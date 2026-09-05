México

Morena se fractura en Morelos: acusan a la exdirigente, Mirsa Suárez, de aprovechar cargo para ser la candidata rumbo al 2027

La exlíder estatal buscará ser la candidata para la presidencia municipal de Jojutla

La exlíder de Morena en Morelos, Mirsa Suárez, salió de la dirigencia del partido en medio de señalamientos por generar fracturas internas, pese a los cuestionamientos, buscará la candidatura por Jojutla. Crédito: 24 Morelos
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Mirsa Berenice Suárez Maldonado dejó su cargo como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos en medio de cuestionamientos de la militancia, ya que buscará posicionarse como la candidata del oficialismo para competir en los comicios de 2027 para la alcaldía de Jojutla.

Rumbo a los próximos comicios, el partido morenista llega con fracturas internas y entre acusaciones a la gestión de la exdirigente, a quien también señalan de haber aprovechado su posición de poder para fortalecer su imagen y lanzarse como aspirante a una presidencia municipal.

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Mirsa Suárez duró más de un año al frente de Morena en Morelos

Quien en próximas semanas contenderá de manera interna para ser la candidata de la alcaldía de Jojutla, duró año y medio al frente del partido de Morena, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en Morelos, llegando con el respaldo unánime del Consejo Estatal.

En palabras de Mirsa Suárez, su salida de la presidencia se apega a lo instruido por la dirigente nacional, Ariadna Montiel, quien ha instruido que quienes buscan aspirar a algún cargo deberán separarse tanto de sus cargos partidistas como en la administración pública.

Acusan a la exdirigente de Morena, Mirsa Suárez, de aprovechar cargo para ser la candidata rumbo al 2027. (Foto: Instagram)
Acusan a la exdirigente de Morena, Mirsa Suárez, de aprovechar cargo para ser la candidata rumbo al 2027. (Foto: Instagram)

No se puede dirigir un partido y aspirar dentro de él. Quien decide competir lo hace sin cargo y sin ventaja”, comentó la exdirigente durante el anunció de su salida el pasado 2 de septiembre. Además, refrendó sus aspiraciones a participar en el proceso interno de Morena:

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Jojutla es mi casa. Ahí crecí, ahí está mi gente y ahí entendí para qué sirve la política”.

Exdirigente provocó divisiones al interior del partido

En semanas previas, los rumores de su salida ya extendían por el estado, un hecho que fue aplaudido por parte de la militancia ya que es acusada de generar fracturas en el partido,

El medio Proceso reportó que integrantes de la militancia aseguraron que el distanciamiento de Mirsa Suárez con las bases morenistas era una constante. Los testimonios relatados acusan que la exdirigente habría tenido una actitud confrontativa y despectiva hacia algunos integrantes del partido.

La situación anterior se habría presentado con quienes en un inicio mostraron su respaldo a la exdirigente: el diputado federal Juan Ángel Flores Bustamante y el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Alan Dupré Ramírez.

La morenista sostuvo una presencia activa en Jojutla donde, ahora, buscará ser la candidata para los próximos comicios; su gestión estuvo marcada por una participación frecuente en esta región, fortaleciendo su presencia política.

Morena habría fortalecido su padrón durante gestión de la exdirigente

Durante su último mensaje como dirigente de Morena, Mirsa Suárez destacó la ampliación del padrón electoral, el cual ronda los 200 mil militantes afiliados, además de la conformación de 945 comités seccionales y 36 consejos municipales, además de la nueva sede estatal de los morenistas.

Pese a que la aspirante virtual presentó las cifras como un logro, esto se quedó corto a lo prometido cuando asumió la dirigencia, ya que dijo, buscaría afiliar solo en 2024, a 300 mil personas.

Martha Patricia García Garnica es la nueva dirigente de Morena en Morelos. (Foto: Morena)
Martha Patricia García Garnica es la nueva dirigente de Morena en Morelos. (Foto: Morena)

En su lugar, quedó Martha Patricia García Garnica, quien fungía como secretaria general, fue descrita por Mirsa Suárez como una “compañera con firmes convicciones y con el conocimiento profundo de nuestro partido y de la gran estructura que se ha trabajado en todo el estado”.

De cara a 2027, la nueva dirigente se comprometió a sumar esfuerzos para unir al partido y buscar el fortalecimiento rumbo a los comicios, donde se elegirán 33 presidentes municipales y 20 diputaciones en el estado.

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