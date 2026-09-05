Gabito Ballesteros aclara si Natanael Cano llegó ebrio a la alfombra de los Premios Juventud 2026 tras video viral

El video muestra a dos hombres, Gabito Ballesteros y Natanael Cano, posando en una alfombra roja. Ambos aparecen frente a un telón dorado con logotipos de Univision y RTVE, y un letrero parcial de 'Premios'. Uno de los hombres lleva una chaqueta oscura abierta sin camisa, mientras el otro viste una camisa clara. La secuencia registra su llegada a un evento de gala, posiblemente una entrega de premios, mientras interactúan y se posicionan para la cámara. El contenido es cobertura de evento.

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Gabito Ballesteros aclaró si Natanael Cano llegó en mal estado a Premios Juventud 2026, luego de que un video de la alfombra roja generó especulaciones en redes sociales.

El músico fue interrogado tras regresar de Marbella, España, sede de la ceremonia realizada el 3 de septiembre. En el evento, él y Natanael Cano posaron juntos en la alfombra roja, donde un breve momento entre ambos se volvió tema de conversación en TikTok.

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Las imágenes mostraron a Cano acercarse al área destinada a las fotografías y parecer pasar de largo. Ballesteros lo detuvo para que se colocara a su lado frente a las cámaras, un gesto que varios usuarios interpretaron de distintas formas.

Algunos internautas señalaron que el intérprete de habría llegado en aparente estado inconveniente. Otros defendieron al cantante y rechazaron que el video fuera suficiente para establecer qué ocurrió antes de su llegada al evento.

Gabito Ballesteros respondió a los rumores sobre Natanael Cano

Gabito Ballesteros atendió a seguidores y reporteros en un encuentro rodeado de personas que buscaban fotos, autógrafos y un saludo. El cantante pidió en varias ocasiones que los asistentes se acomodaran y dejaran libre el paso.

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(Captura de pantalla/Tiktok)

“Espérense, espérense, pues. Vamos, vamos a acomodarnos”, dijo mientras intentaba ordenar a quienes se encontraban frente a él. Más tarde pidió: “Relájense, relájense”.

Entre preguntas sobre su carrera, su vida personal y sus próximos proyectos, una reportera retomó el momento que vivió junto a Natanael Cano durante la alfombra roja de Premios Juventud.

“Natanael, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue esa llegada a la alfombra?”, le preguntaron. Ballesteros soltó una risa antes de responder con una frase breve: “Verga. Aquí, aquí”.

El artista evitó abundar sobre el momento y recordó que ambos viajaron para cumplir con compromisos de trabajo y asistir a la premiación. “No, ya nos vieron ahí, estuvimos trabajando machín y también fuimos a cumplir los premios. Gracias a Dios nos fue muy bien”, expresó.

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Minutos después, otra reportera planteó de forma directa los señalamientos que aparecieron en redes sociales. “¿Cómo toman los comentarios de que decían que en esta alfombra habían llegado en estado inconveniente?”, preguntó.

ARCHIVO - Gabito Ballesteros durante su presentación en Verizon Stage en el Festival La Onda en Napa, California, el 2 de junio de 2024. (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP, archivo)

“No, no, todo bien, todo bien”, respondió Ballesteros. La reportera insistió al sugerir que solo estaban “enfiestados”, a lo que el cantante contestó: “Es parte del show”.

La respuesta del sonorense no confirmó que Natanael Cano hubiera consumido alcohol ni alguna otra sustancia. Tampoco dio detalles sobre qué había ocurrido antes de que ambos pasaran por la alfombra roja.

Gabito Ballesteros habló de un proyecto con Natanael Cano y Ovi

Durante el mismo encuentro, Ballesteros reveló que aprovechó el viaje a Marbella para trabajar con Natanael Cano y Ovi. El cantante señaló que los tres preparaban material nuevo.

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“Marbella, estuvimos trabajando con mi compa Nata, mi compa Ovi, estamos preparando un proyecto bien chilo y estuvimos haciendo música y algo bien perro que se viene”, declaró.

La mención ocurrió luego de que le preguntaron cómo había sido su paso por España. Ballesteros no reveló el nombre del proyecto, la fecha de lanzamiento ni si se trataría de una canción en conjunto.

Reportan que incendio a camioneta de Natanael Cano habría ocurrido en medio de una visita a Gabito Ballesteros. (Infobae México)

Cano y Ballesteros ya habían reforzado su relación musical durante las semanas previas a Premios Juventud. Ambos lanzaron Cherokee, después de colaborar en Pa’ La Maña con Adriel Favela.

Los dos artistas también llegaron a la gala con una nominación por Perlas Negras. El tema compitió en las categorías Mejor Canción Urbano Rhythmic y Mejor Fusión Música Mexicana.

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Gabito sobre Samadhi Zendejas

Durante la entrevista, Gabito también habló sobre su relación con Samadhi Zendejas. Ante la pregunta sobre cómo se encontraba en el plano sentimental, el cantante respondió: “Enamorado”.

“No, pues quiere saber muchas cosas, ¿no? Pero estamos bien, muy enamorados, muy contentos esta nueva etapa que estamos viviendo”, agregó cuando le pidieron detalles sobre la forma en que inició el romance.

El músico también respondió a preguntas sobre Adriano Aponte, hermano de Samadhi Zendejas, quien se ha referido públicamente a él de manera positiva. Ballesteros dijo que mantenían una relación de amistad desde antes.

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros - (Instagram)

“Ah, no, sí, estamos muy bien. Es mi amigo de antes también, lo conozco y agradezco que siempre está a la orden el viejo. Él ya sabe que también estamos al cien con él”, comentó.

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El video de la alfombra roja dividió opiniones en TikTok

El momento que desató las especulaciones ocurrió mientras Gabito Ballesteros ya posaba para los fotógrafos en la alfombra roja de Premios Juventud. Natanael Cano llegó al lugar y pareció continuar caminando sin detenerse junto a su compañero.

Ballesteros reaccionó y lo alcanzó para pedirle que se acomodara con él ante las cámaras. Los dos terminaron posando juntos, aunque la interacción fue suficiente para que el clip circulara en TikTok.

Varios usuarios destacaron el gesto de Gabito y señalaron que cuidó a su amigo durante el paso por la alfombra. “Como lo cuida el Gabito”, escribió una persona en la sección de comentarios.

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Otros hicieron bromas relacionadas con “Lil Vato”, uno de los personajes que Natanael Cano ha utilizado dentro de su imagen artística. “Volvió Lil Vato”, comentó una usuaria.

(Instagram/captura de pantalla TikTok)

“Natanael Cano ahorita está guardado, estamos viendo a Lil Vato”, escribió otra persona. Algunos mensajes también hicieron referencia a una supuesta etapa personal complicada del cantante, aunque no presentaron elementos que vincularan esa versión con el video.

“Jajaja, estaba todo menos pedo”, se leyó en uno de los comentarios con mayor interacción.

“El Nata andaba de todo menos pedo”, escribió otra persona. Entre las reacciones apareció también el mensaje: “Anda dolido mi pa”.

Natanael Cano sí subió al escenario de Premios Juventud 2026, donde interpretó “Mar Azul” y “CR7”, canciones que integraron su álbum Natanael Cano Vol. 1. Durante esa aparición se le vio con una bebida en la mano.

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Las imágenes de la presentación volvieron a alimentar los comentarios en redes. Ni Cano ni su equipo emitieron una postura pública sobre las versiones que surgieron tras el video de la alfombra roja.