Cine en las alturas: Utopia Tlallipan presentará Soy Frankelda y El viaje de Teo gratis

Las funciones se realizan en dos horarios fijos: 11:30 am y 5:30 pm, según el día. (Las funciones se realizan en dos horarios fijos: 11:30 am y 5:30 pm, según el día.)

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El Jardín Flotante Tlallipan, la primera Utopía elevada de la Ciudad de México, presenta un ciclo de cine gratuito que se extenderá desde este viernes 4 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2026. La programación incluye Soy Frankelda y El viaje de Teo, dos de los títulos más reconocidos del cine mexicano reciente.

Las funciones se realizan en dos horarios fijos: 11:30 am y 5:30 pm, según el día. El recinto se ubica sobre San Antonio Abad, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, y el acceso no tiene costo.

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Cultura comunitaria CDMX/Facebook

Programación completa del ciclo

El recinto se ubica sobre San Antonio Abad, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, y el acceso no tiene costo. @SOBSECDMX

4 de septiembre , 11:30 am: Gerry Adams: Un hombre de BallyMurphy

4 de septiembre , 5:30 pm: Autos, mota y rocanrol

5 de septiembre , 5:30 pm: Gerry Adams: Un hombre de BallyMurphy

8 de septiembre , 11:30 am: Notas de una vida

8 de septiembre , 5:30 pm: O último azul

10 de septiembre , 11:30 am: Mujeres del alba

10 de septiembre , 5:30 pm: Llamarse Olimpia

11 de septiembre , 11:30 am: El viaje de Teo

12 de septiembre , 5:30 pm: Vainilla

13 de septiembre , 11:30 am: Programa de cortometrajes de animación

19 de septiembre , 1:30 pm: Notas de una vida

25 de septiembre , 11:30 am: El viaje de Teo

29 de septiembre , 3:30 pm: Soy Frankelda

6 de octubre , 11:30 am: Brigada 2045

7 de octubre , 11:30 am: Niñxs

8 de octubre , 11:30 am: Sex Panchitos

9 de octubre , 11:30 am: En camino a Leo

10 de octubre , 11:30 am: Boca Vieja

11 de octubre , 11:30 am: Eran brujas

13 de octubre , 11:30 am: Eran brujas

16 de octubre, 11:30 am: Impostor(es)

Soy Frankelda, la precuela que hizo historia en stop motion

La cinta funciona como precuela de la serie Los sustos ocultos de Frankelda y sigue a Francisca Imelda, una joven escritora del México del siglo XIX cuyos relatos oscuros son ignorados por su entorno. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Soy Frankelda es la primera película mexicana realizada íntegramente con la técnica de animación stop motion. Dirigida por Arturo y Roy Ambriz en su debut como directores, se estrenó en salas comerciales el 23 de octubre de 2025 y contó con la participación de Guillermo del Toro.

La cinta funciona como precuela de la serie Los sustos ocultos de Frankelda y sigue a Francisca Imelda, una joven escritora del México del siglo XIX cuyos relatos oscuros son ignorados por su entorno. Ante el rechazo, adopta el seudónimo de “Frankelda” y continúa escribiendo.

La producción se inspira en la figura de Mary Shelley, autora de Frankenstein, quien también enfrentó obstáculos para publicar su obra en un contexto dominado por el machismo. El proyecto marcó además la última participación en doblaje de la cantante de ópera Lourdes Ambriz, quien murió dos meses antes del estreno.

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El elenco de voces principales lo integran Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr. y Luis Leonardo Suárez. La trama profundiza en el vínculo entre Francisca y el príncipe Herneval, quien la ayuda a separar su alma de su cuerpo físico y la traslada al Topus Terrentus, el mundo del que brotan las pesadillas de la humanidad.

El viaje de Teo, un drama sobre la frontera con Damián Alcázar

El viaje de Teo es un drama mexicano de 2007 dirigido por Walter Doehner, protagonizado por Damián Alcázar. La historia sigue a Teo, un niño oaxaqueño de nueve años que no conocía a su padre hasta que este regresa para llevárselo a cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

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Durante el cruce, ayudados por un pollero, padre e hijo son atacados por una banda que intenta robarlos. Teo queda separado y solo en el desierto, hasta que es rescatado por Chuy, otro niño migrante de 12 años que lo guía de regreso a Nogales.

