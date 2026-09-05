México

Cómo cultivar anís estrella en casa para aromatizar postres e infusiones

El anís estrellado destaca por su forma, aroma y uso en recetas dulces

Infografía con ilustraciones de un fruto de anís estrella, plantas, un cesto, postres, bebidas y símbolos de advertencia acompañados de texto.
Características, usos culinarios y precauciones en el consumo del anís estrella. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El anís estrella puede cultivarse en casa si se compra una planta correctamente identificada como Illicium verum y se reserva su uso para la cocina.

Sus frutos secos pueden aromatizar postres y bebidas, pero las infusiones no deben administrarse a bebés ni a niños pequeños: la Secretaría de Salud de México advierte que el té de anís estrella usado contra cólicos infantiles puede causar intoxicaciones o convulsiones.

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Illicium verum debe figurar en la etiqueta de la planta

El primer requisito para cultivar anís estrella en casa es confirmar que se trata de Illicium verum. El nombre científico permite distinguirlo de otras plantas conocidas popularmente como anís y evita que una denominación comercial imprecisa lleve a confusiones.

La Universidad Estatal de Carolina del Norte indica que las vainas de semillas de Illicium verum son las que se utilizan como especia y en té. El uso culinario no se extiende a todas las especies del género Illicium.

La institución universitaria advierte que otras especies de ese grupo botánico contienen partes tóxicas. Por eso, una planta identificada únicamente como “anís estrella” no ofrece una garantía suficiente para utilizar sus frutos en alimentos.

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El rótulo de compra debería incluir el nombre Illicium verum. También es conveniente conservar la información del vivero, el envase original de las semillas o cualquier documento que identifique la procedencia del ejemplar.

El árbol no debe confundirse con el anís verde, cuyo nombre científico es Pimpinella anisum. Aunque ambas plantas comparten notas aromáticas y aparecen asociadas a bebidas digestivas, pertenecen a grupos botánicos diferentes.

La Organización Mundial de la Salud ha publicado monografías sobre el anís verde y su aceite. Esas evaluaciones no equivalen a una autorización general para usar anís estrella en forma medicinal ni permiten trasladar de una especie a otra sus indicaciones o dosis.

El Instituto Mexicano del Seguro Social también recoge la posibilidad de confusión entre el anís estrella y variedades tóxicas. En consecuencia, la identificación botánica debe formar parte del cultivo desde el momento de la compra.

Anís estrellado en un cuenco de cerámica y sobre una mesa de madera, junto a una cuchara metálica y un frasco de vidrio
La institución universitaria advierte que otras especies de ese grupo botánico contienen partes tóxicas. Por eso, una planta identificada únicamente como “anís estrella” no ofrece una garantía suficiente para utilizar sus frutos en alimentos. (Gemini)

La Universidad Estatal de Carolina del Norte describe un cultivo de humedad estable

El cultivo doméstico del anís estrella requiere un sitio con humedad regular y un suelo que permita evacuar el exceso de agua.

La Universidad Estatal de Carolina del Norte señala que las especies del género Illicium se adaptan a terrenos francos o arenosos, húmedos o con humedad ocasionalmente elevada.

La institución también sitúa la preferencia del género en suelos de reacción ácida o neutra. En casa, esa condición puede buscarse con un sustrato que incorpore materia orgánica y que no quede apelmazado tras cada riego.

Una maceta con perforaciones en la base ayuda a reducir la acumulación de agua alrededor de las raíces. El recipiente debe permitir que el líquido sobrante se evacúe y no permanezca retenido en un plato durante períodos prolongados.

La planta necesita humedad, pero eso no significa que deba mantenerse encharcada. El equilibrio consiste en evitar la desecación completa del sustrato y, al mismo tiempo, impedir que las raíces queden sumergidas.

Una cobertura vegetal o una capa ligera de materia orgánica sobre la superficie puede contribuir a conservar la humedad. Esa práctica también ayuda a reducir cambios bruscos de temperatura en el sustrato.

