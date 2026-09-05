Asesinan al síndico de Tepuche y a su hermano: es el segundo funcionario ejecutado de la comunidad durante 2026

Reportes periodísticos informaron el secuestro del servidor público la mañana de este mismo día. Crédito: Redes Sociales

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El síndico de la comunidad de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, fue secuestrado la madrugada de este viernes 4 de septiembre. Su cuerpo apareció sin vida horas después entre unas granjas de la región de Tepuchito, al norte de Culiacán, Sinaloa, lo que representa el segundo homicidio de un titular de esa demarcación durante 2026.

Sujetos armados irrumpieron en su domicilio alrededor de las 05:00 horas y se lo llevaron con rumbo desconocido. Su hermano Manuel Enrique, de aproximadamente 48 años murió, según versiones preliminares, al intentar impedir el plagio.

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El hermano habría recibido un disparo en la cabeza al intentar frenar el secuestro

Los agresores habrían disparado contra Manuel Enrique antes de huir con el síndico con rumbo desconocido, según la versión que circuló entre medios locales. La agresión le provocó una herida de bala en el cráneo.

Familiares trasladaron al hombre por sus propios medios, a bordo de una camioneta particular, desde Tepuche hasta un hospital de Culiacán. Personal médico notificó el deceso, debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades no presentaron hasta ese momento una reconstrucción oficial de los hechos, por lo que la mecánica exacta de la agresión permanece bajo investigación.

Mientras se realizaban las diligencias por el homicidio de su hermano, David Guadalupe continuaba sin ser localizado. Hasta la tarde de ese día, su familia no había logrado establecer contacto con él. Elementos de las Fuerzas Armadas permanecieron desplegados en la sindicatura de Tepuche para buscarlo.

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El cuerpo del síndico apareció en una zona de granjas al norte de Culiacán

Alrededor de las 16:20 horas, las autoridades recibieron el reporte de un cuerpo localizado entre unas granjas de la región de Tepuchito. Personal de la Fiscalía General del Estado y elementos de seguridad se trasladaron al sitio para confirmar el hallazgo y asegurar el área.

Las condiciones del terreno obligaron a formar un grupo de agentes y peritos para llegar hasta el punto exacto donde estaba el cuerpo y realizar las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense antes de su entrega a los familiares.

Tepuche perdió a dos síndicos por hechos violentos en menos de seis meses

David Guadalupe había asumido el cargo el 18 de abril de 2026, después de que su antecesor, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, fuera asesinado el 31 de marzo de este mismo año, cuando se trasladaba en una camioneta oficial en la calle Galileo, entre Schiller y Sócrates, en el fraccionamiento Villa Universidad, Culiacán.

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El alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, afirmó tras ese crimen que no existían registros de amenazas previas contra Zamudio Ríos y que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de algún riesgo reportado por el funcionario. El entonces edil señaló también que hasta ese momento no se contaba con una hipótesis definida sobre el móvil del homicidio.

La unidad quedó con diversos impactos de arma de fuego (X/@SOYCINDYBELTRAN)

Gámez Mendívil reveló además que el propio síndico había expresado con anterioridad que no tenía interés en participar en el plebiscito para la renovación de autoridades en la sindicatura, y que había manifestado su intención de no continuar en el cargo. Pese a ello, el Cabildo de Culiacán aprobó el proceso de plebiscito para la elección de sindicaturas y autorizó designaciones directas en seis comunidades donde solo se registró un aspirante.

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Tras el asesinato de Zamudio Ríos, la administración municipal mantuvo una estructura provisional en Tepuche, con una trabajadora administrativa a cargo de las funciones, hasta que David Guadalupe fue designado como nuevo titular semanas después.

La sindicatura de Tepuche concentra alrededor de 3 mil 565 habitantes distribuidos en comunidades como Tepuche, Agua Caliente de los Monzón y Palos Blancos, según datos del gobierno municipal de Culiacán. La población vive principalmente de la agricultura de temporal, la avicultura y la ganadería extensiva.

Escuinapa también registró el asesinato de una trabajadora municipal en la misma semana

El patrón de violencia contra servidores públicos no se limitó a Tepuche. En Escuinapa, el Ayuntamiento canceló el programa completo del 111 aniversario de la municipalización por “causas de fuerza mayor”, horas después de que Carolina Irasema Beltrán Romero, empleada de la Presidencia municipal, fuera asesinada a balazos afuera de su domicilio.

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El ataque contra Carolina Beltrán fue realizado por hombres armados este 3 de septiembre. Crédito: Redes Sociales

Un grupo armado la atacó cuando salía rumbo al trabajo. Su cuerpo quedó dentro de su vehículo, y en la escena los responsables dejaron un mensaje dirigido presuntamente a un grupo delictivo.

Apenas días antes, el 31 de agosto, se confirmó en el mismo municipio la muerte de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Tránsito Municipal, con un mensaje similar junto al cuerpo. Su homicidio representó el segundo alto mando de Seguridad ejecutado en cinco meses en Escuinapa, tras el ataque contra el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariegos, emboscado el 31 de marzo en la carretera Mazatlán-Tepic.