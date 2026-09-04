“Corcholatas” de Morena le exigen a Samuel García que deje de violar la autonomía de la UANL

Morenistas el exigieron a Samuel García que deje de violar la autonomía de la UANL. Crédito: Meta / UANL y X / @samuel_garcias

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Las y los aspirantes a ser candidatos de Morena al gobierno de Nuevo León, le exigieron gobernador Samuel García dejar sus intentos por violar la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León (UANL) para designar directivos afines a su grupo político.

A través de una carta pública, los seis aspirantes morenistas, Waldo Fernández, Judith Diaz, Andrés Mijes, Tatiana Clouthier, Felipe de Jesús Cantú y Clara Luz Flores exhortaron a la comunidad universitaria a defender su derecho a la autonomía y ejercer en libertad su democracia.

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“Corcholatas” de Morena rechazan decisiones de Samuel García

El reclamo de las también conocidas “corcholatas” de Morena, tuvo su origen después de que el gobernador emanado de Movimiento Ciudadanos (MC) reconoció, públicamente, que se reunió, el pasado miércoles 2 de septiembre, con el rector Santos Guzmán, secretarios de la institución educativa y directores de preparatorias universitarias.

Sin embargo, García Sepúlveda rechazó tener interés en presionar a Santos Guzmán a dejar el cargo, un año antes del proceso de renovación de la rectoría previsto para noviembre de 2027, y permitir que el abogado, Mario Alberto Garza Castillo, ocupe el puesto.

Sin embargo, fuentes al interior de la Máxima Casa de estudios neolonesa revelaron que el principal motivo del encuentro, entre el académico y el político, fue buscar su salida anticipada de la rectoría.

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Los aspirantes al gobierno de Nuevo León, por Morena, publicaron una carta sobre la situación de la UANL y su autonomía. Crédito: X/ @tatclouthier

¿Quién es Mario Alberto Garza Castillo?

Cabe recordar que Mario Alberto Garza Castillo se desempeñó como presidente, en 2021, de la Comisión Estatal Electoral –ahora Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana–, y fue quien le entregó a Samuel García su constancia como gobernador electo.

“La autonomía se respeta”

Con la misiva titulada “La autonomía de la UANL se respeta”, el posicionamiento de los aspirantes morenistas hace énfasis en las acciones de quien, en su momento, fue candidato presidencial.

“Preocupados por la evidente intervención del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en las decisiones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, exigimos respeto irrestricto a la autonomía de nuestra alma mater”, reza la carta.

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Además, consideraron que “la autonomía universitaria es un pilar fundamental para el desarrollo académico y debe garantizar que las decisiones de la Universidad se tomen con libertad, sin condicionamientos económicos ni presiones políticas”.

El gobernador de Nuevo León Samuel García estaría presionando para que el rector de la UANL deje su cargo de manera anticipada. (CUARTOSCURO)

Piden a estudiantes “no escuchar los cantos de la sirena”

Desde el punto de vista de los morenistas, cada vez es más evidente la “intromisión del Ejecutivo estatal para determinar imponer reglas que beneficien a directivos a su servicio”, lo que, advirtieron, se trata de un patrón de conducta con repercusiones en diferentes ámbitos de la entidad.

“Exhortamos a alumnas, alumnos, docentes y a toda la comunidad universitaria a no permitir que las amenazas ni los cantos de sirena los amedrenten. Es momento de defender la autonomía de esta gran institución, que durante décadas ha contribuido al desarrollo de Nuevo León”, agrega el texto.

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El valor de la universidad, es su “autonomía”

Por último, los militantes del partido guinda destacaron que el gran valor de la institución educativa es su “autonomía”, por lo que trabajarán para fortalecerla y que continúe siendo un referente académico a nivel nacional e internacional.

“El gran valor de la Universidad Autónoma de Nuevo León está en su propio nombre: AUTÓNOMA. Una Universidad fuerte, libre e independiente, que debe ser siempre un espacio neutral, plural y abierto al conocimiento”.

Tatiana Clouthier fue una de las morenistas que exigió respetar la autonomía de la UANL. (Jovanni Pérez/Infobae)

“Nuestro compromiso, desde nuestro espacio presente y futuro, es seguir fortaleciendo su autonomía, para que la UANL continúe siendo un referente académico a nivel nacional e internacional”, concluye la carta.

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Vamos a ver si Samuel García no se sale con la suya y logra colocar a alguien cercano en la rectoría de la UANL, por lo pronto, las “corcholatas” de Morena hicieron pública su postura al respecto.