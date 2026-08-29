Aficionadas proponen shorts más largos para evitar el acoso y la sexualización a las jugadoras de la Liga MX Femenil

El debate surgió después de nuevas denuncias de acoso y comentarios morbosos dirigidos a futbolistas por la forma en que lucen sus uniformes.

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Una nueva discusión comenzó a tomar fuerza en redes sociales alrededor de la Liga MX Femenil, luego de que algunas aficionadas plantearan modificar el diseño de los uniformes para que las futbolistas utilicen shorts más largos y holgados, similares a los que suelen portar los equipos varoniles.

La propuesta no surgió desde los clubes ni desde la propia liga, pero rápidamente generó opiniones encontradas entre seguidores del futbol mexicano. El planteamiento aparece en medio de una conversación más amplia sobre el acoso, la sexualización y los comentarios morbosos que algunas futbolistas han denunciado en plataformas digitales.

Quienes respaldan la iniciativa aseguran que el objetivo no sería imponer una determinada forma de vestir a las jugadoras, sino disminuir situaciones en las que su uniforme termina convirtiéndose en el centro de atención por motivos ajenos al deporte.

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La propuesta nació entre aficionadas

(Especial)

La idea consiste en que los equipos de la Liga MX Femenil adopten shorts de mayor longitud y con un corte menos ajustado, buscando que el aspecto visual del uniforme tenga una mayor similitud con el utilizado por los hombres.

La iniciativa busca que la conversación alrededor de las futbolistas se concentre en su desempeño deportivo y no en su apariencia.

Las personas que apoyan esta propuesta consideran que podría ayudar a reducir parte del contenido sexualizado que aparece en redes sociales cuando las futbolistas comparten fotografías utilizando sus uniformes.

Desde esa perspectiva, la intención sería que el debate público vuelva a concentrarse en aspectos como los resultados, el rendimiento, los goles y la competencia dentro de la cancha.

Sin embargo, el planteamiento también ha generado cuestionamientos relacionados con la libertad de elección de las propias jugadoras.

No existe una prohibición oficial

Hasta el momento, no existe una postura oficial de la Liga MX Femenil que prohíba los shorts cortos o ajustados.

Por ello, las futbolistas continúan teniendo la posibilidad de utilizar el uniforme establecido por sus respectivos clubes dentro de las reglas y disposiciones que regulan la competencia.

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(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

El debate que circula en redes sociales, por tanto, representa una propuesta de un sector de la afición y no una nueva normativa implementada por el futbol mexicano.

Este punto resulta importante debido a que modificar los uniformes de manera general requeriría una decisión institucional y no únicamente una tendencia surgida en internet.

Las críticas también se hicieron presentes

La propuesta no tardó en encontrar oposición entre los usuarios de redes sociales, quienes consideraron que cambiar la vestimenta no solucionaría el problema del acoso.

Algunas de las respuestas que se volvieron parte de la discusión fueron: “Así las van a mirar aún menos” y “quieren prohibir la única razón por la que las ven”.

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(Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)

Estos comentarios reflejan una de las principales posturas en contra de la iniciativa: la idea de que el comportamiento de quienes realizan comentarios sexuales o invasivos no depende de la ropa utilizada por las jugadoras.

De esta manera, el intercambio de opiniones terminó llevando la conversación hacia un problema mucho más amplio: la manera en que algunas mujeres deportistas son observadas y comentadas en internet.

El debate resurgió después del Mundial 2026

La controversia tomó fuerza nuevamente después del Mundial 2026, en un contexto donde algunas jugadoras de la Liga MX Femenil denunciaron haber sido víctimas de acoso y comentarios de contenido morboso a través de redes sociales.

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Las críticas estaban relacionadas incluso con fotografías en las que las futbolistas simplemente aparecían utilizando los uniformes oficiales de sus equipos.

A partir de esas situaciones, algunas aficionadas comenzaron a plantear que los clubes podrían considerar diseños distintos para evitar que la ropa deportiva sea utilizada como argumento para generar contenido sexualizado.

¿Cambiar la ropa solucionaría el problema?

(Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Ese es precisamente uno de los principales puntos de discusión. Para quienes respaldan la propuesta, unos shorts más largos podrían contribuir a reducir determinadas conductas en redes sociales. Para sus detractores, la responsabilidad debe recaer exclusivamente en quienes acosan o sexualizan a las deportistas.

Por ahora, la Liga MX Femenil no ha anunciado ningún cambio en sus uniformes y tampoco existe una medida que obligue a las jugadoras a utilizar shorts diferentes.

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Mientras tanto, la conversación continúa creciendo entre los aficionados y vuelve a poner sobre la mesa un tema que va más allá del futbol: el respeto que reciben las deportistas y la forma en que su imagen es utilizada en redes sociales.

El debate, por lo pronto, sigue abierto y enfrenta dos posturas: quienes creen que un cambio en los uniformes podría ayudar a combatir el morbo y quienes consideran que la solución debe enfocarse directamente en erradicar el acoso, independientemente de la vestimenta de las futbolistas.