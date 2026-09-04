Los dos campeonatos mundiales de toda su historia con lo que se queda Julio César Chávez

Los triunfos y los múltiples campeonatos marcaron la trayectoria de Julio César Chávez, pero solo dos títulos adquirieron para él un significado especial y los recuerda como sus favoritos (Getty Images)

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Los triunfos y los múltiples campeonatos marcaron la trayectoria de Julio César Chávez, pero solo dos títulos adquirieron para él un significado especial y los recuerda como sus favoritos.

Durante una conversación con Infobae México y a pocos días del lanzamiento de su serie “Chávez vs Chávez”, Julio César Chávez reveló que su enfrentamiento inicial por el campeonato mundial frente a Azabache Martínez y la pelea de unificación con Meldrick Taylor destacan como los dos combates más memorables de sus más de dos décadas en el boxeo profesional.

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“Todos tienen su merito, pero me voy a quedar con dos. El primeros porque era mi sueño ser campeón del mundo con ”Azabache" Martínez, y la unificación de mi campeonato superligero porque fue una pelea épica, una pelea de película me entiendes, entonces ganar en los últimos segundos, eso fue algo maravilloso"

Un hombre, identificado como Julio César Chávez por el título en pantalla, aparece sentado en un sillón gris. Viste una camisa negra de manga larga y pantalones grises, llevando un collar dorado y un reloj. El fondo es una imagen digital de un paisaje invernal con montañas y nieve. Este segmento corresponde a una entrevista para el documental VIX ORIGINAL titulado 'Chávez vs Chávez'.

Julio César Chávez vs Azabache: el primer campeonato mundial

Julio César Chávez conquistó su primer título mundial el 13 de septiembre de 1984, cuando derrotó a Mario “Azabache” Martínez por nocaut técnico al término del octavo asalto en Los Ángeles, California.

El combate definió al nuevo campeón vacante de peso súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y abrió la etapa de Chávez como monarca mundial.

Martínez logró incomodar a Chávez con ganchos y combinaciones rápidas en algunos momentos del enfrentamiento. Sin embargo, el mexicano respondió con una presión sostenida y golpes dirigidos al cuerpo y al rostro de su rival. Esa estrategia erosionó la resistencia de “Azabache”, que llegó al cierre del octavo episodio con visibles daños en el rostro.

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La pelea se disputó en Los Ángeles el 13 de septiembre de 1984 por el cinturón vacante súper pluma del CMB. El réferi detuvo la contienda al terminar el octavo round, tras el castigo acumulado que recibió Martínez.

Chávez vs Taylor: la batalla más épica de Julio César

Chávez venció a Meldrick Taylor por nocaut técnico a los 2:58 del duodécimo y último asalto, el 17 de marzo de 1990. El desenlace llegó en una pelea de unificación mundial de peso superligero que se celebró en Las Vegas, Nevada.

El combate puso frente a frente los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que pertenecía a Chávez, y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en poder de Taylor.

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La victoria de Julio César Chávez sobre Meldrick Taylor ocurrió en el Las Vegas Hilton y terminó por nocaut técnico cuando faltaban dos segundos para concluir el último round.

Taylor impuso su velocidad y un alto volumen de golpes durante gran parte de la pelea. Ese desempeño le permitió dominar la contienda en las tarjetas de los jueces. Por su parte, Chávez mantuvo una presión constante a lo largo del enfrentamiento. En los asaltos finales, el mexicano conectó golpes de poder que causaron un daño considerable a su adversario que le permitieron ganar de manera agónica.

El histórico pugilista recordó su combate contra Greg Haugen y la preocupación que tuvo antes de aceptar la propuesta de Don King. (Ilustración: Jesús Aviles)

Trayectoria de Chávez: una carrera de gloria y sufrimiento

La carrera de Julio César Chávez reunió resultados deportivos que todavía no han sido igualados. l boxeador disputó 37 peleas de campeonato mundial y realizó 27 defensas exitosas, una marca que ningún otro peleador ha alcanzado.

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El registro profesional que dejó fue de 107 victorias, seis derrotas y dos empates. De sus triunfos, 87 llegaron antes del límite por la vía del nocaut.

Esta fotografía, distribuida por ViX, muestra a Julio César Chávez en una escena de la serie documental "Chávez vs. Chávez" (ViX via AP)

El recorrido de Julio César Chávez combinó una trayectoria de campeón mundial con un período posterior marcado por las adicciones. El respaldo de su familia, en especial de su madre, aparece como un elemento central en el camino que lo llevó a la élite deportiva y en su recuperación fuera del cuadrilátero.