Funcionarios y políticos de Morena y de la oposición lamentan muerte de diputado morenista Zenyazen Escobar en Veracruz

Ricardo Monreal lamentó la muerte del diputado morenista de Veracruz (X: @RicardoMonrealA)

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó la muerte del diputado Zenyazen Roberto Escobar en Veracruz, reportada la tarde de este viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional.

A pocas horas del hallazgo del cuerpo sin vida del morenista, Monreal publicó un mensaje a través de sus redes sociales expresando su pésame y destacando su trayectoria dentro del movimiento guinda. Señaló que la muerte de Escobar García representa una pérdida para sus compañeros en el Congreso y para la población del distrito que representaba.

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“Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz”, expresó en su pronunciamiento.

Un mensaje en redes sociales de Ricardo Monreal expresa sus condolencias por la muerte del diputado federal por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. (@RicardoMonrealA)

Monreal destaca el paso de Zenyazen Escobar por el servicio público

Ricardo Monreal destacó la trayectoria de Escobar dentro del partido Morena y envió un mensaje de pésame a sus familiares, personas cercanas y equipo de trabajo. Recordó que Zenyazen Escobar desarrolló parte de su carrera en el ámbito educativo antes de ocupar cargos en la administración pública estatal.

Señaló que el diputado fue docente y después encabezó la Secretaría de Educación de Veracruz. Más tarde llegó a la Cámara de Diputados como representante federal por esa entidad. “Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal, y más recientemente como legislador federal”, indicó en su mensaje.

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El representante del grupo parlamentario sostuvo que el legislador representaba “con convicción” a la población de su distrito desde su curul en San Lázaro.

El diputado de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar, empujó a un compañero durante una tensa sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. (Especial)

Zenyazen Escobar protagoniza pelea en la Cámara de Diputados

El 28 de mayo, Zenyazen Escobar protagonizó un conato de pelea con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el legislador del PRI lanzó insultos contra el morenista, quien se quitó el sombrero y adoptó una postura de confrontación.

El intercambio escaló a empujones entre ambos diputados, mientras otros legisladores intervenían para separarlos en el pleno de San Lázaro. Desde la tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó a los diputados a conducirse “a la altura de su responsabilidad política y pública” y pidió respeto al recinto legislativo.

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Después del altercado, la diputada priista Ana Isabel González solicitó que Escobar se sometiera a una prueba antidoping. Integrantes del PRI y PAN también plantearon esa petición ante sospechas de que su conducta estuviera relacionada con alcohol o sustancias.