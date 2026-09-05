Sabrina Sabrok reaparece con 20 kilos menos tras usar Ozempic y dice que está dispuesta a ponerse más senos

(Instagram)

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Sabrina Sabrok reapareció ante la prensa con una imagen distinta y habló de los cambios físicos que ha tenido en los últimos meses, así como de los procedimientos estéticos que contempla a futuro. La modelo y cantante sostuvo que mantenía sus implantes mamarios del récord Guinness que obtuvo hace 20 años.

Durante el encuentro, Sabrok afirmó que ha bajado de peso tras usar Ozempic y que se ha sometido a revisiones médicas.

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La artista, de 55 años, comentó que su historial incluye más de 50 cirugías. Dijo que destinó a esos procedimientos buena parte del dinero que obtuvo durante su carrera, pues buscaba construir la imagen con la que se sentía cómoda.

Así luce Sabrina Sabrok 20 kilos menos tras Ozempic

La argentina explicó que el cambio en su peso formó parte de un proceso que vigiló con estudios médicos. Frente a las preguntas de los reporteros, señaló que había tenido buenos resultados tras perder varios kilos.

“Ahora que adelgacé 20 kilos con el Ozempic, también me chequeé”, dijo Sabrok al hablar de los cuidados que, según sostuvo, mantuvo después de usar el medicamento.

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La intérprete no detalló durante cuánto tiempo utilizó Ozempic ni precisó si el tratamiento fue indicado por un médico. En cambio, aseguró que los análisis que se realizó después de bajar de peso arrojaron resultados favorables.

(Youtube/delarosatv)

“Me chequeé… increíble”, expresó ante los asistentes, antes de insistir en que procuraba atender cualquier asunto relacionado con su salud.

Sabrok también atribuyó parte de su apariencia a sus hábitos diarios. Dijo que no consumía alcohol ni drogas, que no fumaba y que cuidaba su alimentación.

“Yo me cuido mucho. No tomo alcohol, no me drogo, como muy bien, no fumo. Entonces por eso me mantengo bien a mis 55”, comentó la creadora de contenido para adultos.

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La modelo agregó que por el momento no planeaba someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas, pues consideraba que existen tratamientos estéticos que no requieren pasar por el quirófano.

“Por ahora nada. Cirugías no, porque hay muchos tratamientos modernos que no necesitan cirugía, ¿no? Con láser y eso”, explicó.

Sabrina Sabrok se ha distinguido por su exhuberante figura al paso de los años (Foto: Instagram)

Sus implantes pesan 5 kilos cada uno y quería aumentarlos

Uno de los temas que concentró la conversación fue el tamaño de sus senos. Sabrina Sabrok aclaró que conservaba los mismos implantes con los que fue reconocida por Guinness hace dos décadas.

“Son las mismas del récord Guinness de hace 20 años”, respondió cuando le preguntaron si había incrementado el tamaño de sus implantes mamarios.

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La artista calculó que cada seno pesaba alrededor de 5 kilos. Eso llevaría el peso total de ambos implantes a 10 kilos, una cifra que volvió a poner el foco en las modificaciones corporales que ha mostrado durante su trayectoria pública.

“Pesan cinco kilos”, señaló. Cuando un reportero le pidió confirmar si se refería a 5 kilos por cada seno, respondió: “Sí, sí, sí. Sí, cinco kilos”.

(Foto: Instagram/@sabrinasabrokreal)

Pese a ello, Sabrok dejó abierta la posibilidad de someterse a un nuevo aumento de busto. La modelo admitió que evaluaba si su cuerpo resistiría una modificación mayor.

“Me las quisiera hacer más grandes, pero no sé si aguante. Voy a ver”, declaró.

Los reporteros le preguntaron si el peso de los implantes le había provocado dolor de espalda. Sabrok rechazó que tuviera ese tipo de molestias y sostuvo que no enfrentaba problemas de salud vinculados con su busto.

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“No, no, no tengo nada de dolor de espalda, para nada”, respondió. Más adelante agregó: “No tengo ningún problema de salud ni nada”.

Sabrok también relacionó el tamaño de sus senos con el contenido que publica en plataformas para adultos. Dijo que su figura le había dado presencia dentro de ese mercado.

“Tiene mucho auge mi video, por eso también, porque soy de las pocas que tiene las bubis más grandes”, afirmó.

(Foto: captura de pantalla)

Sabrina Sabrok recordó que se ha sometido a más de 50 cirugías

La cantante habló de los procedimientos que se realizó a lo largo de los años y aseguró que había tomado decisiones que implicaban riesgos para modificar su cuerpo.

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“Yo me arriesgué mucho. La verdad, tuve más de 50 cirugías”, dijo Sabrok durante la conversación con los medios.

Entre las intervenciones que mencionó estuvo la modificación de sus costillas. Explicó que se había sometido a ese procedimiento alrededor de 15 años antes del encuentro con la prensa.

“No, ya me lo hice, hace años. Hace como también 15 años”, respondió cuando le preguntaron si se había intervenido esa zona del cuerpo.

Sabrina Sabrok (Foto: Instagram@sabrinasabrokreal)

Sabrok afirmó que sus cuidados postoperatorios y la elección de especialistas habían sido parte de su experiencia sin complicaciones graves. “Siempre me cuidé mucho, fui con buenos médicos. Entonces, por eso no tengo ningún problema”, sostuvo.

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También dijo que nunca estuvo al borde de sufrir un paro cardíaco durante sus cirugías. “No, me cuido mucho. Te digo, yo voy con buenos cirujanos y me cuido mucho postoperatorio, entonces eso influye mucho”, declaró.

Sobre el dinero que destinó a sus transformaciones físicas, Sabrok no dio una cifra. Explicó que invirtió en operaciones una parte considerable de sus ingresos.

“Todo el dinero que gané”, respondió cuando le preguntaron cuánto había gastado. Después agregó que utilizó lo que iba obteniendo para pagar sus procedimientos.

La artista defendió esas decisiones como una elección personal. “Para mí me sirvió, porque me gusta cambiar mi imagen, me gustaba, quería ser así, pues hice todo lo que quería”, expresó.

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