México

Funcionarios y políticos de Morena y de la oposición lamentan muerte de diputado morenista Zenyazen Escobar en Veracruz

El cuerpo sin vida fue localizado la tarde del viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional

Ricardo Monreal lamentó la muerte del diputado morenista de Veracruz
Ricardo Monreal lamentó la muerte del diputado morenista de Veracruz (X: @RicardoMonrealA)
Guardar

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó la muerte del diputado Zenyazen Roberto Escobar en Veracruz, reportada la tarde de este viernes 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional.

A pocas horas del hallazgo del cuerpo sin vida del morenista, Monreal publicó un mensaje a través de sus redes sociales expresando su pésame y destacando su trayectoria dentro del movimiento guinda. Señaló que la muerte de Escobar García representa una pérdida para sus compañeros en el Congreso y para la población del distrito que representaba.

PUBLICIDAD

“Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz”, expresó en su pronunciamiento.

Publicación de red social con texto de pésame y una fotografía de dos hombres trajeados de pie en el recinto de la Cámara de Diputados
Un mensaje en redes sociales de Ricardo Monreal expresa sus condolencias por la muerte del diputado federal por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. (@RicardoMonrealA)

Monreal destaca el paso de Zenyazen Escobar por el servicio público

Ricardo Monreal destacó la trayectoria de Escobar dentro del partido Morena y envió un mensaje de pésame a sus familiares, personas cercanas y equipo de trabajo. Recordó que Zenyazen Escobar desarrolló parte de su carrera en el ámbito educativo antes de ocupar cargos en la administración pública estatal.

Señaló que el diputado fue docente y después encabezó la Secretaría de Educación de Veracruz. Más tarde llegó a la Cámara de Diputados como representante federal por esa entidad. “Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal, y más recientemente como legislador federal”, indicó en su mensaje.

PUBLICIDAD

El representante del grupo parlamentario sostuvo que el legislador representaba “con convicción” a la población de su distrito desde su curul en San Lázaro.

Primer plano de Zenyazen Escobar, diputado con barba y camisa blanca, mirando con seriedad. Otras personas, incluyendo una mujer con diadema rosa, están difusas alrededor
El diputado de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar, empujó a un compañero durante una tensa sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. (Especial)

Zenyazen Escobar protagoniza pelea en la Cámara de Diputados

El 28 de mayo, Zenyazen Escobar protagonizó un conato de pelea con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el legislador del PRI lanzó insultos contra el morenista, quien se quitó el sombrero y adoptó una postura de confrontación.

El intercambio escaló a empujones entre ambos diputados, mientras otros legisladores intervenían para separarlos en el pleno de San Lázaro. Desde la tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó a los diputados a conducirse “a la altura de su responsabilidad política y pública” y pidió respeto al recinto legislativo.

Después del altercado, la diputada priista Ana Isabel González solicitó que Escobar se sometiera a una prueba antidoping. Integrantes del PRI y PAN también plantearon esa petición ante sospechas de que su conducta estuviera relacionada con alcohol o sustancias.

Temas Relacionados

MorenaVeracruzCámara de DiputadosRicardo MonrealPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De las lesiones al sueño olímpico: Lorenzo Zaragoza quiere hacer historia en la gimnasia artística de Dakar 2026

El campeón panamericano junior en anillos vivirá en Senegal una nueva oportunidad para demostrar el talento que lo ha llevado a destacar desde temprana edad

De las lesiones al sueño olímpico: Lorenzo Zaragoza quiere hacer historia en la gimnasia artística de Dakar 2026

Clima en Tijuana: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Tijuana: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El SAT puede embargar tu casa, tu carro y tus cuentas: así funciona el procedimiento que pocos conocen

Tras la notificación de un adeudo firme, el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagar o garantizar; si no lo hace, procede el cobro forzoso previsto en el CFF, sin orden judicial previa

El SAT puede embargar tu casa, tu carro y tus cuentas: así funciona el procedimiento que pocos conocen

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre? L2 del STC sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre? L2 del STC sin servicio

Marina, SSP y FGE capturan a seis presuntos integrantes de “Los Millonarios” en Puebla

Un operativo conjunto de Marina, SSP y FGE permitió detener a seis hombres en San Pablo Xochimehuacan; las autoridades los vinculan con una célula de “Los Millonarios”

Marina, SSP y FGE capturan a seis presuntos integrantes de “Los Millonarios” en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

La explosión de una embarcación en Boca del Río que involucró al diputado Zenyazen Escobar meses antes de morir

La explosión de una embarcación en Boca del Río que involucró al diputado Zenyazen Escobar meses antes de morir

Decomisaron casi 17 toneladas de metanfetamina en Sinaloa equivalente a 347 millones de dólares

Marina, SSP y FGE capturan a seis presuntos integrantes de “Los Millonarios” en Puebla

SSC evita que joven se lance de un puente en Cuauhtémoc: presentó crisis de ansiedad

México va por la esposa de García Luna: pide a EEUU detener a mujer con fines de extradición

ENTRETENIMIENTO

El día que Lucía Méndez cantó “El Canal de las Estrellas” y definió la estética de Televisa a finales de los 80

El día que Lucía Méndez cantó “El Canal de las Estrellas” y definió la estética de Televisa a finales de los 80

Cine en las alturas: Utopia Tlallipan presentará Soy Frankelda y El viaje de Teo gratis

¿Cuánto valen las criptomonedas en pesos mexicanos? El detrás de la hipótesis del multihomicidio al tecladista de Camilo Séptimo

“Hasta que se nos hizo”, Lucero y Mijares de nuevo juntos para concierto gratuito de Grito de Independencia: ¿Dónde se presentarán?

Redes acusan que Ángela Aguilar habría comprado su triunfo en Premios Juventud 2026 y sospechan de bots a su favor

DEPORTES

Muere a los 15 años futbolista promesa del Piratas de Veracruz durante un entrenamiento

Muere a los 15 años futbolista promesa del Piratas de Veracruz durante un entrenamiento

Qué piensa Julio César Chávez sobre Canelo Álvarez y una posible pelea en el Estadio Azteca

De las lesiones al sueño olímpico: Lorenzo Zaragoza quiere hacer historia en la gimnasia artística de Dakar 2026

¿Vas a RAW o SmackDown en CDMX? Está es la cartelera, horarios, transporte y recomendaciones para los fans de WWE

¿Quieres ir al partido Cruz Azul vs Santos GRATIS? Así puedes obtener un pase doble para apoyar a la Máquina en la Jornada 7