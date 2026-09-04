Sujeto celebra su cumpleaños de manera extrema al subir con amigos vestidos de dinosaurios al Pico Cuauhtémoc, Nuevo León

Dinosaurios, un tiranosaurio y una vaca aparecieron bailando en uno de los puntos más exigentes para los amantes del senderismo en Nuevo León.

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Hay quienes celebran su cumpleaños con una comida, una fiesta o una reunión entre amigos, pero un usuario de redes sociales decidió llevar el festejo a otro nivel: subió hasta la cima del Pico Cuauhtémoc, en Nuevo León, y organizó un baile de botargas en plena montaña.

Las imágenes rápidamente comenzaron a llamar la atención en redes sociales debido a lo poco habitual de la escena. En medio de un paisaje montañoso, varias botargas aparecieron moviéndose al ritmo de la música para celebrar el cumpleaños del protagonista.

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En el video pueden observarse al menos cuatro personajes disfrazados, entre ellos figuras de dinosaurios, un tiranosaurio y una vaca, quienes protagonizaron el peculiar festejo desde lo alto de la montaña.

La escena llamó todavía más la atención por el lugar elegido para realizar la celebración. El Pico Cuauhtémoc forma parte de la zona montañosa de Nuevo León y se encuentra asociado a rutas de senderismo cercanas a San Pedro Garza García. Algunas referencias ubican su punto más elevado alrededor de los 2 mil 60 metros sobre el nivel del mar.

Dinosaurios, un tiranosaurio y una vaca aparecieron bailando en uno de los puntos más exigentes para los amantes del senderismo en Nuevo León.

Pero llegar hasta ese punto no es precisamente un paseo sencillo. Una de las rutas registradas hacia el Pico Cuauhtémoc contempla cerca de 9.67 kilómetros y aproximadamente mil 280 metros de desnivel positivo, con una altitud máxima cercana a los 2 mil 66 metros. La ruta está catalogada como exigente y presenta zonas donde se recomienda prestar especial atención.

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Incluso existen recorridos que combinan el Pico Cuauhtémoc con otros puntos de la sierra y que son clasificados como muy difíciles, con importantes desniveles acumulados.

Por esa razón, la aparición de varias botargas bailando en la cima generó todavía más sorpresa entre quienes encontraron la publicación.

Los usuarios no tardaron en convertir las imágenes en material para bromear sobre el peligro de que los personajes inflables estuvieran realizando su peculiar coreografía en semejante escenario.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue: “un paso en falso & se volvían a extinguir”, haciendo referencia a los dinosaurios que aparecen en la grabación.

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Otro usuario escribió: “una vez mas ganándole a la IA”, mientras que alguien más consideró que el resultado había superado cualquier expectativa: “creyeron que les quedo chido pero realmente les quedo legendario”.

La presencia de las botargas también llevó a algunos usuarios a imaginar situaciones todavía más particulares. Entre las respuestas apareció: “Mi novio trepa cerros y tiene botargas inflables, puede ser su amiguito?”

El vértigo tampoco estuvo ausente de la conversación. Un usuario confesó: “exactamente se me viene a la mente que si se resbalan pasan al otro lado del más allá”, mientras que otro comentó: “me dió vértigo,por los que están grabando a los dinosaurios”.

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Un grupo de botargas protagonizó un peculiar baile en la cima del Pico Cuauhtémoc y las imágenes causaron sensación en redes.

Aunque la escena fue tomada con humor por la mayoría de los internautas, el escenario donde se realizó el festejo explica parte de la impresión que causaron las imágenes. Algunas rutas hacia el Pico Cuauhtémoc incluyen tramos rocosos y sectores con exposición, además de desniveles importantes, por lo que el ascenso requiere preparación y atención.

El recorrido también ofrece una recompensa para quienes consiguen alcanzar la parte más alta: desde la cima se pueden obtener vistas panorámicas de Monterrey y de la zona poniente, de acuerdo con descripciones de rutas realizadas por senderistas.

Así, lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó convirtiéndose en una escena peculiar para las redes sociales: cuatro botargas en lo alto de una montaña, rodeadas por el paisaje de Nuevo León y celebrando de una manera que difícilmente pasa desapercibida.

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La publicación consiguió precisamente eso: transformar un cumpleaños particular en un momento viral, con dinosaurios bailando en la cima y usuarios preguntándose cómo fue posible llevar semejante festejo hasta uno de los puntos más altos de la zona.