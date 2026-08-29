México Deportes

Aficionadas proponen shorts más largos para evitar el acoso y la sexualización a las jugadoras de la Liga MX Femenil

La idea busca reducir el morbo y las conductas de acoso hacia las jugadoras, aunque también generó críticas entre quienes consideran innecesaria la medida

El debate surgió después de nuevas denuncias de acoso y comentarios morbosos dirigidos a futbolistas por la forma en que lucen sus uniformes.
El debate surgió después de nuevas denuncias de acoso y comentarios morbosos dirigidos a futbolistas por la forma en que lucen sus uniformes.
Guardar

Una nueva discusión comenzó a tomar fuerza en redes sociales alrededor de la Liga MX Femenil, luego de que algunas aficionadas plantearan modificar el diseño de los uniformes para que las futbolistas utilicen shorts más largos y holgados, similares a los que suelen portar los equipos varoniles.

La propuesta no surgió desde los clubes ni desde la propia liga, pero rápidamente generó opiniones encontradas entre seguidores del futbol mexicano. El planteamiento aparece en medio de una conversación más amplia sobre el acoso, la sexualización y los comentarios morbosos que algunas futbolistas han denunciado en plataformas digitales.

Quienes respaldan la iniciativa aseguran que el objetivo no sería imponer una determinada forma de vestir a las jugadoras, sino disminuir situaciones en las que su uniforme termina convirtiéndose en el centro de atención por motivos ajenos al deporte.

PUBLICIDAD

La propuesta nació entre aficionadas

(Especial)
(Especial)

La idea consiste en que los equipos de la Liga MX Femenil adopten shorts de mayor longitud y con un corte menos ajustado, buscando que el aspecto visual del uniforme tenga una mayor similitud con el utilizado por los hombres.

La iniciativa busca que la conversación alrededor de las futbolistas se concentre en su desempeño deportivo y no en su apariencia.
La iniciativa busca que la conversación alrededor de las futbolistas se concentre en su desempeño deportivo y no en su apariencia.

Las personas que apoyan esta propuesta consideran que podría ayudar a reducir parte del contenido sexualizado que aparece en redes sociales cuando las futbolistas comparten fotografías utilizando sus uniformes.

Desde esa perspectiva, la intención sería que el debate público vuelva a concentrarse en aspectos como los resultados, el rendimiento, los goles y la competencia dentro de la cancha.

Sin embargo, el planteamiento también ha generado cuestionamientos relacionados con la libertad de elección de las propias jugadoras.

No existe una prohibición oficial

Hasta el momento, no existe una postura oficial de la Liga MX Femenil que prohíba los shorts cortos o ajustados.

Por ello, las futbolistas continúan teniendo la posibilidad de utilizar el uniforme establecido por sus respectivos clubes dentro de las reglas y disposiciones que regulan la competencia.

PUBLICIDAD

(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

El debate que circula en redes sociales, por tanto, representa una propuesta de un sector de la afición y no una nueva normativa implementada por el futbol mexicano.

Este punto resulta importante debido a que modificar los uniformes de manera general requeriría una decisión institucional y no únicamente una tendencia surgida en internet.

Las críticas también se hicieron presentes

La propuesta no tardó en encontrar oposición entre los usuarios de redes sociales, quienes consideraron que cambiar la vestimenta no solucionaría el problema del acoso.

Algunas de las respuestas que se volvieron parte de la discusión fueron: “Así las van a mirar aún menos” y “quieren prohibir la única razón por la que las ven”.

(Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)
(Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)

Estos comentarios reflejan una de las principales posturas en contra de la iniciativa: la idea de que el comportamiento de quienes realizan comentarios sexuales o invasivos no depende de la ropa utilizada por las jugadoras.

De esta manera, el intercambio de opiniones terminó llevando la conversación hacia un problema mucho más amplio: la manera en que algunas mujeres deportistas son observadas y comentadas en internet.

El debate resurgió después del Mundial 2026

La controversia tomó fuerza nuevamente después del Mundial 2026, en un contexto donde algunas jugadoras de la Liga MX Femenil denunciaron haber sido víctimas de acoso y comentarios de contenido morboso a través de redes sociales.

Las críticas estaban relacionadas incluso con fotografías en las que las futbolistas simplemente aparecían utilizando los uniformes oficiales de sus equipos.

A partir de esas situaciones, algunas aficionadas comenzaron a plantear que los clubes podrían considerar diseños distintos para evitar que la ropa deportiva sea utilizada como argumento para generar contenido sexualizado.

