México

Quién era Farath Coronel: los escándalos que vivió el vidente y su postura sobre la muerte

Su vida pública quedó marcada por un ataque armado transmitido en vivo, una controversial salida de Televisa y experiencias que lo llevaron a enfrentar la muerte con otra mentalidad

Su vida pública quedó marcada por una serie de polémicas
Su vida pública quedó marcada por una serie de polémicas y momentos virales. (Captura de pantalla )
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La muerte de Farath Coronel, vidente y colaborador del programa Hoy, vuelve a poner atención sobre los episodios públicos que marcaron su vida.

Un ataque armado que transmitió en vivo, una controversia por videos difundidos en redes y una visión de la muerte atravesada por el cáncer y el VIH.

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Coronel fue localizado sin vida este 4 de septiembre en su domicilio de Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana confirmó que policías atendieron un reporte por una persona lesionada por arma de fuego y que, al llegar al inmueble, servicios médicos determinaron que ya no tenía signos vitales.

Farath Coronel enfrentó la muerte dos veces

Durante una entrevista Farath Coronel habló de sus experiencias frente a la muerte, en esa conversación relató que un diagnóstico de cáncer y un secuestro cambiaron su forma de pensar.

“Yo ya enfrenté la muerte dos veces. La primera cuando me detectaron cáncer. Y la segunda cuando me secuestraron. Hoy que ya estoy con mi hijo, con mi esposo, piensas diferente”, comentó Coronel.

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El vidente también se refirió su pensamiento a su condición de salud: “El día que yo entro en coma, porque soy una persona portador VIH, muy orgulloso, con la fundación que ayudamos a mucha gente”.

Coronel sostuvo que la posibilidad de morir lo llevó a concentrarse en su familia.

“La primera palabra fue: fuerza. Y el saber que te puede quedar poco tiempo, híjole. Cuando empiezas a enfrentar y dices: ‘¿Sabes qué? Tengo porqué hacer, porqué luchar, porqué vivir, porqué crecer’, empiezas a ver las perspectivas de la vida muy diferentes”, señaló Coronel.

En ese mismo espacio explicó qué esperaba dejarle a su hijo y a su esposo: “Lo único que quiero cuando sea la muerte, va a ser que sea mi hijo orgulloso del padre que tuvo y mi esposo el esposo que tuvo y así me quedo”, expresó.

Las experiencias de Farath lo llevaron a enfrentar la muerte de forma distinta.
Las experiencias de Farath lo llevaron a enfrentar la muerte de una forma diferente. (Captura de pantalla )

El ataque armado que quedó grabado durante una transmisión

Uno de los hechos más difundidos de su carrera ocurrió en agosto de 2022, Farath Coronel realizaba una transmisión en vivo desde una camioneta cuando se escucharon detonaciones. El video se interrumpió después de que preguntó a su escolta qué ocurría.

Coronel dijo que una camioneta blanca les cerró el paso mientras circulaban por Viaducto rumbo a una entrevista. Según su versión, el escolta activó la torreta de la unidad y respondió a los disparos.

“Escucho el primer balazo, pero no lo siento hacia nosotros”, relató Coronel en la transmisión en vivo.

El ataque fue replicado por medios nacionales debido a que ocurrió frente a su audiencia, también se reportó que el vidente y su equipo llegaron ilesos a su destino.

Coronel consideró que personas armadas habrían intentado privarlo de la libertad mientras se dirigía a una estación de radio en la Ciudad de México.

Trabajaba con numerología, tarot, horóscopos y la ley de la atracción.
Farath trabajaba con numerología, tarot, horóscopos y la ley de la atracción. (Captura de pantalla )

Videos antiguos habrían marcado su salida de Televisa

Otro episodio ocurrió en 2024, cuando se difundieron imágenes y señalamientos sobre videos antiguos en los que Farath Coronel aparecía durante una agresión contra dos hombres. Los videos vincularon esa polémica con la difusión de acusaciones no corroboradas sobre su vida privada.

En un clip retomado, Coronel reconoció que aparecía en un video y afirmó que no se arrepentía de lo ocurrido.

También sostuvo que el material llegó a Televisa y Unicable, y que ese hecho influyó en su salida de ambas empresas.

“Ese video llegó a Televisa, llegó a Unicable y parte fue de mi salida de Televisa”, se escucha decir a Coronel en un video publicado por el mismo vidente.

Videos antiguos en los que Coronel aparecía durante una agresión habrían marcado su salida
Videos antiguos en los que Coronel aparecía durante una agresión habrían marcado su salida de Televisa. (Captura de pantalla )

Televisa y Unicable no presentaron una postura pública o comunicado oficial, sin embargo, el propio vidente atribuyó su salida a dicha controversia.

Coronel se presentaba como guía espiritual y trabajaba con tarot, numerología, horóscopos y la ley de la atracción. Su participación en Hoy durante la pandemia de covid-19 lo convirtió en una figura conocida de la televisión mexicana.

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