Rubén Omar Romano dice adiós a la enfermedad, el ex técnico de Cruz Azul celebra el final de su tratamiento

El exDT de Cruz Azul venció al cáncer de próstata a sus 68 años de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rubén Omar Romano, conocido en el Futbol Mexicano por dirigir a varios clubes como Tecos UAG, Morelia, Club Pachuca, Cruz Azul y Club Santos Laguna, hoy vivió una conmovedora celebración tras 35 días de tratamiento oncológico.

Paola Velasco, pareja de Rubén Omar Romano, subió en su cuenta oficial de Instagram el momento cuando el ex director técnico argentino toca la campana, después de 35 días de un difícil proceso médico contra el cáncer de próstata.

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“El sonido de esta campana representa mucho más que el final de un tratamiento, representa 35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe, 35 días tomados de la mano”, escribió la afamada conductora de televisión.

“Hoy la tocamos con el corazón lleno de gratitud, porque Dios nos sostuvo cuando tuvo miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos, hoy no celebramos solo el final de un tratamiento, celebramos la vida, la fuerza y la fuerza de un guerrero, Rubén Omar Romano”, agregó Paola Velasco.

El ex entrenador de Cruz Azul superó el cáncer de próstata. Estuvo durante 35 días en tratamiento oncológico tras detectar a tiempo esta enfermedad.

De inmediato, las muestras de cariño y afecto hacia Rubén Omar Romano y su familia se visibilizaron en la bandeja de comentarios. Compañeros de trabajo, futbolistas, exjugadores, actrices y amigos felicitaron al argentino por superar exitosamente su tratamiento contra el cáncer de prostata.

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Matías Vuoso, Carlos Guerrero El Warrior, Rubén Rodríguez, Jair Pereira, Mauricio Ymay, Elba Jiménez, Cynthia Urias, Yosgart Gutiérrez, Deneva Cagigas, Gaby Elizalde, Mauricio Islas, Luis Matador Hernández, Mauricio Barcelata, Ofelia Medina y muchas más se unieron a las felicitaciones hacia Rubén Omar Romano por su recuperación ante esta enfermedad.

Rubén Omar Romano encabeza campañas contra el cáncer de próstata

Ruben Omar Romano cuando dirigía al Cruz Azul en 2005 (Foto: Cuartoscuro)

El exentrenador y actual comentarista deportivo ya era parte de las iniciativas de la Liga Mexicana que ayudan a generar conciencia y prevención de esta enfermedad. utilizando su experiencia personal como sobreviviente para promover los controles médicos entre los hombres.

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En octubre del 2025, la Liga MX anunció la campaña “Hazte el check, sigue el juego”, que sería impulsada durante el mes de noviembre, dedicado a la concientización sobre la salud masculina.

La iniciativa fue presentada por el comisionado Mikel Arriola y tuvo como objetivo fomentar la prevención, los chequeos médicos y la detección temprana del cáncer de próstata.

Rubén Omar Romano fue elegido como uno de los principales rostros de la campaña por su vínculo con el futbol y ser una persona que superó su tratamiento oncológico.

Además, como parte de esta campaña, también se anunció una carrera en Guadalajara, misma que se realizó el 21 de noviembre del año pasado en el Parque Metropolitano. El evento incluyó distancias de 3K, 5K y una caminata familiar.

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La actividad buscó promover la revisión médica, el ejercicio y la conversación sobre la salud de los hombres. Los fondos recaudados se destinarían a acciones de difusión, educación y apoyo a instituciones vinculadas con la atención de la salud masculina.

Romano y su poderoso mensaje contra esta enfermedad

El exDT argentino dirigió en la Liga Mx a Club Santos Laguna. REUTERS/Tomás Bravo

El exDT de Cruz Azul también estuvo vinculado con La Liga Azul, un movimiento creado para promover la prevención y la detección temprana del cáncer de próstata.

El lema: “La carrera por tu salud no se detiene”, fue el lema asociado a una iniciativa de prevención y detección temprana del cáncer de próstata. Rubén Omar Romano al superar esta enfermedad envió en sus redes sociales un mensaje de fe y esperanza para quienes siguen en esa lucha.

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“El cáncer de próstata es un rival formidable, pero juntos podemos derrotarlo, la detección temprana es clave y la conciencia es la primera línea de defensa. Juntos podemos hacer una diferencia en la vida de los hombres que luchan contra esta enfermedad”, dijo el estratega de 68 años.