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Javier Aguirre pone fin a las dudas y explica por qué Memo Ochoa jugó en el Mundial 2026

El entrenador explicó por qué decidió darle minutos al histórico portero ante la Selección de Chequia

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates their third goal scored by Alvaro Fidalgo REUTERS/Annegret Hilse
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A poco más de unas semanas de haber concluido el Mundial 2026, Guillermo Ochoa volvió a abrir el baúl de los recuerdos para hablar de una de las noches más emotivas que protagonizó con la Selección Mexicana. El histórico guardameta compartió detalles de aquel momento durante México Siglo XXI 2026, celebrado este viernes en el Auditorio Nacional.

La historia tuvo un significado especial porque ocurrió después de una etapa complicada en su carrera. Incluso, el propio Ochoa reconoció que los problemas físicos llegaron a hacerlo pensar seriamente en abandonar el futbol profesional.

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Ochoa estuvo cerca de decir adiós al futbol

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse

El arquero explicó que su camino hacia aquella Copa del Mundo no fue sencillo. Las molestias físicas y la dificultad para recuperarse provocaron que llegara a considerar la posibilidad de retirarse antes de disputar el torneo.

“Un año antes estuve a punto de retirarme del futbol, de dejarlo porque ya no podía más.”

A pesar de ese panorama, Ochoa decidió buscar distintas alternativas para mantenerse en condiciones y alcanzar el objetivo que se había trazado: estar presente en el Mundial y ayudar al equipo desde el lugar que le correspondiera.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico players throw Guillermo Ochoa in the air as they celebrate his first appearance in his sixth world cup REUTERS/Annegret Hilse

Esa mentalidad también la mantuvo durante la competencia. Antes del encuentro frente a Chequia, el experimentado guardameta no tenía la certeza de que recibiría minutos. Aunque había conversado con Javier Aguirre y el cuerpo técnico, la decisión definitiva todavía no estaba tomada.

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Mientras familiares y amigos intentaban averiguar si sería titular o entraría durante el partido, el arquero prefería esperar la determinación del entrenador.

“La clave del futbol y en la vida es a veces entender tu rol. Lo que me toque sumar lo voy a dar.”

Carlos Acevedo tampoco sabía si Ochoa entraría

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa and Carlos Acevedo celebrate after the match REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa and Carlos Acevedo celebrate after the match REUTERS/Annegret Hilse

La respuesta llegó hasta el segundo tiempo. Durante el descanso, con el marcador todavía sin goles, Ochoa compartía espacio con Carlos Acevedo cuando recibió una pregunta que resumía la incertidumbre que existía dentro del equipo.

“¿Vas a entrar?”, le preguntó Acevedo.

“No creo”, respondió Ochoa.

Sin embargo, todo cambió después del descanso. México consiguió abrir el marcador y, conforme avanzaba el encuentro, comenzó a prepararse una modificación que tendría un fuerte componente emocional.

Desde la banca, los futbolistas comenzaron a señalar a Ochoa, prácticamente invitándolo a prepararse para regresar al terreno de juego. Para el histórico portero, aquel gesto de sus compañeros terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más importantes de aquella noche.

“Lo más bonito en ese momento fue ver a mis compañeros que todos me señalaban para que yo entrara.”

Cuando finalmente recibió la indicación de prepararse, las emociones fueron imposibles de contener. Ochoa confesó que terminó llorando y que incluso después del encuentro le resultaba difícil volver a observar las imágenes sin revivir aquel instante.

“Lloré como nunca.”

Aguirre explica por qué decidió darle minutos

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico coach Javier Aguirre reacts REUTERS/Pedro Nunes
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico coach Javier Aguirre reacts REUTERS/Pedro Nunes

Javier Aguirre también compartió su perspectiva sobre aquella decisión y dejó claro que la presencia de Ochoa en la cancha no obedeció simplemente a su trayectoria o a los seis Mundiales que había disputado.

“Yo no soy de regalar nada.”

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa comes on as a substitute in his sixth world cup to replace Raul Rangel REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa comes on as a substitute in his sixth world cup to replace Raul Rangel REUTERS/Annegret Hilse

El entrenador explicó que existía una condición indispensable para que el arquero pudiera participar: encontrarse físicamente preparado para competir.

“Si no estaba bien, no iba a jugar.”

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa kisses the post as he celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa kisses the post as he celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY

Aguirre destacó además el comportamiento de Ochoa durante la concentración. El técnico recordó que mantenía una preparación constante, trabajaba con intensidad, acudía temprano al gimnasio y competía de manera seria con los porteros más jóvenes.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Czech Republic's Tomas Soucek reacts after sustaining an injury as Mexico's Guillermo Ochoa looks on REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Czech Republic's Tomas Soucek reacts after sustaining an injury as Mexico's Guillermo Ochoa looks on REUTERS/Annegret Hilse

De esta manera, su experiencia representaba un elemento importante, pero no era el único motivo que podía llevarlo a la cancha. Su rendimiento y compromiso fueron determinantes para conservar esa posibilidad.

Un cierre mundialista que superó cualquier expectativa

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa, Raul Rangel and Carlos Acevedo celebrate after the match REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa, Raul Rangel and Carlos Acevedo celebrate after the match REUTERS/Annegret Hilse

Para Ochoa, aquel episodio terminó adquiriendo una dimensión todavía mayor por el contexto. Después de haber participado en seis Copas del Mundo, pudo cerrar su recorrido mundialista en México y frente a su propia afición.

El exarquero consideró que difícilmente alguien habría podido imaginar un desenlace semejante. Más allá del resultado o de los minutos disputados, lo que permaneció fue la emoción de regresar al campo rodeado por sus compañeros y cerrar una etapa histórica de su carrera.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa kisses the post as he celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa kisses the post as he celebrates after the match REUTERS/Annegret Hilse

Ochoa describió aquel momento como la “cereza del pastel”, una manera de resumir el significado que tuvo para él despedirse de los Mundiales en territorio mexicano.

“Nadie hubiera escrito este guion, nadie hubiera escrito un final así y terminé feliz, en paz.”

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