México

David Faitelson exige respuestas a la Liga de Expansión MX por muerte del joven futbolista de Piratas FC

El comentarista cuestionó el horario de entrenamiento y la atención médica tras el fallecimiento del jugador Gael Uscanga

Composición con una camiseta negra de fútbol colocada sobre cabos de amarre a la izquierda y un hombre gesticulando a la derecha.
David Faitelson exige que se investigue la muerte de Gael Uscanga (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el estado de Veracruz hoy se confirmó el triste fallecimiento del jugador mexicano Gael Uscanga Carranza, de 16 años, quien era parte del plan piloto de las Fuerzas Inferiores del Club Piratas FC, participante de la Liga de Expansión Mx a partir de esta temporada 2026-27.

La Liga emitió un comunicado en el que afirman tener “una directa y constante” comunicación con el equipo jarocho para “revisar el caso”, sin embargo David Faitelson, analista deportivo de la cadena TUDN, pide que se investigue la muerte del futbolista que, según Piratas FC, “se encontraba como invitado”.

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“¿Y no van a investigar?, ¿De qué sirve un minuto de silencio?, ¿Por qué entrenaron a esa hora?, ¿Había un desfribilador?“, cuestionó el comentarista en su cuenta de X al preocuparse por las condiciones que vive Piratas FC, tras entrenar a una temperatura de 34 grados centígrados en Veracruz.

“Hay 34 grados centígrados y una humedad relativa del 61% en Veracruz... no se puede entrenar al futbol profesional, —alto rendimiento—, bajo esas condiciones. Hoy, un chico de 16 años, ha perdido la vida…“, manifestó David Faitelson.

Además, el periodista deportivo asegura que la muerte de Gael Uzcanga Carranza fue a causa de “negligencia en Veracruz”, por permitir que los futbolistas de Piratas FC practiquen al futbol durante las primeras horas de la mañana. “Es una responsabilidad”, sentenció David Faitelson.

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Piratas hace un pronunciamiento tras muerte del futbolista

La escuadra se pronuncia tras muerte de su futbolista. (redes sociales)
La escuadra se pronuncia tras muerte de su futbolista. (redes sociales)

Horas después del lamentable suceso, el Club Piratas FC lanzó un reporte para los medios de comunicación en el que explican qué Gael Uscanga se encontraba como “invitado al plan piloto de Fuerzas Básicas” y sintió “molestar general” al inicio del calentamiento.

Piratas FC lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Gael Uscanga Carranza, joven futbolista que se encontraba como invitado del Plan Piloto de Fuerzas Básicas, cuya sesión de entrenamiento estaba programada para realizarse una vez que concluyera el entrenamiento del Primer Equipo Profesional”, comienza su anuncio oficial.

Gael (Uscanga), previo al inicio de la sesión y al inicio del calentamiento manifestó un malestar general, el área médica activó el protocolo, lo revisó y se comunicó a los servicios de emergencia y a su madre, la cual llegó a los pocos minutos por su hijo y solicitó el apoyo del cuerpo médico para el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz”, explicó Piratas FC.

“Lamentablemente en ese lugar, se confirmó el fallecimiento de Gael Uscanga. La familia Uscanga Carranza está recibiendo todo el apoyo de forma incondicional y permanente por parte de la institución”, aseguró el club de la Liga de Expansión Mx.

Los Piratas homenajearán la memoria de Gael Uscanga

El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que se llevado de emergencia.
El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que se llevado de emergencia. (Facebook)

En un nuevo boletín de prensa, el equipo de Piratas FC informó que mañana (sábado), al medio tiempo del partido de la Liga de Expansión MX, ante Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), harán un tributo a Gael Uscanga Carranza en el estadio Luis Pirata Fuente.

Piratas FC lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Gael Uscanga Carranza. La institución de Piratas FC acompaña a su familia y seres queridos en este difícil momento, expresando sus más sinceras condolencias”, compartió el conjunto veracruzano.

¿A qué hora jugará Piratas FC vs Correcaminos?

El club no ha dado ninguna declaración al momento.
El club rendirá homenaje a Gael Uscanga (IG Piratas FC)

El conjunto debutante en la Liga de Expansión Mx tiene una cita con la escuadra de Correcaminos UAT este sábado 5 de noviembre en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Piratas FC iguala en puntos con Dorados de Sinaloa, pero la diferencia de goles no les favorece, por tanto marchan en el noveno lugar con ocho dígitos, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas en el Torneo Apertura 2026.

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