La icónica banda Dead Kennedys dará concierto gratis en CDMX: así puedes asistir

El grupo, fundado en San Francisco a finales de los años setenta, es uno de los referentes del punk rock y el hardcore estadounidense. (Dead Kennedys/Archivo)

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La banda estadounidense Dead Kennedys se presentará de forma gratuita en la Ciudad de México el próximo 11 de septiembre, dentro de las instalaciones de House of Vans, en la alcaldía Benito Juárez. El acceso requerirá registro previo y el cupo será limitado.

El grupo, fundado en San Francisco a finales de los años setenta, es uno de los referentes del punk rock y el hardcore estadounidense. Su música ya tiene historia en México: en los años 80 y 90, sus grabaciones circulaban en cintas piratas en el mercado del Chopo, y en 2004 la agrupación, ya sin su vocalista original, se presentó en el Centro de Espectáculos El Rayo.

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Este video muestra una presentación en vivo de la banda punk rock Dead Kennedys. La banda interpreta la canción "Forward To Death" frente a una audiencia en Portland, Oregón, en 1979. (Instagram)

Fecha, horario y cómo conseguir entrada

¿Cómo se puede asistir al concierto de Dead Kennedys en CDMX? La entrada es gratuita, pero exige registro previo a través de la aplicación Fever. El acceso es exclusivo para mayores de 18 años y el ingreso al recinto será por orden de llegada hasta agotar el cupo disponible, de acuerdo con el portal Dónde Ir.

Las puertas de House of Vans abrirán a las 19:30 horas del viernes 11 de septiembre. El enlace de registro se publicará un día antes, el 10 de septiembre a las 18:00 horas, a través de las historias de Instagram de la cuenta oficial del recinto.

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Contar con el registro no garantiza automáticamente el ingreso. El sitio Aleteo recomienda seguir la cuenta de Instagram de House of Vans CDMX y activar notificaciones para no perder el horario exacto de apertura del enlace, además de crear una cuenta previa en Fever para agilizar el proceso.

Como medida adicional, se sugiere contar con una conexión estable a internet al momento de intentar el registro, dado que la demanda suele superar la capacidad del recinto en este tipo de eventos. Es obligatorio presentar una identificación oficial con fotografía al ingresar, ya que el boleto solo es válido a nombre de la persona registrada.

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Un cartel promocional anuncia la presentación en vivo de la banda de punk rock Dead Kennedys en House of Vans. (House of Vans/Instagram)

Quién es Dead Kennedys: origen y discos clave

Los integrantes de la banda de punk Dead Kennedys posan para una fotografía promocional en blanco y negro con el nombre del grupo en letras rojas. (Pleasures/Instagram)

Dead Kennedys nació en junio de 1978 en San Francisco, California, cuando el guitarrista East Bay Ray (Raymond Pepperell) publicó un anuncio buscando integrantes para formar una banda de punk. Al llamado respondió Eric Boucher, quien adoptaría el nombre artístico de Jello Biafra tras haber presenciado un concierto de Ramones en Denver. La formación original se completó con Klaus Flouride en el bajo y Carlos Cadona, conocido como “6025”, en la batería. El grupo debutó el 19 de julio de 1978 en el restaurante filipino Mabuhay Gardens, en San Francisco. Debido a su nombre, en ocasiones tuvo que presentarse bajo alias como Sharks o Pink Twinkies para evitar controversias.

En 1980 publicó su álbum debut, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, editado de forma independiente bajo el sello Alternative Tentacles, fundado por el propio Biafra. El disco incluyó temas como Holiday in Cambodia y Kill the Poor, piezas que con el tiempo se volvieron parte central de su repertorio en vivo.

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Las letras de la banda solían satirizar a figuras políticas conservadoras y a la autoridad en general, combinando sarcasmo y humor negro. A finales de los años 80, el grupo enfrentó un juicio por obscenidad en Estados Unidos debido al libreto de su álbum Frankenchrist (1985), que incluía una pintura de H. R. Giger considerada explícita.

