México

Gobierno de Veracruz ‘echa la bolita’ a la FGR para que investigue muerte de diputado Zenyazen Escobar: “No fue un atentado ni un ataque”

El cuerpo sin vida del diputado de Morena fue hallado con un disparo en la cabeza, al interior de un auto

Primer plano de Zenyazen Escobar, diputado con barba y camisa blanca, mirando con seriedad. Otras personas, incluyendo una mujer con diadema rosa, están difusas alrededor
El diputado de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar, empujó a un compañero durante una tensa sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. (Especial)
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El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso del fallecimiento del diputado de Morena, Zenyazen Escobar, para investigar si fue un asalto o un ataque directo el motivo de su muerte.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal sostuvo que las primeras observaciones en el sitio no permiten clasificar el hecho como un atentado todavía: “En este momento nos notifican que como tal no es un atentado, un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego”, subrayó Ricardo Ahued.

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Señaló que el vehículo en donde fue hallado el legislador la mañana de este viernes 4 de septiembre, estaba estacionado a un costado de la carretera y no presentaba señales de una agresión mayor. “No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue interno”, explicó sin dar mayores detalles para esperar a lo que digan las investigaciones una vez que se realicen.

FGR atraerá el caso del fallecimiento de diputado de Morena

Ahued Bardahuil indicó que el cuerpo de Zenyazen Escobar fue localizado este viernes 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, perteneciente al municipio de Puente Nacional, cerca de Xalapa, Veracruz. Aseguró que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) fue la primera en llevar el caso, debido a que se encontró dentro de la localidad veracruzana, sin embargo, informó que será la FGR la que atraerá el caso para llegar a las últimas investigaciones sobre esta muerte.

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Ahued Bardahuil señaló que las autoridades estatales y federales deberán agotar todas las líneas de investigación antes de definir qué ocurrió con el legislador morenista. Evitó adelantar una hipótesis sobre los hechos. Dijo que no contaba con elementos para establecer si se trató de un robo, una agresión dirigida o algún otro motivo.

“Se tiene que investigar tanto con la Fiscalía del Estado y hoy también lo retoma la Fiscalía General de la República para que se aclaren los hechos y tener información precisa”, declaró. El secretario de Gobierno insistió en que el caso apenas se encontraba en una etapa inicial. Por ello, pidió esperar los resultados de las diligencias antes de difundir versiones que pudieran interferir con el esclarecimiento del fallecimiento.

¿Quién era Zenyazen Escobar, diputado asesinado en Veracruz?

Zenyazen Roberto Escobar García era diputado federal de Morena por el distrito 16 de Córdoba, Veracruz. Antes de llegar a la Cámara de Diputados, ocupó la titularidad de la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2018 y 2021, durante la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez.

El legislador era originario de Río Blanco y contaba con estudios de maestría en Ciencias de la Educación. Su carrera política estuvo vinculada al sector magisterial y después a la administración pública estatal, antes de asumir una curul como representante federal por Veracruz.

En mayo, Escobar protagonizó un conato de pelea con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla durante una sesión extraordinaria en San Lázaro. El intercambio incluyó insultos, empujones y la intervención de otros legisladores para evitar que la confrontación avanzara.

Tras ese episodio, diputados del PRI y PAN solicitaron que se practicara una prueba antidoping al legislador morenista, ante señalamientos de una posible ingesta de alcohol o sustancias. No se reportó un resultado oficial sobre esa petición.

Ricardo Ahued Bardahuil expresó sus condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de Zenyazen Escobar. Reiteró que la Fiscalía General del Estado y la FGR deberán establecer qué ocurrió en Puente Nacional y dar a conocer los resultados de la investigación.

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