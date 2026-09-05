El video de Farath Coronel donde afirmaba que viviría 30 años más antes de su asesinato

Días antes de su homicidio, el vidente sostuvo una acalorada discusión durante una transmisión en vivo en la que aseguró tener décadas por delante. TikTok: chisme.lovers2

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Farath Coronel, vidente conocido como “El Brujo Mexicano”, afirmó en una transmisión en vivo del 27 de agosto de 2026 que le quedaban “30 años de vida”.

El video, difundido tras confirmarse su asesinato este 4 de septiembre en Cuautitlán Izcalli, muestra al vidente discutiendo con una ahijada.

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La grabación corresponde a un live realizado ocho días antes del crimen. En ella, Coronel sostiene un intercambio tenso con su ahijada, identificada como Mich, en torno a un trabajo espiritual pendiente.

En el fragmento que se viralizó, Coronel le dice a Mich: “¿Quiere tomar la llamada mañana si tiene tiempo y lo piensa mejor?... Tenemos como todavía yo creo que unos 30 años más de vida me quedan, no sé cuántos le queden a usted, quiere que la esperemos para que usted piense las cosas antes de decírmelas”.

El vidente insiste en el reclamo y advierte sobre el estado de ánimo con el que ella recibiría la conversación: “Porque ahorita usted va a encontrar un padrino enojado con usted”.

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Coronel también cuestiona el compromiso de su ahijada frente al trabajo espiritual que realizaban. “Prefiero mil veces partirme la madr* y trabajarte día y noche para volver a tener ahijados de calidad que personas que no tengan la decisión”, sostiene en el video.

El vidente cierra la conversación con una instrucción concreta: “Llévala enfrente de la bóveda espiritual y si ya pensó las cosas me las regresas y si no, que cuelgue”.

Tras la llamada, Coronel explica que un “trabajo de ley de atracción” puede realizarse por mensajes de voz, lo que sugiere que el intercambio giraba en torno a un ritual pendiente para la ahijada.

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En el video Farath señalaba que a él aún le quedaban por lo menos 30 años más de vida. (Captura de pantalla )

Usuarios en redes señalan la contradicción entre la predicción y el desenlace

Tras confirmarse el homicidio, usuarios de TikTok rescataron el fragmento para señalar el contraste entre la predicción de Coronel y su muerte ocho días después.

Comentarios como “el tipo era nefasto”, “y por qué si era un gran vidente no supo su muerte” y “30 años y solo pasaron 8 días” circularon en la plataforma.

Otros usuarios calificaron al vidente de “prepotente” por el tono con el que se dirigió a su ahijada durante la llamada. La viralización del video coincidió con la difusión de otro material previo en el que Coronel reprende con dureza a sus escoltas por fallas en el manejo de un arma larga.

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El influencer tuvo una discusión que transmitió en vivo

La Fiscalía mexiquense detuvo al escolta señalado como autor material

Farath Coronel fue localizado sin vida este 4 de septiembre en una recámara de su domicilio en Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Fue su hermana quien encontró el cuerpo baleado, según las primeras versiones del caso.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli confirmó que la policía municipal atendió una llamada de auxilio por una persona lesionada en el domicilio. Los servicios de emergencia determinaron tras la valoración médica que el vidente ya no contaba con signos vitales.

Horas después del hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Elías “N”, escolta de Coronel señalado como presunto autor material del homicidio.

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El detenido quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, que integra la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica ante un juez de control.

Las autoridades indagan la presunta discusión entre Coronel y su equipo de seguridad privada como el origen del ataque. Versiones extraoficiales señalan que Elías “N” habría huido a bordo de la camioneta del vidente tras el crimen, además de desactivar sus cuentas de redes sociales y su línea telefónica.

Un comunicado de la Fiscalía del Estado de México reporta la detención de Elías N por su presunta responsabilidad en un homicidio en Cuautitlán Izcalli. (Fiscalía del Estado de México)

Quién era el vidente conocido como El Brujo Mexicano

Farath Coronel se dedicaba a la numerología, el tarot, la astrología y las lecturas espirituales bajo el nombre de El Brujo Mexicano.

Colaboró en distintos espacios televisivos, incluidas participaciones en el programa matutino “Hoy” de Televisa.

Farath Coronel, conocido en la industria como “La Diabla” y “El Brujo Mexicano”, construyó su carrera en la videncia y el esoterismo. (Captura de pantalla )

En agosto de 2022, el vidente ya había sufrido un atentado a balazos mientras transmitía en vivo desde su vehículo, episodio que atribuyó entonces a un intento de secuestro, el crimen del 4 de septiembre marcó el segundo ataque armado registrado contra Coronel en menos de cuatro años.

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