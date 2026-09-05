México

¿Quién eres cuando ya no necesitas trabajar?

La pregunta más difícil es descubrir qué queremos hacer con nuestra vida cuando el trabajo deja de definirla

Imagen 4ULVXEWJZZDJZF5RCNULGXALD4
Guardar

Hace poco, durante una conversación sobre retiro, alguien me dijo: “Creo que ya podría dejar de trabajar”. Lo expresó como si fuera una buena noticia. Sin embargo, unos segundos después agregó: “El problema es que no sé qué haría después”.

Nos cuesta trabajo definir qué vamos a hacer más allá de los 60 o 70 años. Incluso cuando contamos con los recursos necesarios, muchas veces preferimos no pensarlo.

PUBLICIDAD

Muchas personas pasan décadas preparándose financieramente para dejar de trabajar, pero muy pocas se preparan para la vida que comenzará después. Y es que, durante buena parte de nuestra vida adulta, el trabajo organiza nuestros días.

Muchas veces simplemente nos dejamos llevar. No tenemos que decidir demasiado porque el trabajo nos da una rutina, nos conecta con otras personas, nos plantea objetivos y, en muchos casos, también nos proporciona reconocimiento y una parte importante de nuestra identidad.

Cuando alguien nos pregunta quiénes somos, con frecuencia respondemos diciendo a qué nos dedicamos: soy médico, soy empresario, soy abogada, soy directora.

Nuestro trabajo termina convirtiéndose en una manera de explicarnos ante los demás y, muchas veces, ante nosotros mismos. Es una respuesta cómoda, conocida, que hemos construido durante años.

PUBLICIDAD

Por eso, la idea del retiro puede generar una sensación contradictoria.

Cuando el trabajo deja de definir quiénes somos

Por un lado, el retiro representa libertad: la posibilidad de recuperar nuestro tiempo y dejar atrás horarios, obligaciones y responsabilidades que durante años ocuparon una parte importante de nuestra vida.

Pero también puede abrir una pregunta incómoda: ¿quién soy cuando ya no tengo que hacer aquello que durante décadas definió quién era?

Creo que ésta es una de las conversaciones más importantes que debemos tener antes de retirarnos, porque el retiro no es solamente una decisión financiera; también es una decisión relacionada con el ego y la identidad.

Podemos tener un patrimonio suficiente, haber construido fuentes de ingresos y contar con una estrategia que nos permita vivir sin depender de un salario y, aun así, no sentirnos preparados para dejar de trabajar.

El problema no siempre es el dinero. A veces, es no saber qué hacer con la libertad que durante tanto tiempo nos dedicamos a construir.

Imagen ROJ23CKG2BEDZNLYSMX2IJV7SA

Tal vez por eso necesitamos cambiar la manera en que pensamos sobre el retiro.

Durante años nos enseñaron a imaginarlo como un punto de llegada: trabajar durante décadas, ahorrar, invertir y, finalmente, dejar de trabajar. Pero ésa es una definición demasiado limitada.

Trabajar por elección y no por obligación

El verdadero objetivo de una buena planeación patrimonial no debería ser simplemente dejar de trabajar. Debería ser llegar a un punto en el que trabajar sea una elección y no una obligación.

Y esa diferencia puede cambiarlo todo.

El escenario del retiro también debería responder a preguntas como: ¿queremos seguir trabajando?, ¿en qué proyectos queremos participar?, ¿qué horarios deseamos tener?, ¿con quién queremos trabajar?, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicar?, ¿qué responsabilidades queremos conservar?

Y, sobre todo, ¿qué actividades queremos dejar atrás?

Ahí también existe un duelo para el cual debemos prepararnos.

El patrimonio, en ese sentido, no debería obligarnos a abandonar aquello que nos apasiona. Al contrario, debería darnos la libertad de elegir qué queremos seguir haciendo.

Hay personas que encuentran sentido en continuar con su profesión durante toda su vida. Otras descubren nuevos intereses. Algunas quieren emprender, enseñar, viajar, crear o dedicar más tiempo a su familia.

Muchas veces, el retiro termina llenándose precisamente de aquello que durante años dejamos pendiente, incluso cuando nos apasionaba.

¿Qué harás cuando tu tiempo vuelva a ser tuyo?

Lo importante no es retirarse a determinada edad. Lo importante es no llegar a esa etapa sin haber pensado cómo queremos vivirla.

Cuando hablamos de retiro solemos hacernos preguntas financieras: ¿cuánto dinero necesito?, ¿cuánto debo ahorrar?, ¿cuánto tiempo debe durar mi patrimonio?

Y sí, todas esas preguntas son importantes.

Pero quizá deberíamos empezar a responder otra: ¿cómo quiero vivir cuando mi tiempo vuelva a ser verdaderamente mío?

