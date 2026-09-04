Decomisaron casi 17 toneladas de metanfetamina en Sinaloa equivalente a 347 millones de dólares

El objetivo es afectar a las organizaciones criminales desde su capacidad de producir droga, cortar sus cadenas de suministro y afectar directamente sus finanzas, señalaron las autoridades federales Foto: FGR

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Las fuerzas federales decomisaron casi 17 toneladas de metanfetamina y desmantelaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa entre el 2 y el 3 de septiembre, en una operación que incluyó el segundo complejo de producción más grande localizado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch, y que buscó reducir la capacidad operativa, logística y financiera de las organizaciones criminales dedicadas a las drogas sintéticas.

El dato de mayor volumen se concentró en un solo punto: un complejo de 5,700 m² ubicado cerca de Corralejo, donde las autoridades aseguraron 16,350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción. En ese sitio también decomisaron 4,350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de 5,700 kilogramos de materiales sólidos empleados en la elaboración de droga.

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El Gabinete de Seguridad calculó que solo la desarticulación de ese complejo causó una afectación económica cercana a USD 347 millones para las estructuras criminales. La estimación oficial vinculó ese monto con la reducción de su capacidad para producir, mover y financiar narcóticos sintéticos.

La operación fue encabezada por Semar en coordinación con la FGR y la SSPC, en acciones desarrolladas en las inmediaciones de Corralejo y Corral Viejo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que se trató de uno de los golpes más grandes contra la producción de drogas sintéticas en la actual administración.

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Las autoridades señalaron que la cooperación internacional, con pleno respeto a nuestra soberanía, seguirá traduciéndose en acciones concretas contra quienes producen y trafican drogas Foto: FGR

El mayor aseguramiento se concentró en un complejo clandestino cerca de Corralejo

La acción principal ocurrió el 3 de septiembre. Ahí fue localizado el laboratorio de mayor tamaño del operativo, con una superficie de 5,700 metros cuadrados, identificado además como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en lo que va del actual gobierno federal.

García Harfuch indicó que el resultado derivó del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval. También señaló que ese esfuerzo fue fortalecido por el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

La respuesta directa sobre el alcance del operativo quedó en las cifras: fueron tres laboratorios inhabilitados, casi 17 toneladas de aparente metanfetamina retiradas y una afectación multimillonaria a las finanzas criminales. No se informó de personas detenidas durante estas acciones.

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Fue desmantelado un complejo clandestino de 5,700 m², el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Foto: FGR

Además del complejo principal, el 2 de septiembre las autoridades realizaron una primera intervención adicional también en Corralejo. En ese sitio localizaron un laboratorio de unos 800 metros cuadrados y aseguraron 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, así como 450 litros y 165 kilogramos de precursores y otras sustancias.

Corral Viejo concentró la tercera intervención del operativo federal

La otra acción del 2 de septiembre se desarrolló en Corral Viejo, donde las fuerzas federales desmantelaron una instalación de aproximadamente 450 metros cuadrados. En ese punto decomisaron 160 kilogramos de aparente metanfetamina, 200 litros de químicos esenciales y 1,750 kilogramos de sustancias de uso dual, además de equipo utilizado para la producción.

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Con esos tres puntos intervenidos, el volumen total asegurado quedó apenas por debajo de las 17 toneladas. El grueso del decomiso provino del laboratorio principal, mientras que los otros dos sitios mostraron una red de producción con insumos, droga terminada, producto en proceso y equipo especializado.

El Gabinete de Seguridad agregó que, con cinco laboratorios inhabilitados por la Marina en las últimas semanas, se retiraron de circulación alrededor de 18.2 toneladas de metanfetamina. A esa cifra se sumaron 10 toneladas y 6,845 litros de precursores químicos.

Omar García Harfuch indicó que las autoridades federales han asegurado más de 30 mil armas de fuego en México desde octubre de 2024 hasta julio de 2026. Crédito: Especial

Las estimaciones oficiales señalaron que esas cinco acciones representaron una afectación económica y financiera superior a USD 400 millones para las estructuras delictivas vinculadas con la producción de drogas sintéticas. La lógica expuesta por el gobierno fue atacar a las organizaciones desde su capacidad de manufactura, cortar cadenas de suministro y golpear de manera directa sus ingresos.

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Los aseguramientos quedaron bajo control ministerial para las investigaciones

Los laboratorios y todos los materiales decomisados fueron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes. Después quedaron inhabilitados con intervención de la autoridad ministerial competente.

El gobierno federal enmarcó el operativo dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. También sostuvo que la cooperación internacional, bajo el criterio de respeto a la soberanía mexicana, siguió traduciéndose en acciones concretas contra quienes producían y traficaban drogas.

Otro elemento de contexto dentro del propio reporte oficial fue la comparación con hallazgos previos. El complejo de 5,700 metros cuadrados quedó identificado como el segundo más grande detectado durante esta administración, mientras que el mayor había sido localizado y destruido antes por el Ejército Mexicano.

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La magnitud del aseguramiento mostró un patrón de producción industrial en zonas de Sinaloa con presencia simultánea de droga terminada, sustancias en cocimiento, precursores, materiales sólidos y equipo. Ese conjunto permitió a las autoridades sostener que el golpe no se limitó al decomiso del narcótico, sino que alcanzó la infraestructura misma de fabricación.

Las fuerzas federales desmantelaron tres laboratorios en Sinaloa y aseguraron casi 17 toneladas de aparente metanfetamina entre el 2 y el 3 de septiembre.

El mayor complejo, de 5,700 metros cuadrados en Corralejo, concentró 16,350 kilogramos de droga y una afectación estimada de USD 347 millones.

Con cinco laboratorios inhabilitados en las últimas semanas, la Marina retiró de circulación 18.2 toneladas de metanfetamina y el daño económico rebasó USD 400 millones.