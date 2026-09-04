México

Con lágrimas y en crisis: así reaccionó el asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia cuando lo arrestaron

El multihomicida de Atizapán habría tenido un comportamiento errático y volátil desde su captura

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
Guardar

El pasado martes 1 de septiembre, el tecladista Jonathan Meléndez de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años, una colaboradora del hogar de 21 años y la mascota de la familia, fueron asesinados con un arma de fuego al interior de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. Un niño de seis años sobrevivió, pues se escondió durante el ataque.

Horas después del hallazgo de los cuerpos, las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N”, principal sospechoso del multihomicidio, y a Gerardo “N”, su chofer. Diego “N” era colaborador de Jonathan Meléndez y, según los primeros reportes, asesinó al músico y a su familia motivado por el dinero y una presunta deuda monetaria.

PUBLICIDAD

El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex
El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex

EL Secretario Federal de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró en conferencia de prensa este 4 de septiembre que el móvil del crimen fue económico: “Todo indica que el homicida tenía una relación comercial o de cierta sociedad con el padre de familia. Lo que es un hecho es que hubo una exigencia de dinero, ciertas amenazas y se comete el multihomicidio”

Periodistas como Carlos Jiménez y Antonio Nieto han reportado diversas cifras que el asesino habría reclamado a Jonathan Meléndez: desde 300 mil pesos hasta información para acceder a criptomonedas valuadas en 30 millones de pesos.

El errático comportamiento de Diego “N” tras ser capturado, según los agentes que han estado cerca de él

Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM
Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM

En entrevista con Aristegui Noticias, el periodista Antonio Nieto reveló detalles que los propios agentes de seguridad que rodean al asesino le han contado. Según el comunicador, el presunto homicida mantiene una actitud donde “alega” haber sido “traicionado por su amigo”:

PUBLICIDAD

“Él expresa en una suerte de justificación que su amigo ‘le robó’, que el negocio salió mal, y que el que salió perdiendo fue él”. Estas declaraciones del sospechoso se dan en medio de acusaciones de protagonizar diversos fraudes por miles de pesos a muchas personas.

Del mismo modo, el periodista reveló la actitud que tuvo cuando fue detenido: durante los primeros minutos, cuando los agentes lo acorralaron, Diego “N” se hizo el sorprendido. Aparentemente, trataba de actuar como inocente y en más de una ocasión aseguró que él no había hecho nada.

él es Gerardo "N", el chofer del homicida. Está acusado de cohecho. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
él es Gerardo "N", el chofer del homicida. Está acusado de cohecho. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Por supuesto, conforme avanzó su proceso, esto fue cambiando. Poco después de su detención, Diego “N” habría soltado la primera versión sobre lo ocurrido: según él, fueron 300 mil pesos lo que lo motivaron a asesinar a toda una familia. Después reveló el detalle de las criptomonedas y los 30 millones de pesos.

Los agentes de seguridad contaron a Antonio Nieto que, en algún momento posterior a su detención, Diego “N” tuvo un ataque de pánico y de frustración muy intensa que lo llevaron a las lágrimas; sin embargo, esta actitud no habría sido por arrepentimiento, sino por sentirse acorralado, esposado y cuando entendió que tal vez nunca saldrá de prisión.

Según el periodista, hasta el momento, Diego “N” no ha querido decir por qué tomó la decisión de asesinar a personas inocentes, y que su discurso se centra demasiado en el problema económico que tenía con el tecladista de la banda.

La cronología del asesinato en Atizapán

Vista en plano cenital de un hombre con gorra verde, gafas y abrigo dentro de un ascensor con paredes metálicas.
En el interior de un ascensor, mira arriba mientras espera que se habrán las puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antonio Nieto también reveló en sus redes sociales cómo habrían sido la cronología de los hechos. Según el periodista, los dos detenidos entraron al fraccionamiento. Gerardo “N” esperó en un Kia gris con placas correspondientes a un Ónix tras dejar su licencia en la entrada. Diego N fue captado por las cámaras del elevador y entró al penthouse pasadas las 17:24 horas.

Ana Paola, esposa del tecladista, fue quien le abrió la puerta. Una vez dentro del inmueble pidió a la joven que amarrara al perro, pues estaba “muy nervioso”, posteriormente lo asesinó de un disparo con un arma con silenciador.

Posterior a esto, el homicida amarró a Ana Paola y a su hija de tres años. Las dos recibieron disparos de arma de fuego y sus cuerpos fueron encontrados en uno de los baños del lugar. Quien también fue asesinada fue Aleyda, la colaboradora del hogar que cuidaba a los niños y, quien se presume, fue quien le dijo al menor de seis años que se escondiera. La joven también fue amarrada y recibió un disparo por la espalda.

Tras el crimen, Jonathan Meléndez habría llegado a su hogar y Diego “N” lo estaba esperando sentado en la sala. Ahí comenzaron una discusión que terminó con el asesinato del músico.

Temas Relacionados

Camilo SéptimoAtizapán de ZaragozaEstado de Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum rompe el protocolo de seguridad presidencial para bajar de su camioneta a auxiliar a mujer que sufrió caída

El percance sucedió al finalizar el evento en la Arena Potosí

Sheinbaum rompe el protocolo de seguridad presidencial para bajar de su camioneta a auxiliar a mujer que sufrió caída

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

Los informes recientes sobre el decomiso de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa no mencionaron colaboración con EEUU, ni por parte del secretario Omar García Harfuch ni en el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

Rubén Omar Romano dice adiós a la enfermedad, el ex técnico de Cruz Azul celebra el final de su tratamiento

El estratega y comentarista argentino vivió emotivo momento al tocar la campana y agradecer la fuerza que recibió durante el proceso

Rubén Omar Romano dice adiós a la enfermedad, el ex técnico de Cruz Azul celebra el final de su tratamiento

Piratas de Veracruz lamenta muerte de joven futbolista pero se deslinda: “se encontraba como invitado”

El club emitió un comunicado donde evitó responsabilizarse de lo sucedido

Piratas de Veracruz lamenta muerte de joven futbolista pero se deslinda: “se encontraba como invitado”

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Así es Barrientos, el reclusorio más saturado del Edomex donde ingresaron a los imputados del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

ENTRETENIMIENTO

Qué tipo de rituales realizaba Farath Coronel, el “Brujo de México” que fue asesinado en Cuautitlán Izcalli

Qué tipo de rituales realizaba Farath Coronel, el “Brujo de México” que fue asesinado en Cuautitlán Izcalli

Quién era Farath Coronel: los escándalos que vivió el vidente y su postura sobre la muerte

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

¡Gokú llega al Tren Ligero! El saiyajin dará la bienvenida a los pasajeros del Tren Ligero de Guadalajara

DEPORTES

Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América

Rubén Omar Romano dice adiós a la enfermedad, el ex técnico de Cruz Azul celebra el final de su tratamiento

Piratas de Veracruz lamenta muerte de joven futbolista pero se deslinda: “se encontraba como invitado”

Los dos campeonatos mundiales de toda su historia con lo que se queda Julio César Chávez