La respuesta puede cambiar por completo la manera en que planeamos nuestro patrimonio, porque una cosa es calcular cuánto necesitamos para dejar de trabajar y otra muy distinta es diseñar los recursos que necesitamos para vivir la vida que realmente queremos.

Quizá algunas personas descubran que no quieren retirarse por completo. Tal vez quieran trabajar menos, cambiar de profesión, emprender algo que antes no podían intentar o simplemente recuperar tiempo para aquellas actividades que siempre estuvieron al final de la lista.

Imagen JZZYSXNNXNHCNILKMH5NCRVNEI

Eso también es libertad financiera.

Porque el retiro no se trata de tener la libertad de no hacer nada, sino de tener la libertad de decidir.

Al final, una buena estrategia patrimonial no debería preparar únicamente nuestros recursos para el futuro; también debería prepararnos a nosotros para vivirlo.

Durante años podemos dedicar nuestro tiempo a construir patrimonio.

Pero llegará un momento en el que tendremos que preguntarnos qué queremos que ese patrimonio nos permita construir para nosotros mismos.

Y quizá la pregunta más importante sobre el retiro no sea cuándo podremos dejar de trabajar, sino: ¿quién queremos ser cuando ya no tengamos que hacerlo?

Temas Relacionados

Jubilaciónlibertad financieraplaneación patrimonialfinanzas personalesmexico-opiniónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Marina llega a sus 25 años de Fuerzas Especiales con 4 mil 123 mujeres en sus filas operativas

La Armada de México celebra el aniversario de los Quachics con un cuerpo de casi 30 mil efectivos y tres grupos de élite listos para actuar en cualquier entorno geográfico

La Marina llega a sus 25 años de Fuerzas Especiales con 4 mil 123 mujeres en sus filas operativas

La ciberseguridad no existe para el gobierno de Sheinbaum

Mientras el gobierno apuesta por la digitalización, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica, la ciberseguridad sigue sin ocupar un lugar proporcional en su agenda

La ciberseguridad no existe para el gobierno de Sheinbaum

Christian Nodal destapa el secreto musical que comparte con Ángela Aguilar

El cantante de regional mexicano se sinceró sobre su esposa y su trayectoria profesional

Christian Nodal destapa el secreto musical que comparte con Ángela Aguilar

Tijuana y Reynosa, municipios con más reportes de personas desaparecidas en el país

Un análisis de la Red Lupa, con información del registro nacional, ubica a Tijuana en el primer lugar, con 3 mil 300 casos, seguida de Reynosa y Nuevo Laredo

Tijuana y Reynosa, municipios con más reportes de personas desaparecidas en el país

Suicidio en jóvenes: por qué la comunicación entre padres e hijos es clave para prevenirlo

Las señales relacionadas con el riesgo suicida pueden manifestarse de manera verbal o mediante cambios en la conducta de los menores

Suicidio en jóvenes: por qué la comunicación entre padres e hijos es clave para prevenirlo
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Marina llega a sus 25 años de Fuerzas Especiales con 4 mil 123 mujeres en sus filas operativas

La Marina llega a sus 25 años de Fuerzas Especiales con 4 mil 123 mujeres en sus filas operativas

Tijuana y Reynosa, municipios con más reportes de personas desaparecidas en el país

Caen cuatro integrantes de una banda de Venustiano Carranza por el robo a la boutique Gucci de Masaryk

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Anabel Hernández y la infiltración narco en las instituciones

Ataque de hombres armados deja a dos hermanos muertos y una bebé herida en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal destapa el secreto musical que comparte con Ángela Aguilar

Christian Nodal destapa el secreto musical que comparte con Ángela Aguilar

Rockdrigo, del “Metro Balderas” a víctima del sismo del 85: a 41 años de su muerte, el “profeta del nopal” tendrá homenajes

Wendy Guevara responde a supuesta guerra de rating entre La Casa de los Famosos y La Granja VIP 2: “Que lo demuestren”

Fan ve a Diego Boneta y cree que es Luis Miguel: así reaccionó el actor ante la inesperada confusión

El Charco de las Ranas, el restaurante al que habría ido el presunto multihomicida del tecladista de Camilo Séptimo a comer tacos

DEPORTES

Armando “Hormiga” González releva a compañero tras terrible lesión: Olympiacos empata 1-1 con Volos

Armando “Hormiga” González releva a compañero tras terrible lesión: Olympiacos empata 1-1 con Volos

Javier Aguirre pone fin a las dudas y explica por qué Memo Ochoa jugó en el Mundial 2026

Heerenveen vs Az Alkmaar: a qué hora y dónde ver desde México EN VIVO a Mateo Chávez en la Eredivisie de los Países Bajos

México vs Benín: sigue EN VIVO el minuto a minuto al Tri Femenil en el Mundial Sub-20: con dos errores se empata el partido

“Vamos por Messi”: Alan Mozo sorprende con ambiciosa promesa tras llegar a Cruz Azul y bicampeonato de Liga MX