraídos fueron principalmente bolsos y zapatos de la marca de lujo.

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Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a tres personas sobre esa motocicleta con la bolsa blanca. La cuarta persona detenida no aparecía en ese material visual, por lo que su papel exacto en el robo no ha sido aclarado de forma oficial.

Uno de los detenidos tiene antecedentes penales por robos en 2021 y 2022

El perfil delictivo del grupo trasciende este caso. Uno de los aprehendidos, de 23 años, registra dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: el primero por robo agravado en 2021 y el segundo por robo a negocio con violencia en pandilla en 2022.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que la autoridad ministerial defina su situación jurídica. Hasta el cierre de esta nota, la SSC no había informado de manera oficial a qué grupo criminal específico estarían vinculados los implicados.

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Jiménez señaló que la célula salía de Venustiano Carranza para cometer robos en distintas colonias de la Ciudad de México. La boutique de Polanco no habría sido un objetivo aislado, sino parte de un patrón de operación del grupo.

El caso exhibe la vulnerabilidad de las zonas comerciales de alta gama ante bandas organizadas que combinan el robo con el narcomenudeo. La SSC no ha confirmado si la investigación derivará en más detenciones relacionadas con el mismo grupo.