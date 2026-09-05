Así era la personalidad de Elías N, el escolta de Farath Coronel detenido por su asesinato: “Se le detonaba la cabeza”

Él es Elías "N" , presunto asesino de Farath Coronel. (capturas de pantalla)

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Elías “N”, elemento de seguridad privada de Farath Coronel, quedó detenido este 5 de septiembre como presunto autor material del homicidio del vidente conocido como “Brujo Mexicano”, ocurrido un día antes en su domicilio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Las versiones que circulan tras el crimen delinean el perfil de un hombre con “mecha corta” y consumo frecuente de drogas, según relatos de personas cercanas a la víctima.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención y precisó que el hombre se desempeñaba como parte del equipo de escoltas del influencer. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que integra la carpeta de investigación y solicitará audiencia inicial ante un juez de control.

Un audio filtrado describe a un hombre de temperamento explosivo

Un comunicado de la Fiscalía del Estado de México reporta la detención de Elías N por su presunta responsabilidad en un homicidio en Cuautitlán Izcalli. (Fiscalía del Estado de México)

Un audio atribuido a un amigo cercano de Coronel, difundido antes de la captura, ofrece la primera descripción pública de la personalidad del escolta. En la grabación, el hombre asegura que Elías “era bien atascado de mota y de perico” y que vivía en Naucalpan.

La misma voz lo describe como “un chamaco que se calentaba y se le detonaba la cabeza, tenía mecha corta”. El relato ubica el origen del conflicto en un regaño del vidente hacia sus dos escoltas, identificados como Elías y “Kendal”.

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Según esta versión, los tres bebían “New mix” y consumían drogas poco antes del ataque. El amigo del influencer relata que Coronel, tras la discusión, corrió a Kendal y le pidió a Elías que le diera “unos cinturonazos”, petición que el escolta habría rechazado.

El video de la última transmisión muestra el trato de Coronel hacia su equipo

El influencer tuvo una discusión que transmitió en vivo

Una transmisión reciente del propio Coronel, que circuló tras confirmarse su muerte, retrata la dinámica entre el vidente y sus dos elementos de seguridad. En el clip, Coronel reprende directamente a Elías por el manejo de un arma larga: “Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pendejo?”. El escolta responde: “Sí me fijo, patrón”.

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Coronel también presiona al escolta sobre sus aspiraciones económicas. Ante la insistencia del vidente, el hombre contesta que quiere “ganar dinero”, a lo que Coronel remata: “Perfecciona todo lo de seguridad si quieres ganar dinero”.

En otro fragmento, Coronel le dice a uno de sus elementos: “Hace un año que te perdí”, en alusión a una relación de confianza que consideraba rota.

La secuencia del crimen según versiones extraoficiales

ig/Farathcoronel.master

De acuerdo con el relato difundido por el círculo cercano a Coronel, tras el altercado el vidente habría enviado a Elías a un Oxxo. Kendal lo acompañó y no regresó al domicilio; según su versión, ahí notó que el escolta “se había quedado bien caliente”.

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Elías volvió solo a la casa de Coronel y ahí habría cometido el homicidio, de acuerdo con esta narrativa aún sin confirmación ministerial. El amigo del influencer plantea una hipótesis sobre el arma utilizada: “Este pendejo siempre traía el arma de mi comadre y con esa misma le tiró”.

Tras el ataque, según el mismo relato, fueron sustraídos dinero, joyas, armas, perfumes, ropa y una camioneta propiedad de la víctima. El presunto responsable habría bloqueado todos sus contactos en redes sociales, dado de baja su línea telefónica y huido del lugar.

Un patrón de tensión previa entre Coronel y sus elementos de seguridad

En el video Farath señalaba que a él aún le quedaban por lo menos 30 años más de vida. (Captura de pantalla )

El material que circula sobre las últimas semanas de Coronel muestra un patrón de exigencia hacia su equipo de seguridad. En la transmisión, el vidente detalla la rutina de una escolta de 28 años con dos hijas, a quien describe como alguien que llega en moto a las diez de la mañana y permanece hasta la madrugada si es necesario.

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Coronel plantea sin margen las reglas del trabajo: “Usted es empleado, un empleado debe seguir reglas”, dice en el video, y añade que si él no duerme, tampoco puede hacerlo su personal de seguridad. La grabación retrata un esquema de turnos con dos armas, una larga y una corta, bajo vigilancia constante.

Este no era el primer episodio de tensión relacionado con la seguridad del influencer. En agosto de 2022, durante una transmisión en vivo, Coronel relató que una camioneta blanca le cerró el paso sobre el Viaducto y que su escolta de entonces respondió a disparos, en lo que el vidente calificó como un intento de secuestro.

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La conductora Dulce Gipsy confirmó la muerte de Farath Coronel a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. (Captura de pantalla )

Las afirmaciones difundidas en el audio y relacionadas con el móvil del crimen corresponden a versiones extraoficiales que deberán confirmarse durante la investigación ministerial. El video de la transmisión, por sí mismo, tampoco demuestra participación criminal de Elías, aunque su nombre volvió a circular tras conocerse el homicidio.

Farath Coronel ganó notoriedad en México por sus participaciones como vidente en el programa Hoy y en otros espacios de televisión, radio y revistas en México y Estados Unidos, donde realizaba predicciones, lecturas de cartas y consultas de numerología para figuras del espectáculo. En sus últimos años también desarrolló contenido para redes sociales.

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La FGJEM mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad de las personas relacionadas con los hechos ocurridos en el domicilio de la colonia Bosques del Lago.