La observación frecuente es más útil que aplicar una pauta rígida de riego. Antes de añadir agua, conviene revisar si el sustrato conserva humedad y comprobar que el drenaje funcione.

La luz filtrada favorece el manejo doméstico del anís estrella

La Universidad Estatal de Carolina del Norte indica que las especies de Illicium suelen preferir posiciones de semisombra o sombra. Algunas pueden tolerar una mayor exposición al sol cuando disponen de agua suficiente.

En una vivienda, el árbol puede ubicarse en un patio luminoso, una terraza protegida o un jardín donde reciba claridad sin permanecer expuesto a un calor excesivo durante toda la jornada. La intensidad de la luz debe ajustarse a la respuesta de las hojas y del suelo.

Las hojas con signos de deshidratación o el sustrato que se seca de forma acelerada pueden indicar que la planta necesita más protección. En esos casos, una sombra parcial puede ayudar a reducir el estrés provocado por el ambiente.

La elección del lugar también debe considerar el viento. Las corrientes fuertes aumentan la pérdida de humedad y pueden afectar ramas jóvenes o ejemplares que todavía no están firmemente establecidos.

El servicio de extensión universitario sitúa al género Illicium en varias zonas de rusticidad de Estados Unidos.

Esa información funciona como una orientación general, aunque no reemplaza la evaluación de las temperaturas y heladas propias de cada domicilio.

En regiones con inviernos fríos, cultivar en maceta ofrece una ventaja práctica. El contenedor permite trasladar la planta a un ambiente más resguardado cuando las condiciones exteriores se vuelven adversas.

La protección invernal debe mantener el acceso a la luz. Llevar la planta a un espacio oscuro durante períodos largos puede comprometer su desarrollo, incluso si se evita el frío.

Una mujer con delantal y guantes usa una pala pequeña en una maceta etiquetada con la inscripción anís estrella, rodeada de plantas
El cultivo doméstico del anís estrella requiere un sitio con humedad regular y un suelo que permita evacuar el exceso de agua. (Gemini)

La maceta permite controlar el suelo y la exposición al frío

El cultivo en contenedor facilita el seguimiento de la humedad, la calidad del sustrato y la ubicación de la planta. También permite apartarla de lluvias persistentes o de temperaturas que puedan dañarla.

El tamaño del recipiente debe corresponder al desarrollo del ejemplar. Cuando las raíces ocupan el volumen disponible, la planta puede requerir el traslado a una maceta mayor con el cepellón lo menos alterado posible.

El cambio de contenedor debe hacerse con cuidado. La meta es que el árbol continúe desarrollándose sin que sus raíces queden expuestas durante demasiado tiempo ni sufran una manipulación innecesaria.

El uso de un sustrato aireado ayuda a combinar retención de humedad y drenaje. La materia orgánica puede aportar estructura, mientras que los componentes más ligeros evitan que la mezcla se compacte.

La poda debe limitarse a ramas secas, rotas o enfermas, salvo que sea necesario controlar el tamaño del árbol en un espacio reducido. La prioridad no es forzar una forma decorativa, sino conservar una planta sana.

El cultivo doméstico requiere paciencia. La información institucional disponible para esta guía no establece un calendario oficial sobre la entrada en producción de Illicium verum, por lo que no corresponde prometer una fecha determinada para obtener frutos.

Quienes quieran usar anís estrella de inmediato en repostería deberían comprar frutos secos de origen identificado. La planta de casa puede formar parte de un proyecto de largo plazo, pero no garantiza una provisión rápida de especias.

Infografía explicativa con seis ilustraciones sobre el cultivo de anís estrella, macetas, plantas, un frasco con especia y una mujer con un bebé.
Guía para el cultivo de anís estrella en el hogar y advertencias sobre su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina convierte el fruto en un aromatizante para postres

El uso más prudente del anís estrella es gastronómico. Las vainas de Illicium verum pueden aportar aroma anisado a preparaciones dulces como flanes, cremas, compotas, almíbares y bebidas calientes.

