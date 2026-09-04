Con lágrimas y en crisis: así reaccionó el asesino del tecladista de Camilo Séptimo y su familia cuando lo arrestaron

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

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El pasado martes 1 de septiembre, el tecladista Jonathan Meléndez de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años, una colaboradora del hogar de 21 años y la mascota de la familia, fueron asesinados con un arma de fuego al interior de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. Un niño de seis años sobrevivió, pues se escondió durante el ataque.

Horas después del hallazgo de los cuerpos, las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N”, principal sospechoso del multihomicidio, y a Gerardo “N”, su chofer. Diego “N” era colaborador de Jonathan Meléndez y, según los primeros reportes, asesinó al músico y a su familia motivado por el dinero y una presunta deuda monetaria.

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El asesino de la familia de Jonathán Meléndez y su cómplice son trasladados a un penal de máxima seguridad Foto: Discalía Edomex

EL Secretario Federal de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró en conferencia de prensa este 4 de septiembre que el móvil del crimen fue económico: “Todo indica que el homicida tenía una relación comercial o de cierta sociedad con el padre de familia. Lo que es un hecho es que hubo una exigencia de dinero, ciertas amenazas y se comete el multihomicidio”

Periodistas como Carlos Jiménez y Antonio Nieto han reportado diversas cifras que el asesino habría reclamado a Jonathan Meléndez: desde 300 mil pesos hasta información para acceder a criptomonedas valuadas en 30 millones de pesos.

El errático comportamiento de Diego “N” tras ser capturado, según los agentes que han estado cerca de él

Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM

En entrevista con Aristegui Noticias, el periodista Antonio Nieto reveló detalles que los propios agentes de seguridad que rodean al asesino le han contado. Según el comunicador, el presunto homicida mantiene una actitud donde “alega” haber sido “traicionado por su amigo”:

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“Él expresa en una suerte de justificación que su amigo ‘le robó’, que el negocio salió mal, y que el que salió perdiendo fue él”. Estas declaraciones del sospechoso se dan en medio de acusaciones de protagonizar diversos fraudes por miles de pesos a muchas personas.

Del mismo modo, el periodista reveló la actitud que tuvo cuando fue detenido: durante los primeros minutos, cuando los agentes lo acorralaron, Diego “N” se hizo el sorprendido. Aparentemente, trataba de actuar como inocente y en más de una ocasión aseguró que él no había hecho nada.

él es Gerardo "N", el chofer del homicida. Está acusado de cohecho. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Por supuesto, conforme avanzó su proceso, esto fue cambiando. Poco después de su detención, Diego “N” habría soltado la primera versión sobre lo ocurrido: según él, fueron 300 mil pesos lo que lo motivaron a asesinar a toda una familia. Después reveló el detalle de las criptomonedas y los 30 millones de pesos.

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Los agentes de seguridad contaron a Antonio Nieto que, en algún momento posterior a su detención, Diego “N” tuvo un ataque de pánico y de frustración muy intensa que lo llevaron a las lágrimas; sin embargo, esta actitud no habría sido por arrepentimiento, sino por sentirse acorralado, esposado y cuando entendió que tal vez nunca saldrá de prisión.

Según el periodista, hasta el momento, Diego “N” no ha querido decir por qué tomó la decisión de asesinar a personas inocentes, y que su discurso se centra demasiado en el problema económico que tenía con el tecladista de la banda.

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La cronología del asesinato en Atizapán

En el interior de un ascensor, mira arriba mientras espera que se habrán las puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antonio Nieto también reveló en sus redes sociales cómo habrían sido la cronología de los hechos. Según el periodista, los dos detenidos entraron al fraccionamiento. Gerardo “N” esperó en un Kia gris con placas correspondientes a un Ónix tras dejar su licencia en la entrada. Diego N fue captado por las cámaras del elevador y entró al penthouse pasadas las 17:24 horas.

Ana Paola, esposa del tecladista, fue quien le abrió la puerta. Una vez dentro del inmueble pidió a la joven que amarrara al perro, pues estaba “muy nervioso”, posteriormente lo asesinó de un disparo con un arma con silenciador.

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Posterior a esto, el homicida amarró a Ana Paola y a su hija de tres años. Las dos recibieron disparos de arma de fuego y sus cuerpos fueron encontrados en uno de los baños del lugar. Quien también fue asesinada fue Aleyda, la colaboradora del hogar que cuidaba a los niños y, quien se presume, fue quien le dijo al menor de seis años que se escondiera. La joven también fue amarrada y recibió un disparo por la espalda.

Tras el crimen, Jonathan Meléndez habría llegado a su hogar y Diego “N” lo estaba esperando sentado en la sala. Ahí comenzaron una discusión que terminó con el asesinato del músico.

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