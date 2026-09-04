México

América vs Cruz Azul se jugará en Estados Unidos: por qué el clásico joven llega a California

El partido amistoso tendrá lugar en el Snapdragon Stadium, de San Diego el 1 de octubre; boletos próximamente disponibles

El Clásico Joven se jugará en los Estados Unidos (Foto: Diego Cedrix)
El Clásico Joven se jugará en los Estados Unidos (Foto: Diego Cedrix)
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De última hora, el Club de Futbol Cruz Azul y el Club de Futbol América anunciaron que el Clásico Joven se llevará a cabo en San Diego, California, Estados Unidos en el mes de octubre. El Snapdragon Stadium será la sede para este duelo lleno de poder.

“Azules en San Diego. Nos vemos el primero de octubre. Habrá Clásico Joven en sus tierras. Boletos próximamente disponibles”, informó la Máquina en sus cuentas oficiales de internet.

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“¡El Clásico Joven llega a San Diego! Águilas, el próximo jueves 1 de octubre tenemos una cita en el América vs. Cruz Azul, que tendrá lugar en el Snapdragon Stadium. La venta general estará disponible a partir del sábado 5 de septiembre", comunicó el Club América.

¿Por qué Cruz Azul y América jugarán en Estados Unidos?

Águilas y celestes se enfrentarán en San Diego, California.
Águilas y celestes se enfrentarán en San Diego, California.

Los equipos militantes de la CDMX, decidieron trasladar el Clásico Joven a San Diego para estar cerca de sus aficiones de aquella importante ciudad de los Estados Unidos.

Cabe señalar que dicho compromiso no corresponde al calendario oficial del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. Este Clásico Joven será únicamente un duelo amistoso donde el prestigio y el orgullo estarán en juego.

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El Clásico Joven oficial entre Cruz Azul y América corresponde a la jornada número 8 del certamen de Apertura y está programado para el sábado 12 de septiembre. El conjunto cementero se va desempañar como local administrativo en el Monumental estadio Azteca.

Club América irá por la tercera posición de la Leagues Cup 2026

América quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 tras se vencido por Monterrey (X@Rayados)
América quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 tras perder en penales. (X@Rayados)

Las Águilas del director técnico Guillermo Almada permanecen en territorio estadounidense para enfrentar a los Panzas Verdes del Club León mañana (domingo), 5 de septiembre en el duelo por el tercero y cuarto lugar de la Leagues Cup 2026.

Club América no logró clasificar a la gran final del campeonato binacional tras perder en penaltis contra el Club de Futbol Monterrey Rayados; igualaron 2-2 en tiempo reglamentario.

El cotejo por ocupar un lugar en el pódium de la Leagues Cup 2026 se jugará a las 16:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La cita será en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas; la Fiera necesita ganar para obtener una plaza en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup.

Erik Lira vuelve a La Noria

Un futbolista con uniforme azul y el número seis señala el escudo de su camiseta en un estadio ante aficionados.
El futbolista Erik Lira continuará en La Noria tras fichaje caído en el AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capitán de Cruz Azul, el mexicano Erik Lira reportó hoy nuevamente a las instalaciones de La Noria tras dos días ausente a causa de su fichaje fallido con el AS Mónaco, de la Liga de Francia, el pasado martes 1 de septiembre.

La escuadra cementera no citó a Lira entendiendo el mal momento que vive el futbolista que desea cumplir el sueño de jugar en Europa. Tras días de especulación, el mercado de fichajes cerró en Francia y el AS Mónaco ya no logró inscribir al mediocampista de 26 años.

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