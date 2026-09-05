Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

El DT brasileño elogió a Lira. REUTERS/Stephanie Lecocq

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El futuro europeo de Érik Lira volvió a quedar en el centro de la conversación apenas unos días después de que su fichaje por el Mónaco se frustrara sobre el cierre del mercado.

La operación parecía destinada a concretarse, pero una situación administrativa terminó por impedir el movimiento.

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Ahora, las palabras de Filipe Luís dejan claro que el técnico brasileño no considera cerrado el capítulo y mantiene al mexicano entre sus prioridades.

Filipe Luís se rinde ante Érik Lira y asegura que volverá por él

Después de la victoria del Mónaco sobre el PSG, Filipe Luís fue cuestionado por la situación de Lira y no ocultó su interés en contar con el mediocentro de Cruz Azul.

El entrenador brasileño confirmó que la intención del club no desapareció con el fracaso de la transferencia y adelantó que buscará nuevamente la posibilidad de incorporarlo.

“No pudo ser, no pudo venir, pero yo seguiré empujando por él en cada mercado que se abra”, declaró Filipe Luís, dejando abierta la puerta para que el conjunto francés vuelva a negociar por el mexicano en una próxima ventana de transferencias.

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Tras vencer al PSG de Luis Enrique, Filipe habló con la prensa sobre Lira. REUTERS/Stephanie Lecocq

El estratega fue todavía más contundente al explicar por qué considera a Lira un futbolista que puede tener cabida en el futbol europeo.

Recordó el enfrentamiento entre Flamengo y Cruz Azul en la Copa Intercontinental, cuando todavía estaba al frente del conjunto brasileño, y reveló que tomó una decisión poco habitual para intentar neutralizar al mexicano: ordenó colocarle una marca individual.

“Lira para mí es top, top, top, top, tiene nivel de Europa”, afirmó Filipe, quien destacó particularmente la capacidad del jugador para participar en la construcción del juego.

Cruz Azul perdió contra el Flamengo en la Copa Intercontinental 2025, pero Filipe vio a Lira ahí. (REUTERS)

A su consideración, no se trata únicamente de un futbolista capaz de recuperar balones, sino de alguien que puede influir directamente en el funcionamiento colectivo.

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También resaltó su liderazgo y personalidad, características que, desde su perspectiva, convierten al mexicano en un elemento capaz de elevar el rendimiento de un equipo.

Filipe Luís incluso señaló que habló con Lira en un par de ocasiones y lamentó que no pudiera cumplir su objetivo de dar el salto al futbol europeo en este mercado.

¿Por qué se cayó el fichaje de Érik Lira con el Mónaco?

La frustración de la operación no estuvo relacionada con un desacuerdo entre Cruz Azul, Lira y el Mónaco.

Los clubes habían avanzado en las condiciones del traspaso y el futbolista incluso había realizado los exámenes médicos correspondientes, pero faltó solucionar un problema dentro de la plantilla del equipo francés.

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El Mónaco necesitaba liberar una plaza de jugador extracomunitario para poder registrar al mexicano. La alternativa que manejaba el club era la salida de Folarin Balogun, quien tenía encaminada una transferencia al Everton.

Sin embargo, esa operación se vino abajo en las últimas horas del mercado después de que el atacante estadounidense decidiera no completar su llegada al conjunto inglés.

El futbolista de Cruz Azul no llegará a Europa, por ahora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fracaso de esa venta provocó un efecto dominó. Al permanecer Balogun en la plantilla, el Mónaco no consiguió liberar el espacio que necesitaba para registrar a Lira y el tiempo se agotó antes del cierre de la ventana en Francia.

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Por ello, el mediocentro tuvo que regresar a Cruz Azul, pese a que su incorporación al club del Principado parecía prácticamente encaminada.

La situación, sin embargo, podría tener una segunda oportunidad. Las declaraciones de Filipe Luís apuntan directamente hacia el próximo mercado como una posibilidad para retomar las conversaciones, aunque cualquier eventual transferencia dependerá nuevamente de las condiciones de registro y de la planificación del Mónaco.

Por ahora, Érik Lira continuará en Cruz Azul, pero el interés del entrenador brasileño difícilmente puede considerarse una historia terminada. Filipe Luís fue explícito: el mexicano continúa en su radar y el técnico está dispuesto a insistir por su llegada cada vez que se abra una nueva ventana de fichajes.

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