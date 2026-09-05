Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

Campillo reconoció que le gustaba salir de fiesta. REUTERS/Daniel Becerril

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Cuando todavía buscaba consolidarse en Chivas, Diego Campillo, pasó por una etapa en la que sus decisiones fuera de la cancha terminaron teniendo consecuencias deportivas.

Años después, el defensa vive una realidad distinta, con mayor madurez y con la posibilidad de convertirse en una de las novedades de la Selección Mexicana durante el nuevo proceso encabezado por Rafa Márquez.

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Diego Campillo reconoce la etapa que lo alejó de Chivas

Campillo decidió hablar abiertamente de uno de los episodios más complicados de su trayectoria. El futbolista recordó que durante su primera etapa con Chivas comenzó a darle mayor espacio a las fiestas, situación que terminó repercutiendo directamente en su desempeño dentro del terreno de juego.

El propio jugador reconoció que comenzó a desvelarse, tomar y salir de fiesta, además de presentarse a los entrenamientos en condiciones que no eran las adecuadas.

Su rendimiento bajó considerablemente y la situación provocó que el club rojiblanco dejara de contar con él en aquel momento.

La consecuencia fue su salida rumbo a Mineros de Zacatecas, en la Liga de Expansión, movimiento que Campillo terminó entendiendo como un punto de quiebre.

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Campillo fue cedido al Juárez tras no rendir en Chivas. Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Incluso relató que durante aquella época ocultaba algunas de sus salidas a sus padres y que llegó a pensar que tendría oportunidades en Primera División pese a la situación que atravesaba.

Sin embargo, ningún equipo de Liga MX apareció para hacerse con sus servicios. Fue entonces cuando el defensa comenzó a dimensionar lo que estaba perdiendo y entendió que sus decisiones podían comprometer una carrera que apenas comenzaba.

El paso por Zacatecas terminó siendo determinante para su crecimiento. Campillo regresó posteriormente al entorno de Chivas, volvió a competir por un lugar en el primer equipo y también tuvo experiencias con Tapatío y Juárez, hasta consolidarse nuevamente como una alternativa importante para el conjunto rojiblanco.

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Su presente contrasta con aquella etapa. El jugador ahora afronta públicamente ese pasado como parte de su aprendizaje y con la intención de demostrar que aquellas decisiones quedaron atrás.

Rafa Márquez tendría contemplado a Campillo para el Tri

El buen momento que atraviesa Campillo podría abrirle una nueva puerta, esta vez con la Selección Mexicana. Después de quedar fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, el defensa aparece ahora entre las opciones que Rafa Márquez tendría en consideración para el inicio de su proceso rumbo a 2030.

Reportes de TUDN señalan que Campillo podría ser una de las novedades en la primera convocatoria del nuevo entrenador, debido al nivel que ha mostrado con Chivas durante los últimos torneos.

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Campillo fue buscado por el Vasco Aguirre y estuvo cerca de ir al Mundial. REUTERS/Daniel Becerril

La posibilidad cobra especial relevancia porque el futbolista ya había estado cerca del entorno del combinado nacional como sparring previo al Mundial 2026, aunque finalmente no consiguió entrar en la lista definitiva.

Ahora, con un nuevo cuerpo técnico y después de haber mostrado regularidad en el Rebaño Sagrado, su nombre vuelve a aparecer entre los candidatos.

Además, otros reportes recientes apuntan a que Diego Campillo sería contemplado por Rafa Márquez para la próxima fecha FIFA, lo que representaría una oportunidad para comenzar a competir por un sitio en el nuevo Tri.

El calendario de la Selección Mexicana contempla amistosos contra Colombia y Perú en septiembre, mientras que en octubre enfrentará a Estados Unidos y Chile, encuentros que marcarán los primeros pasos del proceso de Márquez.

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Para Campillo, una eventual convocatoria tendría un significado particular. No solamente sería el reconocimiento a su evolución futbolística, sino también la confirmación de que consiguió darle la vuelta a una etapa en la que llegó a estar alejado de los reflectores.

El defensa tendrá ahora el reto de mantener su nivel con Chivas y convencer al nuevo seleccionador de que puede competir por un lugar en la Selección Mexicana. El pasado forma parte de su historia, pero su rendimiento actual podría permitirle escribir un capítulo completamente diferente.