La ruptura, el litigio legal y el regreso sin Jello Biafra

La banda de punk Dead Kennedys posa en una azotea para la portada de su sencillo California Über Alles. (Pleasures)

Dead Kennedys se disolvió en enero de 1986, principalmente por enfrentamientos entre Biafra y el resto de la banda, en particular con East Bay Ray y Klaus Flouride. El último concierto de esa formación se realizó el 21 de febrero de ese año, aunque el grupo aún alcanzó a grabar el álbum Bedtime for Democracy, publicado en noviembre de 1986.

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Tras la separación, Biafra continuó su carrera como solista y artista de spoken word, además de mantener activo el sello Alternative Tentacles. Los demás integrantes emprendieron proyectos individuales hasta que, en 2001, tras un proceso judicial contra Biafra por derechos y regalías de las grabaciones, decidieron retomar la actividad de la banda bajo el nombre Dead Kennedys, con un nuevo vocalista.

Biafra se desligó por completo de esta reformación, a la que llegó a calificar como “la banda de karaoke más codiciosa del mundo”. Desde entonces, la agrupación ha tenido distintos cantantes: primero Brandon Cruz, entre 2001 y 2003, y después Jeff Penalty, hasta 2008.

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La formación actual mantiene a East Bay Ray en guitarra, Klaus Flouride en bajo y D. H. Peligro en batería, todos miembros originales del grupo. Esta alineación ya se había presentado en Latinoamérica en años anteriores.

El repertorio habitual y la gira actual

El concierto en CDMX forma parte de la gira Give Me Dystopia or Give Me Death, que en septiembre de 2026 incluye fechas en San Diego, Los Ángeles y Santa Ana, además de la presentación en México. Según registros de setlist.fm, el tour continuará en octubre con shows en Seattle, Portland, San Francisco y Riverside.

De acuerdo con listas de conciertos recientes de la banda, su repertorio habitual incluye temas como Forward to Death, Winnebago Warrior, Police Truck, Let’s Lynch the Landlord, Kill the Poor, Too Drunk to Fuck, Moon Over Marin, Nazi Punks Fuck Off, California Über Alles y Holiday in Cambodia, esta última la canción más interpretada en vivo por el grupo según la misma plataforma.

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En algunas fechas recientes, la banda ha incluido en su encore una versión de Viva Las Vegas, de Elvis Presley, además de Chemical Warfare y Bleed for Me. El setlist puede variar ligeramente entre cada presentación de la gira.

House of Vans CDMX: historia del recinto y cartelera

House of Vans ocupa una casona del siglo XIX conocida como Casa Serralde, ubicada en el barrio de Mixcoac. El inmueble, declarado de valor artístico, fue inaugurado como sede fija de la marca el 16 de febrero de 2023, luego de que durante más de una década el proyecto operara como un foro itinerante en distintos puntos de la Ciudad de México, según detalla el portal Heraldo de México.

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Desde su llegada a la calle Rubens en 2021, el recinto se ha consolidado como un espacio cultural gratuito para conciertos, exposiciones y actividades de patinaje. La programación semanal incluye presentaciones musicales, talleres y activaciones de marca abiertas al público.

En los próximos meses, House of Vans tiene agendadas presentaciones de artistas como Meltt el 10 de septiembre, Chinese Football el 23 de octubre, Saramalacara el 30 de octubre y Young Cister el 13 de noviembre, de acuerdo con la cartelera publicada en Fever. También figuran fechas de Zell, Perfecto Miserable y ABHIR para el cierre del año. El recinto ha albergado previamente presentaciones gratuitas de bandas internacionales bajo el mismo esquema de registro, entre ellas AFI.

Cómo llegar

House of Vans CDMX se ubica en Rubens número 6, colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez, código postal 03730, entre las avenidas Revolución y Patriotismo.

La forma más sencilla de llegar es en Metro, a través de la estación Mixcoac, que confluye con las líneas 7 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo. Desde ahí, el trayecto a pie hasta el recinto toma entre cinco y siete minutos.