La Universidad Estatal de Carolina del Norte reconoce el empleo culinario de las vainas de la especie china. En una receta, el fruto puede añadirse entero para perfumar un líquido y retirarse antes de incorporar el resto de los ingredientes.

Ese método sirve para aromatizar leche, crema, jarabes o chocolate caliente. La vaina se utiliza como especia de infusión culinaria y no como un ingrediente destinado a masticarse.

Las estrellas secas son duras. Por esa razón, deben retirarse antes de servir el postre o la bebida, sobre todo si la preparación se ofrece a niños mayores o a personas con dificultades para masticar.

El sabor del anís estrella es intenso. Una cantidad pequeña puede resultar suficiente para perfumar una receta familiar, mientras que un exceso puede dominar los demás ingredientes y volver el resultado desagradable.

El empleo en repostería debe diferenciarse del uso con fines terapéuticos. Preparar una crema o una compota aromatizada no convierte al alimento en un tratamiento para la indigestión, los gases o cualquier otra molestia digestiva.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud de México enfatizan que las plantas y los remedios tradicionales pueden provocar efectos adversos. Esta advertencia también alcanza a productos de uso frecuente en los hogares.

La Secretaría de Salud de México advierte sobre el té en menores

La Secretaría de Salud de México recomienda no utilizar remedios caseros para atender cólicos en menores de edad. Entre los productos que menciona figura el té de anís de estrella, relacionado por la dependencia con intoxicación y convulsiones.

La advertencia es clara: el anís estrella no debe darse a lactantes para aliviar cólicos, gases, llanto, irritabilidad o problemas para dormir. Tampoco corresponde añadirlo al biberón, al agua o a la leche del bebé.

La práctica de ofrecer infusiones anisadas a los niños puede estar arraigada en algunas familias. Sin embargo, una tradición doméstica no garantiza la seguridad de la preparación ni permite calcular con precisión la concentración ingerida.

El Instituto Mexicano del Seguro Social describe casos de lactantes que recibieron té de anís estrella durante varios días o semanas. Según el documento institucional, los cuadros incluyeron inquietud extrema, rechazo al alimento, llanto continuo, convulsiones y alteraciones de la conciencia.

La procedencia casera del fruto no elimina ese peligro. Aunque el árbol se haya cultivado en un patio o terraza, los cuidadores no pueden convertir una preparación doméstica en una dosis segura para un bebé.

Ante cólicos persistentes, vómitos, falta de apetito, somnolencia inusual o llanto inconsolable, la familia debe consultar con un profesional de salud. Una tisana no debe retrasar una evaluación pediátrica.

La recomendación debe extenderse a los niños pequeños. El empleo de infusiones con finalidad digestiva no debería decidirse por costumbre, consejos en redes sociales o sugerencias informales.

Una taza de té con canela y anís, una tetera, trufas de chocolate, galletas y plantas en macetas sobre una mesa de madera.
El uso más prudente del anís estrella es gastronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas adultas que quieran preparar una bebida con anís estrella deben evitar los cocimientos prolongados o concentrados. El objetivo culinario es obtener aroma, no aumentar la cantidad de sustancias extraídas del fruto.

También es recomendable no transformar el uso de una especia en una rutina diaria para tratar síntomas. Si la hinchazón, el dolor abdominal, los vómitos o las alteraciones intestinales continúan, es necesario buscar orientación médica.

El cultivo en casa puede acercar a la familia a una especia utilizada en postres y bebidas. La responsabilidad consiste en mantener el nombre botánico visible, almacenar los frutos correctamente identificados y no atribuirles propiedades que las fuentes institucionales no confirman para esa especie.

El anís estrella puede ocupar un lugar en la cocina doméstica si se usa con moderación. Su valor está en el aroma que aporta a una receta, no en la promesa de reemplazar la atención médica ni en el uso de remedios para la infancia.

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