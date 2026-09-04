México

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Farath Coronel fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Cuautitlán Izcalli

Localizan muerto al vidente Farath CoroneL
Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy” (Captura de pantalla )
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La madrugada de este viernes fue localizado sin vida Farath Coronel, mejor conocido como “Brujo Mexicano”, colaborador del matutinito “Hoy”.

El cuerpo del vidente fue encontrado en su domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México por un amigo alrededor de las 11:00 horas.

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Las primeras versiones extraoficiales señalan que Farath Coronel habría sido atacado con arma de fuego, el ataque habría sido dirigido específicamente contra Coronel.

Los informes indican que la madre de Farath Coronel se trasladó al domicilio para dar seguimiento a las indagatorias iniciales. Hasta el momento no existe comunicado oficial de la familia.

Los seguidores del vidente comenzaron a preguntar en redes sociales sobre lo ocurrido, el caso permanece en desarrollo.

La Comisaría de Cuautitlán Izcalli confirmó el hallazgo en Bosques del Lago

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli confirmó, a través de su cuenta oficial de Facebook, que la Policía Municipal atendió un llamado de auxilio por una persona lesionada, al parecer por arma de fuego, en la colonia Bosques del Lago.

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Según el comunicado, el reporte se recibió a través de redes vecinales, por lo que elementos del Sector V se trasladaron de inmediato al lugar. Ahí localizaron a una persona lesionada al interior de un inmueble.

Las autoridades solicitaron la presencia de servicios médicos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos para su valoración. Tras la revisión, se determinó que la persona ya no contaba con signos vitales.

La corporación indicó que la zona se encuentra bajo resguardo, en espera de que la autoridad correspondiente acuda a realizar las investigaciones conducentes.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli confirmó, a través de su cuenta oficial
La Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli confirmó, a través de su cuenta oficial de Facebook. (Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli )

Señalan a los escoltas de Coronel como presuntos responsables

Una fuente extra oficial señaló que una discusión habría detonado el presunto asesinato de Farath Coronel. Según esa versión, los escoltas del vidente serían los señalados, ya que Coronel tomaba medidas de protección para sus traslados.

En un audio filtrado, una persona cercana a Coronel menciona el nombre de un presunto implicado: Elías. La misma fuente añade que, tras la discusión, el señalado habría aprovechado el momento para cometer robos, entre ellos el de la camioneta del vidente.

Tras los hechos, Elías presuntamente bloqueó a todos sus contactos en redes sociales y dio de baja su línea telefónica, con lo que eliminó cualquier posibilidad de contacto.

Trascendió que una persona relacionada con la seguridad de Farath Coronel habría sido asegurada tras el ataque. La persona estaría bajo investigación para determinar su posible relación con los hechos.

La información disponible continúa siendo preliminar. Se espera que las autoridades proporcionen mayores detalles conforme avance la investigación.

Trabajaba con numerología, tarot, horóscopos y la ley de la atracción.
Farath trabajaba con numerología, tarot, horóscopos y la ley de la atracción. (Captura de pantalla )

Coronel ya había enfrentado un ataque similar en 2022

Farath Coronel había enfrentado un incidente similar en 2022, aunque hasta el momento no trascienden mayores detalles sobre las circunstancias de aquel hecho ni sobre las conclusiones de la investigación correspondiente.

Coronel se hizo conocido en “Hoy” durante la pandemia

Farath Coronel, también identificado como “La Diabla”, se presentaba como guía espiritual y estudioso del esoterismo. Trabajaba con numerología, tarot, horóscopos y la ley de la atracción.

Durante la pandemia por covid-19, Coronel participó en distintas emisiones del programa “Hoy”, lo que lo convirtió en un rostro reconocido por el público mexicano. Mantenía cercanía con figuras del espectáculo como Paola Suárez y otros influencers.

Farath Coronel se presentaba como guía espiritual.
Farath Coronel se presentaba como guía espiritual y estudioso del esoterismo. (Captura de pantalla )

Amigos de Coronel lo despiden a través de redes sociales

La conductora Dulce Gipsy confirmó la muerte de Farath Coronel a través de un mensaje publicado en sus redes sociales bajo la etiqueta “#JusticiaparaFarath”.

“Con emociones encontradas, quiero compartir con ustedes una noticia que jamás hubiera querido dar, mi amigo Farath Coronel está en el cielo”, escribió.

La conductora Dulce Gipsy confirmó la muerte de Farath Coronel
La conductora Dulce Gipsy confirmó la muerte de Farath Coronel a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. (Captura de pantalla )

En su publicación, Dulce Gipsy describió a Coronel como “un ser humano con mucha luz” y afirmó que su partida “deja un vacío enorme en quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo fuera de los reflectores y las religiones”.

La conductora pidió a sus seguidores orar por el eterno descanso del vidente y por su familia. “Farath, gracias por tu sinceridad por los momentos compartidos y por las memorias que quedan para siempre”, agregó en el mensaje.

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