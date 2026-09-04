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Piratas de Veracruz lamenta muerte de joven futbolista pero se deslinda: “se encontraba como invitado”

El club emitió un comunicado donde evitó responsabilizarse de lo sucedido

Gael sintió un fuerte malestar durante la sesión con el equipo veracruzano (Facebook)
Gael sintió un fuerte malestar durante la sesión con el equipo veracruzano (Facebook)
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La muerte de Gael Uscanga Carranza, joven futbolista que se encontraba realizando actividades con Piratas FC, generó consternación en el futbol veracruzano.

Tras darse a conocer el fallecimiento durante una sesión de entrenamiento, el club emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido, aunque también hizo una precisión sobre el vínculo del jugador con la institución: “se encontraba como invitado” del Plan Piloto de Fuerzas Básicas.

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(redes sociales)
(redes sociales)

Piratas lamenta el deceso pero evita responsabilidad de lo sucedido

A través de el comunicado fechado este 4 de septiembre de 2026, Piratas FC confirmó el fallecimiento de Gael Uscanga Carranza y detalló la manera en la que se desarrollaron los acontecimientos antes de que el joven fuera trasladado a la Cruz Roja de Veracruz.

De acuerdo con la institución, el futbolista se encontraba como invitado del Plan Piloto de Fuerzas Básicas y tenía programada una sesión de entrenamiento una vez que terminara la práctica correspondiente al Primer Equipo Profesional.

Fue previo al comienzo de dicha actividad, durante el calentamiento, cuando manifestó un malestar general.

El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que se llevado de emergencia.
El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que ser llevado de emergencia. (Facebook)

El área médica del club activó entonces el protocolo correspondiente, revisó al joven y se comunicó tanto con los servicios de emergencia como con su madre. La familiar llegó pocos minutos después y solicitó el apoyo del cuerpo médico para realizar el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz.

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Sin embargo, el comunicado de Piratas FC señala que fue precisamente en ese lugar donde se confirmó el fallecimiento de Gael Uscanga.

La precisión sobre su condición como “invitado” resulta relevante porque, aunque distintos reportes periodísticos identificaron al joven como integrante de las fuerzas básicas de Piratas, la institución decidió establecer de manera puntual cuál era su vínculo con el proyecto juvenil.

En las primeras horas posteriores al hecho también circularon versiones sobre las circunstancias que pudieron haber provocado el malestar del adolescente.

En redes, muchos usuarios mostraron su indignación luego de la postura que tomó el club.

No obstante, hasta ahora no existe una causa oficial de muerte públicamente confirmada, por lo que cualquier versión sobre un padecimiento específico debe tomarse con cautela mientras avanzan las diligencias correspondientes.

El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que se llevado de emergencia.
En el lugar de los hechos habría estado su madre . (Facebook)

Piratas FC concluyó su posicionamiento expresando su solidaridad con la familia Uscanga Carranza y aseguró que la institución le está brindando apoyo incondicional y permanente durante este momento.

Liga BBVA Expansión MX también se pronuncia por el fallecimiento

La Liga BBVA Expansión MX también emitió un comunicado para lamentar profundamente el fallecimiento de Gael Uscanga Carranza, a quien identificó como un joven perteneciente al plan piloto del Club Piratas FC.

El organismo informó que se mantiene en comunicación directa y constante con la institución veracruzana para revisar el caso, en medio de la conmoción provocada por la muerte del futbolista.

La liga emitió un comunicado. (redes sociales)
La liga emitió un comunicado. (redes sociales)

Como muestra de respeto, la Liga BBVA Expansión MX anunció además que se guardará un minuto de silencio durante los partidos restantes de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026, en memoria del joven.

El pronunciamiento de la liga se suma al del propio Piratas FC y coloca el fallecimiento dentro del contexto del proyecto con el que el conjunto veracruzano participa en el futbol profesional.

Piratas disputa actualmente su primera temporada dentro de la Liga BBVA Expansión MX, mientras desarrolla paralelamente su estructura de formación de jóvenes futbolistas.

El club no ha dado ninguna declaración al momento.
El club se pronunció al respecto. (IG Piratas FC)

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las causas exactas del fallecimiento.

Reportes desde Veracruz señalan que elementos de seguridad y personal ministerial acudieron a las instalaciones de la Cruz Roja después de conocerse el deceso, como parte de las diligencias correspondientes.

La tragedia ha provocado muestras de solidaridad hacia los familiares y seres queridos de Gael Uscanga Carranza, mientras permanece pendiente conocer información oficial que permita esclarecer completamente lo sucedido.

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