La cinta retrata la espera de Teo en la garita fronteriza mientras observa el paso diario de personas deportadas, y la amistad que se forja entre ambos menores en medio de la travesía migratoria.

Qué es y cómo nació la Utopía flotante Tlallipan

El nombre Tlallipan significa “tierra alzada” en náhuatl. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró el jardín flotante el 7 de junio de 2026, en el marco de las obras de infraestructura previas al inicio de la Copa Mundial de Fútbol.

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“Habitualmente los segundos pisos se construyen para el transporte público o privado. Este es el segundo piso para el peatón”, afirmó Brugada durante la ceremonia inaugural.

El parque elevado tiene una extensión de 1.8 kilómetros y recupera 15,400 metros cuadrados de espacio público, desde la estación Pino Suárez hasta Chabacano, con paso por San Antonio Abad. La obra tuvo un costo aproximado de 2,000 millones de pesos y participaron más de 3 mil trabajadores en doble turno.

El corredor está dividido en siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas del Valle de México: el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo, el cacomixtle, el mirlo y la rana de Tláloc. El recorrido incluye 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos y dos escaleras monumentales de acceso.

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Servicios gratuitos más allá del cine

La Utopía Tlallipan integra un sistema de cuidados a cielo abierto con comedores populares, lavanderías públicas gratuitas y áreas de cuidado infantil con elevadores accesibles. El Centro Libre y Siempre Vivas ofrece atención a mujeres en situación de violencia.

El espacio cuenta también con el Cuenco de las Emociones, un módulo de salud mental que brinda orientación psicológica grupal y consejería breve de forma gratuita, además de un módulo de prevención de adicciones y consultorios de bienestar animal.

Entre las atracciones más visitadas están la Sala de Infancias, que recibe hasta 120 menores al día, y la Casa de Día para Adultos Mayores, con gimnasia cerebral y talleres de memoria para entre 100 y 150 personas diarias. El programa “Del Campo a la Ciudad de México” vende diariamente hasta tres toneladas de frutas y verduras a bajo costo.

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Según datos del Gobierno capitalino difundidos el 30 de agosto de 2026, el Jardín Flotante Tlallipan alcanzó medio millón de visitantes desde su apertura. El coordinador de la Utopía, Rodrigo Cervantes, señaló que la pantalla de cine es una de las actividades más exitosas del recinto, junto con las áreas de brincolines.

El parque opera todos los días de 5:00 am a 12:00 am y ofrece hasta cuatro proyecciones artísticas diarias en su pantalla al aire libre, además de talleres de pintura, cartonería y maquillaje a cargo de personal de la Secretaría de Cultura.

Cómo llegar a la Utopía Tlallipan

La opción más directa es bajar en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro. Desde ahí, el ingreso al parque se realiza mediante una de las dos escaleras monumentales instaladas sobre Calzada de Tlalpan @SOBSECDMX

El acceso principal al Jardín Flotante Tlallipan se ubica sobre San Antonio Abad, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06820. El corredor elevado corre entre las estaciones del Metro Pino Suárez y Chabacano, con paso intermedio por la estación San Antonio Abad.

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La opción más directa es bajar en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro. Desde ahí, el ingreso al parque se realiza mediante una de las dos escaleras monumentales instaladas sobre Calzada de Tlalpan, a pocos metros de la salida del Metro.

Quienes lleguen desde el norte pueden descender en la estación Pino Suárez (Líneas 1 y 2) y caminar hasta la escalera de acceso ubicada sobre la calzada. Desde el sur, la estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9) ofrece otro punto de entrada al corredor elevado.

El recinto opera todos los días de 5:00 am a 12:00 am, con acceso peatonal gratuito en cualquiera de sus puntos de entrada a lo largo de los 1.8 kilómetros del parque.

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