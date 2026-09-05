Cruz azul: Erik Lira reaparece en redes y deja una pista tras el fichaje caído con el AS Mónaco

El futbolista Erik Lira camina de espaldas por la cancha mientras el humo azul cubre la grada del estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de volver a las instalaciones del Club de Futbol Cruz Azul, el mexicano, Erik Lira, retomó sus redes sociales para compartir su primera historia posterior al fichaje fallido con el AS Mónaco el último martes 1 de septiembre, dado al cierre del mercado de transferencias en la Liga de Futbol Profesional de Francia.

El club monegasco, participante de la Ligue 1, no logró liberar una plaza de jugador extranjero para contratar al seleccionado nacional de 26 años de edad. En Cruz azul confirmaron que llegaron a un acuerdo para permitir la salida de Erik Lira, a voz del ingeniero Víctor Velázquez, pero al tener el tiempo encima el AS Mónaco se quedará con las ganas de contratar al cruzazulino al menos en este verano.

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El entrenador del equipo rojiblanco, Filipe Luis, aseguró que seguirá “empujando” por Erik Lira “en cada mercado”. Las características del mediocampista defensivo atraen mucho al AS Mónaco. El revés en esta ventana de pases afectó en lo anímico al capitán de Cruz Azul, tanto que no se presentó dos días en La Noria, miércoles y jueves, al no ser citado por la escuadra cementera.

Ayer (viernes), Lira regresó a los entrenamientos y también lo hizo en sus redes sociales, pero conserva el silencio. En sus historias de instagram, el futbolista aparece de espaldas sobre la cancha, con el uniforme de Cruz Azul llevando la camisera numerada con el 6, dígito que lo representa en el equipo campeón del Futbol México.

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El futbolista Erik Lira continuará en La Noria tras fichaje caído en el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la imagen se muestra a Erik Lira caminando solo, mientras el fondo del estadio queda cubierto por una nube de color azul y difumina a la afición que lo llena de buena vibra y comentarios de grandeza, recordando al jugador que no está solo en estos momentos complicados tras no poder cumplir su sueño de ir a Europa.

La afición que vi su fotografía se ilusionó al mismo tiempo ya que Erik Lira estaría diciendo que seguirá comprometido con el Club de Futbol Cruz Azul y volverá lo más pronto posible para enfocar la vista al bicampeonato del Futbol Mexicano.

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Erik Lira evade a la afición de Cruz azul tras abandonar las instalaciones de La Noria

El capitán de Cruz Azul se retiró en silencio tras no fichar con el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante al intento calor registrado este viernes en la Ciudad de México, la afición de Cruz Azul esperó a Erik Lira en las afueras de La Noria. Al acabar la práctica, los jugadores del primer equipo comenzaron a salir en sus automóviles. Charly Rodríguez fue otro de los futbolistas que el público quiso su autógrafo y una foto con él.

Mientras los fanáticos se acercaron al auto de Charly Rodríguez, en videos circulados desde el Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul, se observa el coche de Erik Lira pasando por detrás del carro de su compañero, sin decir una palabra ni ofrecer autógrafos a la gente de la Máquina. Incluso trató de evitar las cámaras de televisión cubriendo su rostro con la mano izquierda.

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Así fueron las tres ofertas del AS Mónaco para negociar el pase de Erik Lira

Erik Lira no se convirtió en jugador del AS Mónaco.

Primeramente, el equipo de la Ligue 1 propuso un aproximado de 8 millones de euros, incluyendo variables. La directiva de Cruz Azul denegó esa oferta porque la consideraron insuficiente para el valor de Erik Lira.

Poco después, llegó la segunda oferta que alcanzaría al menos 10 millones de euros (entre monto fijo, variables y porcentaje de una futura venta), pero la misma tampoco convenció a la directiva del Cruz Azul, sin embargo acercó posturas entre ambas partes.

Finalmente AS Mónaco encontró las cifras solicitadas por la Máquina para estar cerca de fichar a Erik Lira. La tercera y última oferta indicó 7 millones de euros como un pago fijo y 3 millones más en variables, además Cruz Azul conservaría el 20% de una plusvalía en caso de reventa ya sea en Europa o un posible regreso a la Liga Mx.

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Cuando las cosas parecían marchar sobre hojuelas, el final de esta historia terminó en contra de Erik Lira. El jugador no viajó a Europa al ser informado que AS Mónaco no pudo abrir una plaza de futbolista extracomunitario antes de concluir el mercado. Ahora la pregunta es si el mexicano seguirá en Cruz Azul o buscará salir a como dé lugar en este verano.

Existe la probabilidad de jugar en otro país europeo que no sea Francia. Están las opciones en Rusia y Portugal, que aún pueden anunciar nuevos fichajes previo al 10 y 15 de septiembre, pero a la fecha en Cruz Azul no existe al menos una oferta por Erik Lira para arribar a una de los dos naciones.

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¿Erik Lira enfrentará a Santos Laguna?

El futbolista mexicano lleva la capitanía en el Club de Futbol Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capitán de la Máquina entrenó el viernes con el resto de sus compañeros rumbo al cotejo de este domingo 6 de septiembre, ante al Club Santos Laguna, sin embargo luce poco probable que Joel Huiqui lo considere para el duelo a celebrarse en el Monumental estadio Azteca.

Lira viene de un duro golpe por el fichaje caído del AS Mónaco y al saber que su próximo oponente es uno de los coleros del Apertura 2026, optaría por dejar fuera a su capitán de la convocatoria y mejor trate en definir qué quiere para su futuro futbolístico tras no llegar al futbol de Francia luego de una extraordinaria actuación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana de Futbol.

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