La Marina llega a sus 25 años de Fuerzas Especiales con 4 mil 123 mujeres en sus filas operativas

La Armada de México celebra el aniversario de los Quachics con un cuerpo de casi 30 mil efectivos y tres grupos de élite listos para actuar en cualquier entorno geográfico. Crédito: Especial

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La Infantería de Marina de la Armada de México celebra este sábado el vigésimo quinto aniversario de sus Fuerzas Especiales, conocidas como los Quachics, bajo la mística de “Fuerza, Espíritu y Sabiduría”. La conmemoración se produce mientras el cuerpo consolida su estructura de élite a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), creada en 2014 para agrupar a sus grupos de mayor capacidad táctica y estratégica.

La Infantería de Marina opera como una fuerza especializada de la Secretaría de Marina. Su mandato abarca operaciones anfibias y terrestres en zonas marinas, costas, ríos, zonas lacustres, puertos y aguas jurisdiccionales del país.

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Las Fuerzas Especiales <i>Quachics</i> cumplen 25 años de evolución operativa

Los Quachics sostienen una evolución constante de sus capacidades operativas desde su fundación hace 25 años. La distinción de sus integrantes se sustenta en tres atributos: capacidad, disciplina y profesionalismo al servicio de la Nación.

La formación de un Infante de Marina integra preparación física, disciplina, conocimiento de armamento, defensa personal y adiestramiento individual de combate. El proceso se desarrolla bajo un estricto respeto a los derechos humanos y con el compromiso de salvaguardar a las familias mexicanas ante amenazas a la seguridad y desastres naturales.

La Armada de México celebra el aniversario de los Quachics con un cuerpo de casi 30 mil efectivos y tres grupos de élite listos para actuar en cualquier entorno geográfico. Crédito: Especial

La UNOPES agrupa a tres componentes de élite: las Fuerzas Especiales, los Comandos Anfibios y el Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas. Sus integrantes —hombres y mujeres— adoptan el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo como un estilo de vida arraigado, no solo como normas de conducta.

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La unidad mantiene colaboración interinstitucional con los tres órdenes de gobierno para garantizar el Estado de derecho. Su posicionamiento la consolida como la base de respuesta inmediata ante cualquier amenaza a la seguridad nacional en entornos terrestres, aéreos y marítimos.

La UNOPES opera con tres grupos de élite de despliegue rápido

Los Comandos Anfibios constituyen el componente de Infantería de Marina ligera dentro de la UNOPES. Su preparación técnica, táctica y física les permite el despliegue rápido para operaciones de reconocimiento e infiltración por vía terrestre, aérea y marítima en una amplia variedad de misiones.

El Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas complementa el esquema operativo de la UNOPES como fuerza especializada en operaciones aerotransportadas. Su diseño permite proyectar tropas de manera inmediata y decisiva en áreas de difícil acceso.

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La Armada de México celebra el aniversario de los Quachics con un cuerpo de casi 30 mil efectivos y tres grupos de élite listos para actuar en cualquier entorno geográfico. Crédito: Especial. Crédito: Especial

Cada componente de la UNOPES aporta una capacidad diferenciada al conjunto de la fuerza naval. La suma de los tres grupos garantiza la cobertura de escenarios de alta complejidad que ninguna unidad convencional podría atender de forma autónoma.

La UNOPES efectúa operaciones de alto valor estratégico gracias a su adiestramiento especializado y su equipamiento. La unidad se declara preparada para actuar en cualquier entorno geográfico ante amenazas que comprometan la seguridad nacional.

El cuerpo suma 29.843 efectivos con 4.123 mujeres en sus filas operativas

La composición actual del cuerpo de Infantería de Marina registra 29.843 efectivos en total. De ese total, 4.123 son mujeres, lo que representa un avance sin precedentes en la integración y profesionalización del personal femenino naval en roles operativos.

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La presencia femenina en las filas operativas refleja una transformación histórica en la composición institucional y de género de la Infantería de Marina. La incorporación de mujeres en unidades activas marca una nueva etapa en la profesionalización de la fuerza.

La preparación acumulada durante 25 años se ha convertido en capacidad operativa real. El compromiso institucional se expresa en una forma concreta de servir a México cuando el país requiere una respuesta contundente.

La Armada de México celebra el aniversario de los Quachics con un cuerpo de casi 30 mil efectivos y tres grupos de élite listos para actuar en cualquier entorno geográfico. Crédito: Especial

La Infantería de Marina reafirma su lealtad al servicio de la Nación bajo los principios de “Fuerza, Espíritu y Sabiduría”. La celebración del aniversario de sus Fuerzas Especiales se enmarca en la Operación Patria, que sintetiza el mandato de seguridad, presencia y compromiso con México.

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El cuerpo se posiciona como pilar fundamental de la Secretaría de Marina en la defensa del territorio nacional. Su estructura de élite, su cobertura geográfica y su capacidad de respuesta inmediata consolidan a la Infantería de Marina como el brazo operativo más versátil de la Armada de México.