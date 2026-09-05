Christian Nodal destapa el secreto musical que comparte con Ángela Aguilar

El cantante habló de sus planes musicales (Gentileza xxx)

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Christian Nodal revela un secreto musical que guarda con Ángela Aguilar, mientras la intérprete prepara un disco que incluiría una composición de amor dedicada a su esposo.

El cantante habló sobre los temas durante una entrevista con Alex Rodríguez realizada en Marbella, España. Ahí respondió a las preguntas que seguidores enviaron sobre nuevos lanzamientos, colaboraciones y el proceso que sigue para escribir música.

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La revelación llega a la par de que Ángela Aguilar cuenta que su siguiente producción ya está terminada. La cantante señala que este será su segundo disco como productora, con participación en los arreglos y en la selección de los temas.

El secreto musical de Nodal y Ángela Aguilar

Alex Rodríguez preguntó a Nodal por una maqueta que circula entre los seguidores y que incluiría una canción junto a Ángela Aguilar. El reportero planteó la posibilidad de que ese material permanezca guardado o llegue a las plataformas.

El cantante habló de sus planes musicales (Gentileza xxx)

El sonorense confirmó que no se trata de una sola colaboración. “Hay varias maquetas por ahí con Ángela”, responde Nodal durante la charla. Después deja abierta la puerta para que los temas se publiquen.

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“Sí, claro, eso tiene que salir. Eso va a ver la luz en su momento”, añade el intérprete, sin precisar si las grabaciones formarían parte de un álbum, un sencillo conjunto o un proyecto distinto.

La declaración ocurre mientras los dos artistas mantienen actividad por separado en la música mexicana. Nodal llegó a la ceremonia con dos nominaciones, una a Mejor Canción Mariachi y otra a Mejor Álbum de Música Mexicana.

Aguilar también figuró en los Premios Juventud 2026. La cantante ganó junto a Marc Anthony el reconocimiento a La Mejor Mezcla.

Nodal explica por qué tarda hasta tres meses en escribir una canción

Una seguidora de Colombia pidió a Alex Rodríguez preguntarle a Christian Nodal cuándo volverá a publicar más canciones escritas por él. El artista reconoce que sus últimos discos se desarrollaron bajo la presión de los tiempos de entrega.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal rinden homenaje al cantante Marc Anthony en el escenario de los Premios Juventud. (X: Univision)

“Pues mira, los últimos discos sí he trabajado sobre presión y la verdad que cuando trabajo bajo un timing no pueden surgir las cosas tan genialmente”, sostiene Nodal.

El cantante explica que su proceso creativo requiere tiempo y que cada composición pasa por varias etapas antes de considerarla terminada. “Con una canción me puedo durar tres meses”, dice.

Nodal atribuye esa demora a la exigencia que pone en su propia música. “Yo soy muy complejo con las canciones”, comenta al explicar que las giras y las presentaciones le habían dejado poco margen para trabajar sin prisa.

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Ahora, el artista señala que dispone de más tiempo para volver a escribir. Aunque evita confirmar si sus composiciones aparecerán en su siguiente disco, adelanta que el proyecto posterior sí incluiría material de su autoría.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se preparan para cantar en la primera edición europea de Premios Juventud, que se celebra este 3 de septiembre en Marbella. (Captura de pantalla @univision)

“No puedo asegurar si para el próximo disco, pero el próximo, próximo, sí vienen mis composiciones”, afirma Nodal. También reconoce que tiene varias colaboraciones grabadas que aún no anuncia.

Cuando Rodríguez le pregunta directamente por esos temas, el cantante evita dar nombres o fechas. “Vamos a esperar mejor a decir eso”, responde entre risas.

Ángela Aguilar ya escribió una canción de amor para Christian Nodal

La posibilidad de escuchar una colaboración entre los esposos coincide con los adelantos que Ángela Aguilar da sobre su próximo disco. En una entrevista con Alex Rodríguez, la intérprete afirma que el material ya quedó terminado.

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Ángela y Nodal tienen canciones inéditas juntos (IG /lamexicomonumental)

“No, ya está hecho”, responde cuando le preguntan si trabaja en una nueva producción. La cantante deja abierta la posibilidad de revelar información alrededor de su cumpleaños, aunque no confirma una fecha de lanzamiento.

Aguilar sostiene que asumió tareas de producción en el proyecto. “Este es mi segundo disco produciéndolo yo, haciendo los arreglos y encargándome como también de escoger los temas”, declara.

La artista también revela que escribió una canción para Nodal. “Por primera vez compuse algo de amor para mi marido”, expresa durante la entrevista.

Ángela Aguilar no precisa si esa composición estará incluida en el álbum ni si Christian Nodal participará con su voz. La declaración abre la posibilidad de que el disco contenga una referencia directa a su relación.

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La cantante descarta que sus letras busquen responder a críticas o a episodios negativos de su vida. “Yo, la verdad, nunca me sentiría cómoda, como, no sé, una canción tirándole a alguien o inspirada en algo negativo de alguien”, sostiene.

Los gustos musicales de la pareja también entran al nuevo disco de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar explica que su esposo tiene preferencias musicales distintas a las suyas. Mientras ella se define como una artista apegada a los sonidos tradicionales, Nodal le sugiere escuchar propuestas más recientes.

El cantante y Ángela Aguilar ya llegaron a Marbella, sede que este año recibe por primera vez la gala de los premios fuera de América. (Captura de pantalla @univision / @machinrecords)

“Mi marido tiene muy buen gusto musical, muy diferente al mío. Es que yo soy bien tradicional”, comenta Ángela Aguilar durante la conversación con Alex Rodríguez.

La cantante recuerda una frase que Nodal le repite cuando intercambian recomendaciones. “No seas viejita, ponte a escuchar esto nuevo”, cuenta la intérprete al describir los comentarios de su esposo.

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Aguilar considera que esa diferencia también forma parte de la música que prepara. El álbum no tiene título, fecha de salida ni lista de canciones confirmada, pero la artista asegura que tomó parte en las decisiones creativas.

Mientras tanto, Nodal mantiene en reserva las maquetas que grabó con Ángela Aguilar. Sus declaraciones confirman que existen varias canciones pendientes entre ambos, aunque todavía no hay anuncio sobre el primer lanzamiento.