México

El día que Lucía Méndez cantó “El Canal de las Estrellas” y definió la estética de Televisa a finales de los 80

La actriz y cantante fue elegida como la principal figura para interpretar el tema institucional, una producción encabezada por Pedro Torres que reunió a reconocidos rostros de la televisión mexicana

La actriz y cantante fue elegida como la principal figura para interpretar el tema institucional, una producción encabezada por Pedro Torres que reunió a reconocidos rostros de la televisión mexicana
La actriz y cantante fue elegida como la principal figura para interpretar el tema institucional, una producción encabezada por Pedro Torres que reunió a reconocidos rostros de la televisión mexicana
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En 1987, cuando Lucía Méndez atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera, Televisa la eligió para interpretar el tema institucional de su señal principal: el Canal de las Estrellas, nombre con el que se identificaba a XEW-TV Canal 2.

La producción no llevó por título “Atrévete”, como se ha señalado erróneamente en algunas referencias. La pieza es conocida como “Tema de El Canal de las Estrellas” o simplemente como el tema institucional del canal. La propia Lucía Méndez se ha referido a ella de esa manera al compartir el material en sus redes sociales.

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El promocional se convirtió en una de las producciones televisivas más representativas de finales de los años ochenta. Su combinación de música, moda, coreografías, iluminación y efectos visuales ayudó a fortalecer la identidad de Canal 2 como la pantalla principal de Televisa y uno de los espacios de mayor alcance en la televisión mexicana.

Lucía Méndez, la figura elegida por Televisa

La elección de Lucía Méndez no fue casual. Para ese momento, la artista ya había alcanzado una importante popularidad dentro y fuera de México gracias a su trabajo en televisión y a su trayectoria musical.

Su participación en producciones como Tú o nadie había consolidado su imagen como una de las protagonistas más reconocidas de las telenovelas mexicanas. Posteriormente llegaría El extraño retorno de Diana Salazar, otro de los proyectos más recordados de su carrera.

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Televisa encontró en ella el rostro adecuado para representar el concepto del Canal de las Estrellas: una señal construida alrededor de las grandes personalidades del entretenimiento nacional. Méndez proyectaba glamour, sofisticación y reconocimiento internacional, cualidades que coincidían con la identidad que la empresa buscaba comunicar.

La actriz y cantante protagonizó en 1988 un ambicioso musical promocional para presentar la imagen corporativa del Canal de las Estrellas

La actriz no solo prestó su imagen para la campaña, sino que interpretó la pieza musical encargada de acompañar el posicionamiento del canal. El tema fue escrito por Kiko Campos y Fernando Riba, mientras que el promocional estuvo bajo la responsabilidad del productor Pedro Torres.

Pedro Torres y una producción marcada por la estética ochentera

Pedro Torres fue uno de los responsables de trasladar a la pantalla la propuesta visual del tema institucional. El productor desarrolló durante esa época distintos spots con las figuras estelares de Televisa, caracterizados por una producción ambiciosa y un lenguaje cercano al de los videos musicales.

El promocional protagonizado por Lucía Méndez recurrió a luces de colores, pantallas, coreografías y efectos visuales que resultaban modernos para la televisión mexicana de entonces.

Además en el promocional aparecían las figuras más emblemáticas de la época, como Raúl Velasco, Guillermo Ochoa, Raúl Astor, Jacobo y Abraham Zabludovsky, el comediante Capulina, Ricardo Rocha, María Victoria, Christian Bach, junto a Humberto Zurita, entre muchas estrellas más; así como el equipo de producción con sus caracteristicos uniformes amarillos y franjas anaranjadas.

La cantante aparecía rodeada de bailarines y lucía diferentes atuendos de alta costura, con una imagen vinculada directamente con las tendencias de la época.

Los cambios de vestuario, la iluminación intensa y la escenografía de estudio hicieron que el video fuera más que un anuncio institucional. La producción funcionó como un espectáculo musical diseñado para comunicar que Canal 2 era el lugar de las grandes estrellas.

El promocional que fortaleció la identidad de Canal 2

El tema interpretado por Lucía Méndez tuvo una función estratégica: reforzar el reconocimiento del Canal de las Estrellas como la señal emblemática de Televisa. La campaña asociaba el canal con el entretenimiento, la modernidad y la presencia de los artistas más populares de la empresa.

La constante difusión del promocional permitió que su música y sus imágenes quedaran ligadas a una etapa específica de la televisión abierta mexicana. También reflejó la forma en que Televisa construía su identidad corporativa mediante producciones capaces de combinar publicidad y espectáculo.

A diferencia de una canción perteneciente a la discografía convencional de Lucía Méndez, la pieza fue realizada para identificar al canal. Por ello, la denominación más precisa es tema institucional del Canal de las Estrellas y no “Atrévete”.

Décadas después, el video continúa circulando como una muestra de la televisión de finales de los ochenta. Su permanencia se explica por la unión de dos elementos que entonces gozaban de enorme reconocimiento: el poder de Televisa como principal empresa televisiva del país y la imagen de Lucía Méndez como una de sus máximas figuras.

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