La explosión de una embarcación en Boca del Río que involucró al diputado Zenyazen Escobar meses antes de morir

El diputado federal de Morena fue captado junto a la embarcación incendiada en la Riviera Veracruzana en mayo de 2026 y negó ser su dueño; meses después fue asesinado en Puente Nacional y el caso volvió a circular en redes sociales. Crédito: Especial

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La polémica por el yate “Squalo” volvió a la conversación pública tras el asesinato del diputado federal de Morena Zenyazen Escobar García, la tarde de este viernes en el municipio de Puente Nacional, Veracruz. El incidente marítimo había ocurrido meses antes, cuando la embarcación se incendió y se hundió en aguas de la Riviera Veracruzana, entre Boca del Río y Alvarado, y dejó al legislador en el centro de una controversia que nunca se resolvió del todo.

El siniestro tuvo lugar la tarde del sábado 17 de mayo de 2026 y los primeros reportes de las autoridades apuntaron a una falla en el sistema eléctrico de la nave como causa del incendio. La presencia de Escobar García en el lugar, captada junto a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, desató versiones en redes sociales que lo señalaban como dueño del “Squalo”.

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El diputado rechazó esa versión el mismo día, a través de un video difundido en sus propias redes sociales. Según informó Infobae México, Escobar García sostuvo que navegaba en una moto acuática junto a su hija cuando escuchó la explosión y se acercó para auxiliar a las personas lesionadas.

El yate “Squalo” navegaba en la zona de El Estero cuando se incendió

De acuerdo con los primeros reportes, el “Squalo” sufrió la falla eléctrica mientras recorría la zona costera conocida como El Estero. El fuego consumió completamente la embarcación y la dejó en condición de pérdida total tras hundirla de forma parcial.

El legislador morenista aseguró que él se encontraba en el lugar cuando ocurrió la explosión. (Imagen ilustrativa generada con IA)

En la nave viajaban cuatro mujeres originarias de Xalapa y el capitán, identificado como Pedro R. Las ocupantes se lanzaron al mar al percatarse de las llamas.

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Las rescatadas fueron identificadas como Vianey T. J., de 29 años; Claudia A. y Cinthia G. H., ambas de 30; y Atzin R., de 31. Tripulantes de embarcaciones cercanas y personal del agrupamiento marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública las auxiliaron de manera inicial.

Dos de las cuatro mujeres sufrieron fracturas durante la emergencia y una tercera presentó problemas de movilidad. Paramédicos de Bomberos Conurbados y elementos navales les brindaron atención prehospitalaria en el embarcadero y club de yates de Boca del Río.

Las cuatro lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Alta Especialidad “20 de Noviembre”. Las autoridades médicas las reportaron fuera de peligro.

(Instagram)

Zenyazen Escobar negó la propiedad del “Squalo” y señaló desinformación mediática

El diputado Escobar García difundió un video en sus redes sociales para desmentir que fuera el dueño del yate. Afirmó ante Infobae México que su presencia en el lugar se debió a que escuchó la explosión mientras navegaba en una moto acuática junto a su hija.

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El legislador sostuvo que su única intervención consistió en auxiliar a las personas lesionadas. Acusó a los medios de comunicación de difundir información incorrecta sobre su relación con la embarcación.

“Las autoridades marítimas cuentan con los registros correspondientes para identificar al dueño de la embarcación”, señaló Escobar García en el video. El diputado pidió que se esclareciera tanto la propiedad del yate como las condiciones en las que fue rentado.

El legislador también informó que se comunicó con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para solicitar apoyo médico y de emergencia para las afectadas. El subsecretario de Gobierno estatal, José Manuel Pozos Castro, dio seguimiento a la atención hospitalaria de las cuatro mujeres, según relató el propio Escobar García.

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Zenyazen Escobar García, era diputado Federal de Morena por el Distrito 16 de Córdoba. (X: @ZenyazenEscobar)

Hasta la fecha del cierre del caso, las autoridades marítimas y de Protección Civil no habían emitido un informe final sobre las causas del incendio ni sobre la propiedad oficial del “Squalo”.

La Cámara de Diputados fue escenario de otra polémica 11 días después

El 28 de mayo de 2026, el diputado Escobar protagonizó un altercado con el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla, durante una sesión extraordinaria en San Lázaro. Los videos del incidente circularon en redes sociales y mostraron empujones entre ambos legisladores.

Según los clips difundidos, Gutiérrez Mancilla le dijo a Escobar: “Pinche estríper, trepador”, tras lo cual el morenista se quitó el sombrero y se colocó en posición de pelea. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó al orden desde la tribuna.

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La diputada priista Ana Isabel González solicitó que se practicara un antidoping a Escobar. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del PRI se sumaron al pedido ante la sospecha de que su conducta estuviera vinculada a la influencia de sustancias o al estado etílico.

(Foto: Twitter/ZenyazenEscobar)

El episodio se sumó a una trayectoria política marcada por cuestionamientos de distinta índole. Escobar García había ocupado la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2018 y 2021, durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, y antes de eso fue líder magisterial en el estado.

El diputado nació en Río Blanco y contaba con una maestría en Ciencias de la Educación. Representó al distrito 16 de Córdoba bajo las siglas de Morena en la Cámara de Diputados.

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El asesinato de Escobar García en Puente Nacional cerró una cadena de episodios públicos

La mañana del 4 de septiembre de 2026, medios locales de Veracruz reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Escobar García en la comunidad La Gloria, dentro del municipio de Puente Nacional. Las primeras indagatorias indicaron que el legislador recibió al menos un impacto de bala en la cabeza.

Infobae México confirmó el fallecimiento con la bancada de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados. La fiscal general estatal, Lisbeth Aureliana Jiménez Aguilera, también confirmó la muerte a la prensa local, aunque precisó que no daría más detalles en ese momento.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, lamentó el asesinato en conferencia de prensa e informó que la Fiscalía investigaría el caso. En nombre de la gobernadora Nahle, envió condolencias a la familia del legislador.

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