Julián Quiñones acecha el récord de Hugo Sánchez como el mexicano con más goles en el extranjero en un año

El futbolista Julián Quiñones ha logrado sobresalir en la Liga de Arabia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fútbol mexicano vive un hito histórico al presenciar la impresionante racha goleadora de Julián Quiñones. El atacante naturalizado mexicano no ha dejado de perforar las redes rivales y, con un ritmo demoledor, se ha metido de lleno en la contienda para superar la marca histórica de Hugo Sánchez como el delantero azteca con más anotaciones en el extranjero durante un solo año calendario.

Su paso arrollador tanto en torneos de club como en partidos oficiales lo ha posicionado en una lista privilegiada donde solo conviven las leyendas más grandes del balompié nacional.

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En una era de máxima competitividad internacional, la explosividad, potencia física y contundencia del exjugador del América y Atlas lo consolidan como uno de los arietes más temidos y en mejor forma del planeta.

El delantero mexicano atraviesa por su mejor momento futbolístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El histórico Top 5 de mexicanos con más goles en un solo año

Gracias a su constante cuota realizadora, Quiñones se ha instalado formalmente en el top 5 histórico de los romperedores aztecas que han firmado las mejores marcas individuales de anotaciones en un periodo de 12 meses fuera o dentro de sus ligas:

1. Hugo Sánchez: 43 goles

2. Santiago Giménez: 40 goles

3. Carlos Vela: 38 goles

4. Raúl Jiménez: 36 goles

5. Julián Quiñones: 32 goles al momento

Ubicado con 32 dianas a la fecha y con varios meses y compromisos por disputar en el calendario actual, Quiñones se sitúa a solo 11 anotaciones de empatar el récord supremo del “Pentapichichi”, mientras acecha de cerca los registros cosechados por figuras contemporáneas como Raúl Jiménez, Carlos Vela y Santiago Giménez.

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El exjugador de las Águilas se ha convertido en el goleador del equipo con una racha de 50 goles. (TW @AlQadsiahEN)

La aventura de Julián Quiñones en Arabia Saudita y su pulso con las superestrellas mundiales

Desde su desembarco en el fútbol de Medio Oriente para enrolarse en las filas del Al-Qadisiya, Julián Quiñones ha demostrado que su calidad no tiene fronteras. Lejos de acomodarse, el delantero asumió un rol protagónico en una liga que ha acaparado la atención global a base de inversiones millonarias y la contratación de figuras de élite.

Quiñones se ha adaptado de manera inmediata al ritmo de la Saudi Pro League, convirtiéndose en el referente ofensivo de su escuadra. En la tabla de goleo individual y en la lucha por el protagonismo semana a semana, el internacional mexicano compite codo a codo en los mismos estadios frente a leyendas de la talla de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Félix, Aleksandar Mitrović, Karim Benzema y otras estrellas internacionales que engalanan el certamen árabe.

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Su fortaleza para aguantar la marca de centrales de jerarquía mundial y su verticalidad le han ganado el reconocimiento unánime de la afición y los medios locales.

El colombiano nacionalizado mexicano es una de las figuras del Al-Qadsiah - crédito Al-Qadsiah

Su registro y rendimiento con la Selección Mexicana

El impacto de Julián Quiñones no se limita al ámbito de clubes. Desde que completó su proceso de naturalización y vistió por primera vez la camiseta del Tricolor, el atacante se ha transformado en un elemento fundamental en el esquema táctico del combinado nacional.

Su polivalencia en el frente de ataque —pudiendo desempeñarse como centrodelantero, segundo punta o arrancando desde la banda izquierda— le ha permitido aportar anotaciones decisivas en eliminatorias, Liga de Naciones de la CONCACAF y partidos amistosos de alta exigencia internacional.

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Su cuota goleadora vistiendo la playera verde no solo suma para su registro global del año, sino que reafirma su peso como uno de los delanteros más determinantes con los que cuenta el cuerpo técnico azteca de cara a los grandes compromisos internacionales.

El delantero fue el mejor goleador de la Selección Mexicana en el pasado Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en México el próximo partido de Julián Quiñones?

Para toda la afición en México que desea dar seguimiento al camino de Julián Quiñones en su búsqueda por alcanzar la marca de Hugo Sánchez, estos son los datos oficiales del próximo duelo de su equipo en la Liga Profesional Saudí:

Partido: Al-Qadisiya vs. Al-Ahli

Torneo: Liga Profesional Saudí (Jornada 6)

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 12:00 horas (Tiempo del Centro de México, CST)

Estadio: Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd (Dammam, Arabia Saudita)

Transmisión EN VIVO para México: Azteca Deportes Digital (sitio web y app) / FOX Sports / TV Azteca