Pedro Fernández quiere regresar a las telenovelas y explica por qué se alejó de la televisión

Pedro Fernández y Marjorie de Sousa fueron protagonistas de "Hasta el fin del mundo", en 2014

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Pedro Fernández dijo que quiere volver a las telenovelas luego de varios años centrado en su música, sus discos y sus giras. El cantante y actor mexicano aseguró que volver a ver algunos de sus trabajos en televisión le hizo recordar el gusto que encontró en la actuación.

¿Por qué dejó las telenovelas?

Durante una entrevista en De primera mano, Pedro Fernández habló sobre su regreso al Auditorio Nacional con el Ave Fénix Tour 2026, su nueva música y la posibilidad de aceptar otro proyecto en la pantalla chica. El intérprete sostuvo que su público merecía verlo de nuevo en una historia televisiva.

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El artista explicó que en años anteriores tomó la decisión de dar prioridad a su carrera como cantante. Señaló que las grabaciones de una telenovela absorbían gran parte de su tiempo y le impedían atender otros aspectos de su vida personal y profesional.

También adelantó que su gira de 2026 contemplaba presentaciones en México y Estados Unidos. Entre las ciudades mencionadas estuvieron Los Ángeles, Inglewood, San José, Nueva York, Las Vegas, Denver, Houston, San Antonio, Phoenix, San Diego y Guadalajara.

Televisa retransmite actualmente la telenovela 'Hasta que el dinero nos separe', de 2009 (Televisa)

Pedro Fernández dijo que volvería a las telenovelas si recibía una oportunidad

Addis Tuñón le preguntó a Pedro Fernández si estaría dispuesto a regresar a las telenovelas, luego de que surgieron versiones sobre un posible retorno a la televisión. El cantante respondió de forma directa que sí consideraba esa posibilidad.

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Fernández recordó que su paso por los melodramas había sido exitoso, aunque en determinado momento decidió concentrarse en los conciertos, las giras y las grabaciones de nuevos discos. Para él, ambas facetas habían formado parte de una misma trayectoria.

“Mi público merece que yo vuelva a la televisión y si tengo la oportunidad de volver, lo haré y lo haré con mucho gusto”, dijo Pedro Fernández en De primera mano.

(@pedro.fer)

El artista explicó que la televisión exigía jornadas que reducían el tiempo disponible para su familia, sus amistades y su actividad musical. Por esa razón se cuestionó dónde habían quedado los álbumes, los escenarios y las giras que habían marcado buena parte de su carrera.

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Pedro Fernández señaló que, al tener más tiempo para ver televisión, se encontró con algunas producciones en las que participó. Dijo que comenzó a disfrutar escenas que no había podido mirar cuando las grabó, debido al ritmo de trabajo que mantenía en aquellos años.

“Me empecé a reír, empecé a disfrutar y entendí por qué la gente escogía en su momento prender la televisión y no perderse la historia”, comentó el cantante sobre sus anteriores trabajos como actor.

El cantante anunció una gira por México, Estados Unidos y otros países

La declaración sobre las telenovelas ocurrió mientras Pedro Fernández promovió el inicio de su Ave Fénix Tour 26. El cantante se presentará este 5 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, recinto donde arrancó la nueva etapa de su espectáculo.

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Pedro Fernández (Foto: Instagram@pedro.fer)

Fernández adelantó que el montaje contó con una producción renovada, cambios en el diseño del escenario y una rotación en el repertorio. Describió el concierto como una fiesta mexicana con canciones románticas y temas para bailar.

El intérprete de música regional mexicana también anunció que presentó en vivo De otro planeta, sencillo que lanzó como parte de sus proyectos recientes. El artista sostuvo que la canción había tenido una buena respuesta de su público antes de llevarla al escenario.

La gira contempla fechas en varias ciudades de Estados Unidos y México. Pedro Fernández mencionó una presentación programada para el 7 de noviembre en el Telmex de Guadalajara.

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Amigos del cantante se reunieron en el Auditorio Nacional para rendirle tributo al intérprete Credito: cuartoscuro

El cantante señaló que buscaba extender el recorrido durante 2027, con más fechas en territorio mexicano y Estados Unidos. También contempló llevar el espectáculo a Centroamérica y Sudamérica.

“Vamos a andar en friega para arriba y para abajo”, dijo al hablar de la agenda que preparó para los próximos meses.

Durante la conversación, Gustavo Adolfo Infante también le preguntó por su participación en un dueto con Espinoza Paz. Pedro contó que recibió la invitación alrededor de dos meses y medio antes de la entrevista y aceptó porque le gustó la propuesta.

El actor definió esa colaboración como algo orgánico, pues consideró que el trabajo entre ambos fluyó con facilidad. Señaló que el tema ya estaba disponible y que había sido recibido con cariño por la audiencia.

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Fernández también abordó de forma breve los conflictos económicos que enfrentó con personas cercanas durante su vida. Al ser cuestionado por un caso relacionado con la cantante argentina Tini Stoessel, sostuvo que esas experiencias no eran agradables y que había optado por seguir adelante.

El artista dijo que su motivación estaba en el respaldo de sus seguidores y su familia. Mencionó a su esposa, sus hijas y sus nietos como parte de las personas que lo impulsaban a continuar con sus proyectos.

Pedro Fernández protagonizó tres de las telenovelas más recordadas de Televisa

La posible vuelta de Pedro Fernández a los melodramas reavivó el recuerdo de los personajes que interpretó en la televisión mexicana. Uno de sus papeles más conocidos fue Rafael Medina Núñez en Hasta que el dinero nos separe, producción que protagonizó junto a Itatí Cantoral entre 2009 y 2010.

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Después encabezó Cachito de cielo, telenovela de 2012 en la que compartió créditos con Maite Perroni. En esa historia interpretó al padre Salvador, personaje que enfrentó una trama marcada por la comedia, el romance y elementos de fantasía.

En 2014 asumió el papel de Salvador “Chava” Cruz en Hasta el fin del mundo. Su participación en esa producción terminó antes de concluir las grabaciones y David Zepeda ocupó su lugar en el elenco principal.

La trayectoria televisiva de Pedro Fernández también incluyó títulos como Juana Iris, Tal como somos, Alcanzar una estrella II y Buscando el paraíso. En 2021 interpretó a Jesús Malverde en la serie Malverde: El Santo Patrón.

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Antes de consolidarse en las telenovelas, Pedro Fernández ya era reconocido por sus películas realizadas desde niño, entre ellas La niña de la mochila azul. Ahora, el cantante dejó abierta la puerta para sumar una nueva historia a su carrera como actor.