¿Cambiar la ropa solucionaría el problema?

(Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)
(Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Ese es precisamente uno de los principales puntos de discusión. Para quienes respaldan la propuesta, unos shorts más largos podrían contribuir a reducir determinadas conductas en redes sociales. Para sus detractores, la responsabilidad debe recaer exclusivamente en quienes acosan o sexualizan a las deportistas.

Por ahora, la Liga MX Femenil no ha anunciado ningún cambio en sus uniformes y tampoco existe una medida que obligue a las jugadoras a utilizar shorts diferentes.

Mientras tanto, la conversación continúa creciendo entre los aficionados y vuelve a poner sobre la mesa un tema que va más allá del futbol: el respeto que reciben las deportistas y la forma en que su imagen es utilizada en redes sociales.

El debate, por lo pronto, sigue abierto y enfrenta dos posturas: quienes creen que un cambio en los uniformes podría ayudar a combatir el morbo y quienes consideran que la solución debe enfocarse directamente en erradicar el acoso, independientemente de la vestimenta de las futbolistas.

Temas Relacionados

Liga MX Femenilacososexualizaciónredes socialesmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México buscará incluir a más mujeres en Operaciones de Paz de la ONU rumbo al 2030

El gobierno federal presentó esta semana su Segundo Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad

México buscará incluir a más mujeres en Operaciones de Paz de la ONU rumbo al 2030

Guardia Nacional pierde al menos 36 elementos en el primer semestre de 2026: no hay cifra oficial

Las autoridades perdieron al capitán Adán V. C. el 27 de agosto en Aquila, Michoacán, pero su muerte no sumará a ninguna estadística oficial: el gobierno federal no tiene un registro público consolidado de sus bajas en 2026

Guardia Nacional pierde al menos 36 elementos en el primer semestre de 2026: no hay cifra oficial

Realizan simulacro nuclear en Laguna Verde en medio de advertencias por crisis laboral y operativa

Hace unos meses, trabajadores alertaron a organizaciones internacionales sobre la situación que viven dentro de la única planta nuclear en México

Realizan simulacro nuclear en Laguna Verde en medio de advertencias por crisis laboral y operativa

Publicidad digital e infancia: cómo influye en los menores y qué medidas buscan protegerlos

La presencia de anuncios constantes tiene repercusiones directas en la salud y nutrición de la población infantil

Publicidad digital e infancia: cómo influye en los menores y qué medidas buscan protegerlos

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

La actriz recordó a su hijo Mauro Menéndez, muerto el 16 de julio en Barbados, durante una transmisión de la quinta temporada del reality de Telemundo Top Chef y su compañero le ofreció acompañarla si vuelve a recaer

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: tres mujeres asesinadas en 48 horas en Oaxaca, entre ellas una niña de 4 años

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: tres mujeres asesinadas en 48 horas en Oaxaca, entre ellas una niña de 4 años

Guardia Nacional pierde al menos 36 elementos en el primer semestre de 2026: no hay cifra oficial

“Me quieren quitar del camino”: Grecia Quiroz acusa persecución política tras el tercer requerimiento de sus celulares

Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Así fue como un militar de Uganda surtía armas, granadas y minas explosivas al CJNG: EEUU pidió su extradición

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes busca colaboración con Kenia Os: “Hay que unirnos como mujeres”

Gala Montes busca colaboración con Kenia Os: “Hay que unirnos como mujeres”

Lupillo Rivera consuela a Aylín Mujica, quien se quebró al recordar a su hijo Mauro

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

Qué le pasó a Brianda Deyanara de LCDLFM: la intoxicación que casi le cuesta la vida

Michelle Galván revela que está llena de culpa y tristeza tras convertirse en mamá por ésta razón

DEPORTES

Raúl Jiménez: el maestro que perfeccionó la efectividad de Gilberto Mora desde los once pasos

Raúl Jiménez: el maestro que perfeccionó la efectividad de Gilberto Mora desde los once pasos

Atlas vs Querétaro EN VIVO: ¿a qué hora, dónde ver el partido y cuántos elementos habrá en el Estadio Jalisco?

León pide reprogramar su juego ante Pumas por el apretado calendario entre Liga MX y Leagues Cup

Penta Zero Miedo vs Rey Fénix: ¿quién enfrentará a Roman Reigns en CDMX? Spoilers de WWE RAW

Tabla General de la Liga MX: así marcha tras el inicio de la Jornada 6