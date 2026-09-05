Cavernas de aguas negras de más de 2 kilómetros fueron halladas en Ecatepec tras varios socavones por lluvias l Video

Este video documenta la exploración de cavernas subterráneas en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Las imágenes muestran un entorno oscuro con presencia de agua, iluminado por una fuente de luz artificial. El contenido registra la inspección de formaciones geológicas ubicadas en la Avenida R1, las cuales tienen una extensión de 2 kilómetros. La filmación se realiza en un contexto donde estas estructuras han generado socavones debido a las lluvias, lo que representa un riesgo para la población. Este es un reportaje sobre las condiciones geológicas locales.

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En el municipio de Ecatepec, Estado de México se detectó dos kilómetros de cavernas bajo la avenida R1 y la acaldesa Azucena Cisneros calculó que su reparación requeriría 100 millones de pesos adicionales, un gasto que se sumaría a los 500 millones ya destinados a la rehabilitación integral de esa vialidad, donde el colapso del drenaje había erosionado el subsuelo y abierto un riesgo para vecinos y automovilistas.

El hallazgo apareció al arrancar los trabajos de reencarpetamiento en la avenida Adolfo López Mateos, una ruta de 11 kilómetros que atravesaba 26 colonias del municipio. Las oquedades subterráneas alcanzaban hasta seis metros de altura.

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La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss explicó que las cavernas se habrían originado por la pulverización de colectores y tuberías de drenaje. Ese deterioro, dijo, desgastó la tierra de forma paulatina hasta comprometer la estabilidad de una parte de la vialidad.

La alcaldesa sostuvo que el riesgo no era menor porque la afectación se ubicaba en una zona transitada y habitada por miles de personas. También precisó que la inversión extraordinaria buscaba eliminar los peligros inmediatos y sustituir la infraestructura hidráulica dañada.

Las grutas se formaron tras disolverse las cañerìaas de aguas negras, lo que representa un grave peligro por el hundimiento de autos o personas Foto: Captura de pantalla

La vialidad solo había tenido una intervención hace 35 años

Cisneros Coss señaló que la avenida fue construida en la década de 1960 y que solo había recibido una intervención hace 35 años. Según su diagnóstico, ese periodo de rezago dejó la vialidad en un estado de deterioro total por falta de mantenimiento de fondo.

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Durante la revisión técnica, la presidenta municipal afirmó: “En esta revisión hemos encontrado un problema muy grave, que tenemos que solucionar y yo sé que lo haremos con el apoyo de nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de nuestra presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, porque hemos encontrado por lo menos dos kilómetros de cavernas debajo de una parte de la R1”.

La edil vinculó el daño estructural con décadas de abandono administrativo. En su exposición, afirmó que durante años no se invirtió en drenajes ni en redes de agua, pese a que esas obras eran las que sostenían las condiciones básicas para las comunidades.

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También expresó que el problema no se limitaba a un punto aislado de la avenida. Aseguró que en distintos tramos del municipio habían aparecido socavones y drenajes colapsados, una condición que, en sus palabras, afectaba a miles de habitantes de Ecatepec.

La Presidenta Municipal de Ecatepec lanzó campaña para proteger a las mujeres en el transporte público. (X/@VientoInforma)

El municipio programó el arranque formal de obras para el 6 de septiembre

Las obras de remozamiento integral de la R1 comenzarían formalmente el próximo 6 de septiembre. La administración municipal fijó como meta terminar los trabajos hacia finales de este año.

Ese proyecto principal ya contaba con una bolsa de 500 millones de pesos, pero el descubrimiento de las cavernas obligó a recalcular el costo total. La nueva estimación añadió otros 100 millones para atender el subsuelo, mitigar socavones y reemplazar redes hidráulicas dañadas.

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Cisneros Coss resumió así el origen del deterioro: “¿Qué quiere decir?, muy sencillo, producto de la corrupción, del desprecio, de décadas de abandono. De los 60, 70 para acá creo que ha tenido una sola intervención y eso fue hace 35 años, sin que esto haya implicado el cambio ni de redes de agua ni de drenaje en todo el municipio y menos en la avenida R1”.

La alcaldesa insistió en que el colapso de los colectores había sido el factor que abrió el vacío bajo la carpeta asfáltica. A partir de ese desgaste, la tierra perdió soporte y formó las cavernas detectadas durante el inicio de las obras.

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Las acciones fueron informadas por la presidenta municipal mediante un video publicado en sus redes sociales. Crédito: Facebook: Azucena Cisneros Coss

El gobierno municipal buscó recursos estatales y federales para atender el subsuelo

La presidenta municipal advirtió que el daño representaba “un riesgo latente para muchos vecinos” y sostuvo que el gobierno local tendría que atenderlo de inmediato. Su planteamiento fue intervenir con fuerza en el tramo afectado para frenar un problema que ya alcanzaba cerca de dos kilómetros.

En otro momento, afirmó: “No se quiso invertir en drenajes y en redes de agua en ninguna parte, producto también de que todo es cálculo político, para todos lo que son políticos corruptos, que no invirtieron en lo más importante para las comunidades, que eran redes de agua y drenaje”.

La administración local indicó que continuaría la gestión de fondos federales y estatales para superar la emergencia. La alcaldesa aseguró que existían condiciones de coordinación con los otros niveles de gobierno para conseguir los recursos faltantes.

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También dijo que su gobierno había avanzado en materia de agua por red, aunque todavía necesitaba actuar en drenaje para que la población viviera con mayor tranquilidad. Sobre la ruta inmediata, concluyó: “Entonces estaremos buscando los recursos para que podamos lograr superar este nivel de riesgo que existe. Donde tocamos salen socavones, salen drenajes colapsados, pulverizados, que afectan a miles y miles de personas en Ecatepec. Pero vamos a superarlos porque hoy no estoy sola, la presidenta de la República está con Ecatepec y también la maestra Delfina”.

Dos kilómetros de cavernas fueron detectados bajo la avenida R1, con oquedades de hasta seis metros de altura.

La reparación del subsuelo requeriría 100 millones de pesos extra, además de los 500 millones de pesos ya asignados a la rehabilitación de la vialidad.

La avenida Adolfo López Mateos fue construida en la década de 1960 y solo había tenido una intervención hace 35 años.