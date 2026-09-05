Cuál es la probabilidad de que la Hormiga González sea el titular con Olympiacos tras la aparatosa lesión de Ayoub El Kaabi

El mexicano reemplazó a Ayoub El Kaabi tras un escalofriante golpe en el área y se quedó como referencia ofensiva todo el segundo tiempo. (X/ @olympiacosfc)

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El silencio en el estadio de Volos llegó antes que cualquier cálculo deportivo. Ayoub El Kaabi quedó tendido sobre el césped tras el choque con el portero Marios Siampanis y salió en camilla.

José Luis Mendilibar miró a la banca y llamó a Armando “Hormiga” González, quien entró al 45+3 para ocupar el lugar del delantero marroquí. El mexicano jugó hasta el final del empate 1-1 y asumió una responsabilidad que no estaba en el plan inicial del partido.

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José Luis Mendilibar mandó a Armando “Hormiga” González al 45+3 para suplir a El Kaabi en Olympiacos. (Captura de pantalla)

La lesión de El Kaabi abrió espacio en el ataque de Olympiacos, aunque el futuro inmediato de González dependerá del diagnóstico del marroquí y de la competencia con Clayton y Roman Yaremchuk.

La lesión de Ayoub El Kaabi abre una vacante en el ataque de Olympiacos

El Kaabi inició como centrodelantero contra Volos y salió tras un choque con el portero Marios Siampanis cerca del minuto 43. El marroquí quedó tendido en el área, recibió atención médica y abandonó el campo en camilla.

Mendilibar manda a González a la cancha antes del descanso. La acción terminó en penal para Olympiacos y Jota Silva anotó el 0-1 al 45+3. Así, la “Hormiga” se quedó como referencia ofensiva durante todo el segundo tiempo.

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La probabilidad de que el mexicano arranque el siguiente partido dependerá de tres escenarios:

Baja breve de El Kaabi: Armando puede iniciar en Copa o recibir más minutos, pero el marroquí mantendría ventaja para volver a la liga.

Ausencia de varias semanas: la “Hormiga” tendría una oportunidad real de disputar la titularidad desde el primer minuto.

Lesión de larga duración: Olympiacos podría acudir al mercado, cambiar su sistema o repartir el puesto entre González y otros delanteros.

Olympiacos no confirma la gravedad de la lesión de El Kaabi y el lugar en el ataque sigue sin dueño. REUTERS/Louiza Vradi

Hasta este momento, el club no ha confirmado la gravedad de la lesión. Por esa razón, afirmar que Ayoub estará fuera por meses o que Armando ya tomó su lugar sería adelantarse.

El siguiente paso de Mendilibar puede ofrecer una respuesta parcial. Olympiacos enfrenta otra vez a Volos este 8 de septiembre en la Copa de Grecia, un encuentro que puede mostrar si confía en el mexicano para iniciar o si reserva esa decisión para la liga.

La Hormiga llega con actividad y producción en sus primeros días

González suma participación en tres partidos oficiales con Olympiacos. Su actividad ha crecido rápido desde su debut en liga frente al Asteras Aktor, cuando entró al minuto 69 y mandó un disparo al travesaño durante la compensación.

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El mexicano tuvo su actuación más completa en la Copa de Grecia contra AEL. Inició como titular, jugó 81 minutos, marcó su primer gol en Europa y entregó una asistencia en el triunfo 4-0. Esa actuación lo coloca como una opción con argumentos en el equipo.

En el partido contra Volos, la “Hormiga” participó en dos acciones que muestran su intención de asumir responsabilidades. Al 72 combinó con Chiquinho en los límites del área, pero la defensa cortó la jugada. Tres minutos después sacó un remate que rechazó el arquero.

Su candidatura tiene elementos a favor que no dependen solamente de la lesión del marroquí:

Ritmo competitivo: sumó minutos en liga y Copa durante las primeras fechas.

Confianza previa: Mendilibar ya lo colocó de inicio en un partido oficial.

Aporte directo: registró un gol y una asistencia frente a AEL.

Respuesta ante la contingencia: entró sin preparación previa al cambio de plan contra Volos.

Edad y proyección: a los 23 años, representa una apuesta del club para el ataque.

Olympiacos enfrenta otra vez a Volos este 8 de septiembre en la Copa de Grecia y la alineación que mande Mendilibar puede definir la competencia. REUTERS/Leon Kuegeler

En este sentido, el rendimiento de González todavía requiere más muestras. Su gol en Copa y su actividad reciente le dan argumentos para competir, aunque la titularidad se definirá también por su sincronía con los extremos, la presión sin balón y su capacidad para sostener ataques ante rivales cerrados.

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Clayton y Yaremchuk mantienen abierta la lucha por el puesto

La baja de El Kaabi no deja a González sin competencia. Olympiacos cuenta con el brasileño Clayton, de 27 años, y con el ucraniano Roman Yaremchuk, de 30, como alternativas para ocupar la posición de centrodelantero.

Yaremchuk vuelve al club tras su préstamo con Olympique de Lyon. Clayton tiene mayor recorrido profesional que el mexicano.

Los dos pueden ofrecer variantes de juego más físico dentro del área, una cualidad que Mendilibar puede valorar si busca reemplazar de forma directa las funciones de El Kaabi.

Armando parte con una ventaja inmediata: llega con participación reciente. Mientras otros delanteros buscan ritmo, el exjugador de Chivas ya juega en Supeliga, inicia en Copa y entra en momentos de alta exigencia.

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Clayton y Roman Yaremchuk compiten con Armando González por el puesto de centrodelantero en Olympiacos mientras se espera el diagnóstico de El Kaabi. REUTERS/Louiza Vradi

La decisión técnica también puede depender del tipo de partido. La “Hormiga” puede resultar útil cuando Olympiacos busca movilidad, ataques a espacios y presión sobre la salida rival.

Clayton o Yaremchuk pueden tener más opciones si el equipo requiere juego aéreo, presencia física o retención de balón.

Mendilibar tiene una prueba cercana para ordenar la competencia. Si González aparece desde el inicio ante Volos en Copa, recibirá una señal de respaldo. Si vuelve a la banca, su oportunidad seguirá abierta, aunque el técnico podría buscar otra fórmula mientras espera el diagnóstico de su titular.