De las lesiones al sueño olímpico: Lorenzo Zaragoza quiere hacer historia en la gimnasia artística de Dakar 2026

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A sus 16 años, Lorenzo Zaragoza ya cuenta con una trayectoria que lo coloca como una de las figuras jóvenes de la gimnasia artística mexicana. El representante de Baja California ha conseguido podios nacionales e internacionales y ahora se prepara para afrontar uno de los mayores retos de su carrera.

Nacido en la Ciudad de México, pero representante de Baja California desde hace siete años, Zaragoza será uno de los tres gimnastas mexicanos de artística que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde compartirá selección con Hugo Pérez y Saúl Valenzuela.

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Para el joven deportista, llegar a esta competencia representa el resultado de años de preparación y también una oportunidad para continuar creciendo dentro de la disciplina.

“El primer pensamiento que se me viene es agradecimiento y felicidad de que el trabajo de todos los años está rindiendo frutos, me inspira a seguir dándolo todo en cada entrenamiento, seguir confiando en el proceso y estoy contento de tener esta nueva oportunidad para representar a México y ponerlo en lo más alto”, dijo en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Una lesión que puso a prueba su preparación

(Conade)

El camino hacia Dakar no estuvo libre de dificultades. Antes de conseguir su clasificación, Lorenzo Zaragoza sufrió una fractura en la mano derecha que le impidió participar en el Campeonato Nacional, el Panamericano Junior y la Olimpiada Nacional, competencia en la que es multimedallista y en la que participa desde 2022.

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La lesión ocurrió durante un entrenamiento de barras paralelas, cuando cayó sobre uno de sus dedos y sufrió una fractura en el tercer metacarpo.

El tiempo de recuperación fue especialmente corto, pues únicamente tuvo tres semanas para prepararse de cara al selectivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Estaba entrenando e hice un elemento en paralelas, caí con el dedo y se me rompió el tercer metacarpo. Tuve tres semanas para prepararme para el selectivo de Juegos Olímpicos de la Juventud y fue una locura, pero gracias a Dios todo salió bien y ya estoy al 100, ya estoy de regreso y trabajando mejor que nunca”.

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El propio gimnasta reconoce que el último periodo de su carrera ha estado marcado por distintos obstáculos, aunque también por resultados que le permitieron llegar hasta esta etapa.

“Ha sido un proceso muy, muy rápido y loco como una montaña rusa a subes y bajas. Ha habido muchas lesiones, lágrimas, retos, pero también ha habido muchos resultados que me tienen hoy próximo a Dakar”.

Campeón en Alemania antes de Dakar

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Zaragoza llegará a Senegal con importantes antecedentes recientes. Entre ellos destaca el oro en la prueba de anillos del DTB Pokal 2026, celebrado en Alemania.

Además, el gimnasta fue campeón panamericano junior en anillos durante Asu 2025, resultado que forma parte de una trayectoria que comenzó desde temprana edad.

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Bajo la dirección del entrenador Pavel Oceguera, Lorenzo continúa con su preparación rumbo a la justa juvenil. Como parte de este proceso, se encuentra en concentración previa en Florida, Estados Unidos, junto con la selección local durante septiembre y octubre.

“Quiero hacer historia”

Más allá de conseguir un buen resultado en Dakar, Lorenzo Zaragoza tiene claro el objetivo que persigue a largo plazo. Con Daniel Corral como uno de sus referentes, el joven gimnasta aspira a convertirse en campeón olímpico y dejar una huella en la gimnasia artística mexicana.

“En mi mente siempre está el ser campeón olímpico, ser el primero en toda la gimnasia artística mexicana quiero hacer historia y siento que ese es mi propósito en esta carrera tengo esa ambición, es lo que pienso desde que me despierto hasta que me duermo, en cada paso, entrenamiento y competencia”.

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Dakar 2026, una cita histórica

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026 en Senegal.

La competencia tendrá como sedes Dakar, Diamniadio y Saly y marcará un momento histórico para el movimiento olímpico, al convertirse en el primer evento olímpico celebrado en el continente africano.