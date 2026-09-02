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¿Qué piensa Guillermo Almada de Carlos Álvarez? Esto dijo sobre el nuevo refuerzo del América

El estratega americanista fue claro al hablar sobre las cualidades del futbolista que está próximo a incorporarse al plantel

Un hombre con traje oscuro en un estadio de fútbol y un círculo que muestra a un joven jugador con uniforme deportivo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Club América está cerca de concretar la incorporación de Carlos Álvarez, un futbolista español al que Guillermo Almada conoce de su etapa reciente en el futbol de España.

Aunque el técnico azulcrema evitó confirmar el movimiento, destacó las características del mediapunta y consideró que puede fortalecer la competencia dentro del plantel.

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(@_carlosalvarez10 / Instagram)
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Durante la conferencia de prensa previa a la Semifinal de la Leagues Cup 2026 ante Rayados, el timonel azulcrema fue cuestionado por la llegada del jugador español. El entrenador reconoció que Álvarez es una de las opciones que el club analiza para completar su plantilla, aunque dejó claro que todavía falta que la operación se concrete.

Estamos intentando completar la plantilla para que la competencia interna sea más fuerte. (Carlos Álvarez) Es un futbolista con muy buenas condiciones, lo conocemos de nuestro paso en el futbol español. Es una posibilidad que aún no se concreta, veremos qué sucede”, explicó Almada.

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¿Cómo juega Carlos Álvarez?

(EFE/ Alejandro García)
(EFE/ Alejandro García)

Carlos Álvarez es un mediapunta zurdo de 1.68 metros que puede desempeñarse detrás del delantero o arrancar desde alguno de los costados para después buscar posiciones interiores.

Entre sus principales características aparecen la técnica, conducción, visión de juego, cambio de ritmo y capacidad para asociarse en espacios reducidos. También destaca por su facilidad para recibir entre líneas, girar y encontrar rápidamente a sus compañeros, además de utilizar cambios de dirección para superar rivales.

(@_carlosalvarez10 / Instagram)
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Por su estilo, puede desempeñarse en una zona similar a la que ocupó Álvaro Fidalgo durante su etapa en Coapa, aunque sus características no son idénticas. Álvarez cuenta con un perfil más ofensivo y podría aportar desequilibrio en las inmediaciones del área.

El español también puede competir por un lugar con Raphael Veiga, aunque su capacidad para partir desde el costado, particularmente desde la derecha, podría permitirle compartir cancha con el brasileño. En ese escenario, quedaría por definir cómo se repartirían los espacios con Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

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