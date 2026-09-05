El “Rey del Huachicol” y Nayarit: investigación señala a Héctor Santana y Navarro Quintero

Versiones sobre presuntas investigaciones en EEUU colocan al alcalde con licencia de Bahía de Banderas y al gobernador de Nayarit en un supuesto entramado de financiamiento

Guardar

El nombre de Sergio Carmona Angulo, empresario señalado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles y conocido como el “Rey del Huachicol”, vuelve a aparecer ligado a la política mexicana, esta vez por señalamientos que alcanzan al alcalde con licencia de Bahía de Banderas, Héctor Santana, y al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, agencias de investigación de Estados Unidos mantendrían bajo observación un supuesto entramado de financiamiento ilegal relacionado con Carmona Angulo, asesinado en noviembre de 2021.

PUBLICIDAD

Las versiones señalan que las pesquisas estadounidenses relacionadas con el denominado huachicol fiscal apuntarían a una presunta inyección de alrededor de 500 millones de pesos para actividades políticas, incluida la campaña de Navarro Quintero en 2021 y operaciones vinculadas con Santana.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha hecho público un expediente oficial de alguna agencia estadounidense que permita acreditar de manera independiente la entrega de esos recursos ni establecer responsabilidades penales de los políticos mencionados.

Reuniones en Punta Mita, entre los señalamientos sobre Sergio Carmona

Otro de los elementos que aparece en las versiones difundidas es la presunta celebración de reuniones en Punta Mita, Bahía de Banderas, en las que habrían participado Navarro Quintero, Héctor Santana y Sergio Carmona.

PUBLICIDAD

Según estos señalamientos, dichos encuentros habrían servido para establecer acuerdos relacionados con el supuesto flujo de recursos hacia actividades políticas. Las versiones incluso apuntan a presuntos compromisos de protección e impunidad a cambio del financiamiento.

No obstante, estas acusaciones deben mantenerse en el terreno de los señalamientos mientras no exista una resolución judicial o documentación oficial que permita comprobar que esos acuerdos ocurrieron en los términos descritos.

El caso adquiere relevancia debido a la trayectoria de Carmona Angulo. El empresario tamaulipeco fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León, y posteriormente su nombre quedó relacionado con distintas investigaciones y señalamientos sobre contrabando de combustibles y supuesto financiamiento político.

PUBLICIDAD

Señalamientos podrían impactar las aspiraciones políticas de Héctor Santana

La difusión de las acusaciones ocurre además en un momento particularmente sensible para la política de Nayarit, debido a las aspiraciones electorales atribuidas a Héctor Santana rumbo al proceso de 2027.

Actores políticos y voces locales han pedido que los señalamientos sean investigados por las autoridades para determinar si existieron operaciones financieras irregulares relacionadas con las actividades políticas del alcalde con licencia de Bahía de Banderas.

Los cuestionamientos también han alcanzado al crecimiento económico atribuido a Santana en la costa de Nayarit, que sus opositores han relacionado con los señalamientos sobre el entorno de Sergio Carmona. Hasta el momento, estas acusaciones no equivalen a una determinación judicial de responsabilidad.

PUBLICIDAD

Santana, por su parte, ha rechazado públicamente los señalamientos que lo relacionan con el llamado “Rey del Huachicol” y los ha atribuido a una campaña negativa promovida por sus adversarios políticos.

¿La FGR investiga el presunto financiamiento en Nayarit?

Las versiones difundidas sobre el caso sostienen también que los elementos supuestamente recabados en Estados Unidos podrían derivar en investigaciones en México por posibles delitos electorales y delincuencia organizada.

Sin embargo, no existe hasta ahora confirmación pública de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto, a partir de estos señalamientos, una carpeta de investigación contra Héctor Santana o Miguel Ángel Navarro Quintero por el supuesto financiamiento proveniente de Sergio Carmona.

PUBLICIDAD

Por ello, tampoco puede darse por hecho que las autoridades estadounidenses obligarán a la FGR a iniciar procedimientos en las próximas semanas, como sostienen algunas versiones.

La eventual existencia de documentación proveniente de Estados Unidos y, sobre todo, su posible entrega a las autoridades mexicanas serán elementos determinantes para establecer el alcance real del caso.

Mientras tanto, los señalamientos colocan nuevamente bajo los reflectores la presunta red de relaciones políticas atribuida a Sergio Carmona y abren un nuevo frente en Nayarit, donde la disputa por las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 comienza a cobrar relevancia.